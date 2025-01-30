Slovénie : 284 millions d’euros du Groupe BEI en 2024 pour la transition énergétique et l’innovation des entreprises

©Caroline Martin/ EIB

Le Groupe BEI a signé 284 millions d’euros de nouveaux financements en Slovénie l’année dernière, stimulant ainsi la transition énergétique, l’innovation des entreprises et les marchés des capitaux.

La Slovénie a bénéficié de 154 millions d’euros de la part de la BEI et de 130 millions d’euros de la part du FEI.

Les investissements soutenus ont permis de renforcer le réseau électrique, les entreprises en phase de démarrage et le marché du capital-risque dans le pays.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a accordé de nouveaux financements pour 284 millions d’euros en Slovénie l’année dernière, dynamisant ainsi la transition énergétique, l’innovation des entreprises et les marchés des capitaux. Le montant total mis à disposition comprend 154 millions d’euros de la BEI et 130 millions d’euros du Fonds européen d’investissement (FEI) qui soutient les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) en Europe.

Les financements de la BEI en Slovénie ont concerné des projets énergétiques, des initiatives de réduction d’émissions et des services de conseil, tandis que les investissements du FEI ont soutenu le capital-risque et le capital-investissement dans le but de stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation.

« Nous sommes déterminés à promouvoir une économie slovène durable, innovante et inclusive », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI. « L’année dernière, nos financements ont non seulement renforcé la résilience énergétique et la compétitivité en Slovénie, mais ont également permis aux entreprises et aux collectivités de prospérer dans un environnement en mutation rapide. »

Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a investi plus d’un milliard d’euros en Slovénie, en mettant l’accent sur les transports durables, les infrastructures énergétiques et les marchés des capitaux. Son financement destiné à faciliter la distribution locale d’électricité concerne quatre fournisseurs sur cinq et l’approvisionnement de quelque neuf ménages slovènes sur dix.

Modernisation du réseau électrique et innovation au sein des entreprises

En 2024, la BEI a signé des accords avec trois compagnies d’électricité pour moderniser les infrastructures du réseau électrique slovène. Elle a engagé 36 millions d’euros en faveur d’Elektro Maribor, 50 millions d’euros pour Elektro Ljubljana et 58 millions d’euros au profit d’Elektro Celje.

Ces prêts permettront de consolider les infrastructures énergétiques régionales, en facilitant l’intégration des énergies renouvelables, l’extension des capacités de recharge des véhicules électriques et la résilience aux changements climatiques des systèmes critiques. Les projets ainsi soutenus répondent aux objectifs climatiques de la Slovénie à l’horizon 2050 et s’inscrivent dans la stratégie REPowerEU de l’Union européenne.

En outre, la BEI a dispensé des services de conseil à des municipalités, des institutions publiques et des entreprises privées afin de fournir un appui global à la croissance durable sur tout le territoire slovène.

Pour sa part, le FEI a renouvelé en 2024 son soutien de longue date aux PME et aux ETI slovènes, en privilégiant l’innovation et les entreprises en phase de démarrage. L’année dernière, le FEI a engagé 40 millions d’euros par l’intermédiaire du fonds de Vesna consacré aux technologies de rupture, en vue de favoriser les transferts de technologies en Slovénie et en Croatie. Ce fonds donne la priorité aux entreprises en phase de démarrage, encourage l’innovation et protège la propriété intellectuelle, renforçant ainsi l’écosystème slovène du capital-risque.

Depuis 1996, le FEI a contribué à hauteur de 531 millions d’euros au financement d’environ 8 000 entreprises slovènes et ainsi soutenu 78 000 emplois.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale, de compétitivité, d’innovation, de développement durable et de transition juste et rapide vers la neutralité climatique. La BEI a engagé au total 7,78 milliards d’euros pour des projets en Slovénie depuis le début de ses opérations dans le pays.