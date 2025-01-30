Italie : 100 millions d’euros à la région de Calabre pour l’agriculture et les infrastructures durables

En marge de la présentation de l’activité du Groupe BEI en Italie pour 2024, deux accords ont été signés pour un montant de 100 millions d’euros, dans le cadre d’enveloppes financières plus importantes approuvées par la BEI pour un montant total de 300 millions d’euros.

Le premier accord appuie les pratiques agricoles durables, l’entrepreneuriat des jeunes, la formation, la conversion des terres à l’agriculture biologique et la prévention de l’instabilité hydrogéologique.

Le second accord promeut la durabilité environnementale par l’achat de trains bimodes, l’efficacité des services de l’eau, l’amélioration de la valorisation des déchets et la construction de bâtiments à faibles émissions de carbone.

Offrant des conditions avantageuses et une échéance de 25 ans, les prêts contribueront à mobiliser des investissements pour un montant total de 1,6 milliard d’euros.

Favoriser l’emploi des jeunes, la mise en place d’infrastructures modernes et la transition écologique, à travers des pratiques agricoles durables, la mobilité propre et l’utilisation efficace de l’eau, tels sont les principaux objectifs des accords de financement de 100 millions d’euros signés entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et la région italienne de Calabre. Le partenariat a été annoncé ce jour à Rome par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Roberto Occhiuto, président de la région calabraise, à l’occasion de la présentation de l’activité du Groupe BEI en Italie en 2024.

Représentant 100 millions d’euros, les prêts signés constituent les premières tranches de 50 millions d’euros de deux enveloppes financières plus importantes de 300 millions d’euros au total approuvées par la BEI au bénéfice de la région italienne. Assortis de conditions favorables et d’une échéance de 25 ans, les financements contribueront à mobiliser 1,6 milliard d’euros d’investissements.

Le premier accord financier vise à rendre l’agriculture plus durable et plus résiliente face aux changements climatiques, en encourageant la transition vers des pratiques de pêche responsables ainsi que la protection de la biodiversité marine. Le prêt de la BEI permettra de créer plus de 1 200 entreprises agricoles gérées par des jeunes, de moderniser plus de 2 500 exploitations et de former plus de 10 000 personnes dans des domaines comme l’agriculture biologique, l’élevage durable et l’innovation. Le projet prévoit également de convertir plus de 115 000 hectares de terres à l’agriculture biologique et de sécuriser 100 000 hectares supplémentaires contre l’instabilité hydrogéologique. Enfin, un volet important de transition numérique garantira à plus de la moitié de la population rurale un accès à l’internet haut débit.

Le second accord vise à améliorer la durabilité environnementale de la Calabre grâce à des interventions axées sur la mobilité écologique et l’économie circulaire. Les fonds octroyés par la BEI serviront à acheter huit trains bimodes (électricité-diesel) ainsi qu’à réduire les pertes en eau sur le réseau régional, renforçant ainsi sa résilience face aux futurs phénomènes météorologiques extrêmes. Le projet prévoit également des actions visant à améliorer le recyclage et la valorisation des déchets, dans le but de réduire l’empreinte environnementale. Enfin, il est prévu de mettre à disposition des logements à consommation d’énergie quasi nulle, grâce au réaménagement de logements existants et à la construction de nouveaux bâtiments, dont devraient bénéficier quelque 900 étudiants des universités de Cosenza et de Catanzaro. De nouveaux centres d’accueil pour les migrants et les réfugiés sont également envisagés.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Notre activité redémarre en 2025 par la signature de deux accords de financement majeurs qui rendront la région de Calabre plus durable, plus efficace et plus résiliente. Investir dans les pratiques agricoles vertes, soutenir l’entrepreneuriat et la formation des jeunes, acheter des trains bimodes et construire des infrastructures bas carbone, tels que des logements pour les étudiants et des centres d’accueil pour les migrants et les réfugiés, sont autant de moyens cruciaux pour accélérer la transition écologique et promouvoir le développement économique et inclusif de la région calabraise. Ces accords témoignent de la détermination de la BEI à soutenir la durabilité environnementale et la cohésion sociale et économique en Europe. »

Roberto Occhiuto, président de la région de Calabre : « Je tiens à remercier la BEI d’avoir conclu avec ma région deux contrats de financement importants visant à promouvoir le développement et la modernisation de l’agriculture ainsi qu’à mettre en place des infrastructures durables. Ces projets représentent une occasion unique pour la Calabre et ses jeunes entrepreneurs agricoles. Ils permettent d’encourager des politiques écologiques comme la conversion des terres à l’agriculture biologique, qui contribue à prévenir l’instabilité hydrogéologique. Ils nous donnent aussi la possibilité de moderniser notre réseau d’infrastructures afin de le rendre encore plus durable et conforme à la transition écologique. La Calabre est une région désireuse de se renouveler et de vivre avec son temps. Nos jeunes – le plus grand atout sur lequel nous misons aujourd’hui – veulent être partie prenante, développer leurs compétences et réaliser leurs aspirations, sans pour cela quitter leur région d’origine, qu’il convient de rendre toujours plus moderne, innovante et durable. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé.