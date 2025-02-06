La Tchéquie va accélérer l’amélioration de son réseau ferroviaire grâce à un prêt de la BEI de 466 millions d’euros

©Marketa Listikova/ EIB

La BEI va prêter 466 millions d’euros à la Tchéquie (11,75 milliards de couronnes tchèques) à l’appui de la modernisation des principales lignes ferroviaires du pays.

Ces fonds contribueront au déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire et à l’aménagement de passages à niveau plus sûrs.

Le projet met en lumière les efforts déployés à l’échelle européenne pour améliorer les services ferroviaires.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 466 millions d’euros (11,75 milliards de couronnes tchèques) à la Tchéquie pour moderniser les principales lignes ferroviaires du pays, dans le cadre d’un effort visant à rendre les transports plus sûrs, plus rapides et plus propres. Le concours de la BEI permettra de financer des améliorations technologiques et conceptuelles sur les lignes ferroviaires tchèques qui font partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et qui relient les pays voisins, dont l’Autriche et la Pologne.

Le ministère tchèque des finances mettra le crédit de la BEI à la disposition de Správa železnic, l’administration nationale des infrastructures ferroviaires, qui gérera les travaux prévus. Il s’agit notamment de déployer le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) sur les lignes, de mettre à niveau des véhicules d’entretien avec des équipements ERTMS et de réaménager des passages à niveau pour les rendre plus sûrs.

Ce nouveau financement s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe d’environ 1 milliard d’euros approuvée par la BEI en 2023 à l’appui de la modernisation des chemins de fer tchèques. Globalement, l’opération vise à rendre les déplacements ferroviaires plus sûrs et plus rapides dans le pays et à favoriser le transfert modal de la route vers le rail dans le cadre des efforts déployés pour réduire les émissions à l’origine des changements climatiques.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Ce nouveau prêt illustre notre engagement à soutenir les infrastructures de transport durables en Tchéquie. En modernisant le réseau ferroviaire, nous améliorons non seulement la qualité des services qu’offre le rail, mais nous contribuons également à un avenir plus vert et plus durable. »

Les travaux de modernisation financés par le nouveau crédit de la BEI, qui seront réalisés dans le cadre d’une quarantaine de projets disséminés dans tout le pays, devraient être achevés d’ici à la fin de 2028. Leur répartition géographique reflète les objectifs de la Banque et de l’Union européenne visant à renforcer la cohésion régionale et à lutter contre le réchauffement climatique.

Zbynek Stanjura, ministre tchèque des finances : « La signature, ce jour, de l’accord de prêt confirme à nouveau notre coopération à long terme avec la BEI en vue de moderniser les infrastructures de transport tchèques. La BEI offre à la Tchéquie la possibilité de financer de grands projets à des conditions favorables. En utilisant ce prêt, Správa železnic peut obtenir des subventions pour des projets individuels au titre du Mécanisme européen pour une transition juste, ce qui renforce encore l’efficacité de cette méthode de financement. »

La modernisation des chemins de fer en Tchéquie et dans d’autres pays européens aidera l’UE à atteindre son objectif de neutralité climatique d’ici à 2050.

Martin Kupka, ministre tchèque des transports : « Je me réjouis grandement de l’appui continu de la BEI, qui témoigne de notre volonté de contribuer à la mise en œuvre de chemins de fer modernes pour assurer un transport de qualité et respectueux de l’environnement sur le réseau de transport national et transeuropéen. Dans le même temps, cela démontre l’excellente qualité de nos projets, dont le niveau soutient la comparaison avec d’autres pays. »

Ce prêt de la BEI permettra également de financer la reconstruction de huit gares ferroviaires dans les trois régions charbonnières de Tchéquie, dans le cadre d’une série de projets qui ont également été sélectionnés pour bénéficier d’une aide non remboursable de la Commission européenne au titre de la Facilité de prêt au secteur public, le troisième pilier du Mécanisme pour une transition juste.

Paloma Aba Garrote, directrice de la CINEA, l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement : « Les huit gares ferroviaires qui s’étendent de Cheb, la ville la plus à l’ouest, à Ostrava, la capitale de la région de Moravie-Silésie, ont été retenues pour bénéficier de subventions au titre de la FPSP, pour un montant de plus de 20 millions d’euros. La reconstruction de ces importants bâtiments publics aura pour effet d’améliorer le confort et la sécurité des voyageurs, d’accroître l’accessibilité pour les personnes porteuses de handicap et de renforcer l’efficacité énergétique. En outre, certains de ces bâtiments seront rénovés et transformés pour accueillir de nouveaux bureaux et commerces, ce qui contribuera à la revitalisation économique des municipalités. »

Informations générales

À propos de la BEI et de son activité en Tchéquie

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le Groupe BEI a mis 2,47 milliards d’euros (63 milliards de couronnes tchèques) à disposition en Tchéquie, en 2024, pour soutenir le développement régional et stimuler la résilience économique, tout en renforçant la durabilité environnementale et en améliorant la qualité de vie.

À propos de la Facilité de prêt au secteur public et du Mécanisme pour une transition juste

La Facilité de prêt au secteur public (FPSP) a vocation à atténuer les effets sociaux et économiques de la transition vers la neutralité climatique dans les régions de l’UE. Il s’agit d’un mécanisme de panachage de ressources qui combine des prêts de la BEI et des aides non remboursables de la Commission européenne pour aider principalement les établissements du secteur public dans les régions de l’UE les plus touchées, recensées dans les plans territoriaux de transition juste, à mobiliser des investissements publics supplémentaires et à répondre à leurs besoins de développement dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique. Le premier appel à propositions dans le cadre de la FPSP a été lancé le 19 juillet 2022, avec 10 échéances intermédiaires jusqu’à la fin de 2025. Trois échéances par an sont prévues jusqu’à la fin de 2025. Le prochain appel à propositions sera lancé au cours du second semestre de 2025.

Pour en savoir plus sur la FPSP et les projets qu’elle finance, consultez le site web de la CINEA.

À propos de la DG REGIO

La direction générale de la politique régionale et urbaine (DG REGIO) est le service de la Commission européenne chargé des politiques régionales et urbaines de l’UE. Elle élabore et met en œuvre les stratégies de la Commission en matière de politique régionale et urbaine. Elle soutient le développement économique et social des régions développées et moins développées de l’Union européenne.

À propos de la CINEA

L’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) a été créée par la Commission européenne pour mettre en œuvre des parties spécifiques de programmes de financement de l’UE dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’action en faveur du climat, de l’environnement, de la pêche maritime et de l’aquaculture.

La CINEA a pour objectif de soutenir ses bénéficiaires, de mettre en place des partenariats solides, d’assurer une gestion de haute qualité des programmes et projets, de favoriser un partage efficace des connaissances et de créer des synergies entre les programmes, afin de soutenir une Europe durable, connectée et décarbonée.

