Slovénie : Elektro Ljubljana reçoit un prêt de 50 millions d’euros de la BEI pour moderniser le réseau électrique

La BEI vient d’accorder un prêt de 50 millions d’euros à l’opérateur du plus grand réseau de distribution d’énergie de Slovénie pour l’extension et l’amélioration du réseau dans le centre et le sud-est du pays

Elektro Ljubljana utilisera ce prêt pour répondre à la demande intérieure d’électricité, en augmentation, et réduire les pertes d’énergie

Les travaux de modernisation sont essentiels pour la réalisation des objectifs du pays en matière d’électrification et d’énergies renouvelables

La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 50 millions d’euros à la compagnie d’électricité slovène Elektro Ljubljana pour étendre et moderniser le réseau de distribution d’électricité dans le centre et le sud-est du pays. Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, et Urban Likozar, président du conseil d’administration d’Elektro Ljubljana, ont signé ce jour à Ljubljana l’accord de prêt, en présence de Tina Seršen, secrétaire d’État au ministère slovène de l’environnement, du climat et de l’énergie.

Elektro Ljubljana exploite le plus grand réseau de distribution d’énergie en Slovénie et dessert plus de 353 000 usagers. Le prêt de la BEI est destiné à des travaux prévus en 2024-2026 afin de rendre les infrastructures électriques slovènes plus fiables, plus efficaces et plus durables.

Le projet comprendra des améliorations importantes telles que la remise en état et la construction de lignes aériennes à moyenne et basse tension, de câbles souterrains et de transformateurs et postes électriques. Elle déploiera également des compteurs intelligents et d’autres composants avancés pour améliorer les économies d’énergie et ouvrir la voie à de nouvelles stations de recharge pour véhicules électriques, à des générateurs alimentés en énergie renouvelable et à des pompes à chaleur.

Kyriacos Kakouris : « Ce partenariat avec Elektro Ljubljana souligne non seulement l’engagement de la BEI en faveur du développement des infrastructures, mais répond également à une nécessité impérieuse dans le secteur énergétique slovène. Il est essentiel d’étendre le réseau de distribution et d’en assurer la fiabilité afin de soutenir les efforts d’électrification du pays, notamment grâce à l’intégration des sources d’énergie renouvelables, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des pompes à chaleur. »

En augmentant la capacité d’utilisation des énergies renouvelables, le projet renforcera la lutte contre les changements climatiques menée par la Slovénie dans le cadre de ses objectifs à l’horizon 2050 et par l’UE dans le cadre de son initiative REPowerEU.

Le coût total du projet est estimé à 164,2 millions d’euros. Grâce au prêt de la BEI, Elektro Ljubljana jouit de conditions de financement favorables et souples, et peut diversifier ses sources de financement. Le crédit est complété par un financement de l’UE de 55,2 millions d’euros. Le solde sera couvert par Elektro Ljubljana.

Urban Likozar, président du conseil d’administration d’Elektro Ljubljana : « L’électrification massive des transports et du chauffage ainsi que l’utilisation croissante des énergies renouvelables pour la production d’électricité observée ces dernières années a entraîné une augmentation considérable des besoins de financement des infrastructures de distribution d’électricité. L’accord que nous avons signé ce jour avec la BEI constitue une étape essentielle dans le financement des infrastructures primaires de distribution en vue de réaliser la transition écologique, d’atteindre les objectifs du plan décennal de développement du réseau et de garantir une capacité suffisante pour la diversification des sources d’énergie renouvelables. Nous nous réjouissons que la BEI ait également reconnu l’importance des investissements dans le réseau de distribution, qui sont fondamentaux pour un approvisionnement fiable et efficace en électricité en Slovénie. »

Tina Seršen, secrétaire d’État au ministère de l’environnement : « Je me félicite de la signature du contrat entre la BEI et Elektro Ljubljana, car il représente un jalon clé de la mise en œuvre des investissements prévus dans le réseau de distribution. Le réseau de distribution est et sera l’épine dorsale de la transition écologique et un facteur capital pour favoriser un accès démocratique des citoyens à l’autosuffisance énergétique. Le ministère, par l’allocation de subventions au titre du plan pour la reprise et la résilience et l’adoption de la législation dans le domaine concerné, aide non seulement Elektro Ljubljana, mais aussi d’autres entreprises de distribution d’électricité à réaliser les investissements nécessaires. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale, de compétitivité, d’innovation, de développement durable et de transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Depuis le début de ses opérations en Slovénie, la BEI a engagé au total 7,6 milliards d’euros pour des projets dans le pays.