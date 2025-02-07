Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Pologne : la BEI soutient le développement durable des villes de taille moyenne

7 février 2025
  • En 2024, la BEI a prêté plus d’un milliard de zlotys (environ 274 millions d’euros) aux communes de Kielce, Radom, Rybnik et Chorzów.
  • Des discussions sont en cours avec d’autres villes polonaises de taille moyenne.
  • À Kielce, les financements de la BEI soutiendront les investissements dans des projets relatifs aux infrastructures urbaines, aux transports et à l’environnement.
  • Depuis 2022, la banque de l’UE a appuyé le développement durable des villes et des régions polonaises à hauteur de 7,89 milliards d’euros.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un prêt-cadre de 224 millions de zlotys pour soutenir le développement urbain durable de la ville de Kielce, dans le sud-est de la Pologne. La première tranche de 112 millions de zlotys signée avec la ville permettra de soutenir les investissements dans les infrastructures urbaines et les transports, ainsi que les politiques relatives à l’environnement et au climat.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, lors de sa visite à Kielce : « Promouvoir le développement dynamique des villes moyennes est l’un des principaux domaines d’action de la BEI. En tant que banque européenne du climat, la BEI finance la modernisation et l’expansion d’infrastructures urbaines de grande qualité, ainsi que des projets relatifs au climat et à l’environnement, en particulier dans les régions relevant de la politique de cohésion. L’an dernier, la BEI a alloué près de 2,4 milliards d’euros à l’appui du développement durable des régions et des villes polonaises. Grâce au prêt de la Banque, Kielce sera en mesure d’améliorer ses espaces verts urbains, son réseau de transport et ses installations sportives, en réalisant des investissements qui apporteront des avantages tangibles aux habitants. Grâce à ce partenariat avec Kielce et à des accords similaires avec Rybnik, Chorzów et Radom, la BEI contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes polonaises, y compris en dehors des grands centres urbains. »

Le financement de la BEI à long terme et à des conditions avantageuses permettra à Kielce de cofinancer des projets qui bénéficient également de subventions directes du budget de l’Union européenne. Il contribuera ainsi à leur absorption efficace en Pologne. La prochaine étape devrait être la signature de la deuxième tranche de financement pour la ville.

Agata Wojda, maire de Kielce : « Kielce utilisera ce prêt pour financer la contribution propre exigée pour les projets cofinancés par des fonds extérieurs. Nous envisageons la modernisation d’une place du centre-ville, la mise en place d’un incubateur d’entreprises et d’importants investissements dans les transports publics, y compris un nouveau parc d’autobus. Le plan d’investissement total de la ville s’élève à 761 millions de zlotys. »


Plusieurs milliards d’euros pour les villes polonaises, y compris les villes de taille moyenne

Depuis 2022, la BEI a signé 24 accords de financement avec des villes et des entreprises municipales polonaises pour un montant total de plus de 1,7 milliard d’euros. Si l’on y ajoute le financement des infrastructures et les prêts intermédiés, le soutien de la Banque à l’investissement durable des villes et des régions du pays s’est élevé à 7,89 milliards d’euros au cours des trois dernières années. Outre les grandes villes, les villes moyennes de 100 000 à 250 000 habitants ont également bénéficié des fonds de la BEI. L’année dernière, la BEI a accordé des prêts-cadres d’un montant total de plus d’un milliard de zlotys aux communes de Kielce, Radom, Rybnik et Chorzów.

Szymon Michałek, maire de Chorzów : « La collaboration avec la BEI constitue un véritable pas en avant dans la poursuite du développement durable de Chorzów. Ce prêt de la Banque aidera la ville à réaliser des investissements stratégiques dans des domaines clés tels que les infrastructures urbaines et la protection de l’environnement. Utilisés efficacement, les fonds mis à disposition contribueront à améliorer la qualité de vie des habitants de notre ville et à rendre Chorzów plus compétitive au niveau régional. »

À Radom, les fonds de la BEI serviront à construire des crèches et des logements sociaux, créer des espaces verts, promouvoir la mobilité urbaine durable et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics.

Radosław Witkowski, maire de Radom : « Le partenariat avec la BEI apportera des avantages économiques et aidera notre ville à poursuivre son développement. C’est ce que nos habitants attendent. »

Piotr Kuczera, maire de Rybnik : « Le financement de la BEI fera de notre ville un endroit plus vert et plus agréable à vivre ».

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, nous appuyons des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, les investissements à fort impact en dehors de l’UE et l’union des marchés de capitaux.   

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact. Près des deux tiers de ces financements ont été alloués à la lutte contre la crise climatique et à la protection de l’environnement. Près de la moitié des fonds investis sont allés aux régions relevant de l’objectif de cohésion, tandis que 17,2 milliards d’euros ont été spécifiquement consacrés au développement durable des villes et des régions. L’an dernier en Pologne, la BEI a consacré 5 milliards d’euros à la cohésion économique et territoriale et près de 2,4 milliards d’euros au développement des villes et des régions. Le Groupe BEI publiera prochainement l’intégralité des résultats de ses activités en Pologne.

