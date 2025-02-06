La ville d’Ústí nad Labem, en Tchéquie, réalise des travaux de rénovation écologique grâce à un concours de la BEI de près de 43 millions d’euros

©Marketa Listikova/ EIB

La BEI prête 42,8 millions d’euros à la ville d’Ústí nad Labem, située dans le nord‑ouest de la Tchéquie, pour la modernisation d’infrastructures municipales.

Le prêt servira à financer des travaux de rénovation dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’énergie.

Des améliorations sont également prévues dans les domaines de l’éducation et de l’aide sociale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 43 millions d’euros (1,08 milliard de couronnes tchèques) à la ville tchèque d’Ústí nad Labem pour une série de travaux de rénovation écologique et sociale, dans un effort européen visant le développement durable et la rénovation des villes.

La ville d’Ústí nad Labem, qui compte environ 90 000 habitants, est située près de la frontière entre la Tchéquie et l’Allemagne. Elle utilisera le prêt de la BEI pour rénover des bâtiments, accroître l’efficacité énergétique, développer l’énergie propre et améliorer les services, notamment les transports publics, l’éducation et l’aide sociale.

Pôle industriel, la ville accueille de nombreuses entreprises manufacturières tchèques, possède un port sur l’Elbe et est un centre routier et ferroviaire majeur. L’Union européenne s’est fixé pour objectif de rendre toutes ses villes neutres pour le climat à l’horizon 2050 dans le cadre de la lutte contre le réchauffement planétaire.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Ce prêt accordé à Ústí nad Labem met en évidence notre détermination à donner aux villes les moyens d’opérer leur transition vers une croissance durable et neutre pour le climat. Par la modernisation des infrastructures, l’accroissement de l’efficacité énergétique et la promotion des investissements dans les énergies renouvelables, nous améliorons la qualité de vie des résidents tout en construisant un avenir plus vert, plus inclusif et plus résilient pour les communautés. »



Une partie du prêt de la BEI servira à financer des travaux de modernisation au zoo municipal (pavillons accueillant les animaux, zones réservées aux visiteurs, gestion de l’énergie et de l’eau). Ces efforts soutiennent l’action en faveur du climat par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Le prêt de la BEI s’inscrit dans le cadre d’une initiative de l’UE connue sous le nom de Mécanisme pour une transition juste (MTJ), qui vise à permettre aux communautés de faire face aux conséquences sociales et économiques de la transition vers une économie neutre pour le climat. En combinant des prêts de la BEI avec des aides non remboursables de la Commission européenne, le MTJ soutient les investissements dans les régions les plus touchées par cette transition, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Dans la présente opération, le financement de la BEI couvrira jusqu’à 72 % du coût total du projet, et sera complété par des aides non remboursables de l’UE et des ressources budgétaires de la ville. Le promoteur du projet bénéficie du soutien de la plateforme de conseil InvestEU et devrait demander une subvention au titre du FPSP, qui s’élèverait à 25 % du montant du prêt de la BEI.

Le prêt de la BEI s’inscrit dans le droit fil de la stratégie de développement de la ville en faveur d’une rénovation urbaine durable. La BEI fournira également à la ville d’Ústí des conseils en matière d’investissement dans des domaines tels que les infrastructures municipales, les pavillons zoologiques, la gestion de l’eau et les économies d’énergie.

Petr Nedvědický, maire d’Ústí nad Labem : « Le logement social, la mobilité et l’énergie sont des thèmes clés de notre processus de transformation et de l’orientation de long terme et durable de la ville, et je suis très heureux que nous ayons pu obtenir un financement pour ce type de projets grâce à la coopération avec la Banque européenne d’investissement. Je suis convaincu que nous ne sommes qu’au début d’une coopération avec la BEI qui fera progresser de manière significative la ville elle-même ainsi que notre zoo, qui pourra devenir un espace véritablement moderne et autosuffisant en énergie. C’est pourquoi, entre autres, nous nous efforçons également d’obtenir le soutien de la BEI dans le cadre du programme ELENA. »

Grâce au prêt de la BEI, Ústí nad Labem dispose de ressources auxquelles elle a difficilement accès sur le marché et, partant, peut investir dans des biens et services publics essentiels ainsi que dans un avenir durable.

Informations générales

À propos de la BEI et de son activité en Tchéquie

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle accorde des financements à l’appui d’investissements qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le Groupe BEI a mis 2,47 milliards d’euros à disposition en Tchéquie, en 2024, pour soutenir le développement régional et stimuler la résilience économique, tout en renforçant la durabilité environnementale et en améliorant la qualité de vie.

À propos de la Facilité de prêt au secteur public et du Mécanisme pour une transition juste

La Facilité de prêt au secteur public (FPSP) a vocation à atténuer les effets sociaux et économiques de la transition vers la neutralité climatique dans les régions de l’UE. Il s’agit d’un mécanisme de panachage de ressources qui combine des prêts de la BEI et des aides non remboursables de la Commission européenne pour aider principalement les établissements du secteur public dans les régions de l’UE les plus touchées, qui sont recensées dans les plans territoriaux de transition juste, à mobiliser des investissements publics supplémentaires et à répondre à leurs besoins de développement dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique. Le premier appel à propositions dans le cadre de la FPSP a été lancé le 19 juillet 2022, avec 10 échéances intermédiaires jusqu’à la fin de 2025. Trois échéances par an sont prévues jusqu’à la fin de 2025. Un deuxième appel à propositions sera lancé en 2026.

Pour en savoir plus sur la FPSP et les projets qu’elle finance, consultez le site web de la CINEA.

CINEA

L’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) a été créée par la Commission européenne pour mettre en œuvre des parties spécifiques de programmes de financement de l’UE dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’action en faveur du climat, de l’environnement, de la pêche maritime et de l’aquaculture.

La CINEA a pour objectif de soutenir ses bénéficiaires, de mettre en place des partenariats solides, d’assurer une gestion de haute qualité des programmes et projets, de favoriser un partage efficace des connaissances et de créer des synergies entre les programmes, afin de soutenir une Europe durable, connectée et décarbonée.