Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

2024, année record pour le volume de financements du Groupe BEI au Danemark

30 janvier 2025
EIB
  • L’année dernière, le Groupe BEI a signé de nouveaux financements pour un montant de 2,1 milliards d’euros à l’appui de projets au Danemark, soit un volume en hausse de 48 % par rapport à 2023 et deux fois plus élevé qu’en 2022.
  • Parmi les projets phares pour 2024 figurent un concours pour des infrastructures à double usage dans le port d’Esbjerg, le parc éolien Thor en mer du Nord, et des activités de recherche-développement de pointe dans le domaine médical.
  • Un autre événement marquant a été la nomination de l’experte danoise Merete Clausen au poste de directrice générale adjointe du Fonds européen d’investissement, filiale de la BEI.

L’année dernière, le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a mis un volume record de 2,1 milliards d’euros à disposition à l’appui de projets au Danemark. À l’échelle mondiale, les contributions du Groupe BEI ont également atteint un niveau record, à 88,8 milliards d’euros, dont pas moins de 50,7 milliards d’euros ont été consacrés à l’action en faveur du climat et à l’environnement.

Dans le droit fil des priorités nationales et européennes, la BEI a concentré ses opérations de financement au Danemark sur les infrastructures essentielles, l’énergie verte et l’innovation. Elle a signé un prêt de 115 millions d’euros pour la modernisation et l’augmentation de la capacité du port d’Esbjerg, le plus grand port d’Europe pour le transport maritime d’éoliennes en mer, de sorte qu’il puisse accueillir des navires plus grands, y compris pour les opérations de l’OTAN. La Banque soutient ainsi la sécurité et la durabilité énergétiques de l’Europe ainsi que ses capacités en matière de sécurité et de défense. Dans le secteur de l’énergie, la BEI a financé le projet de parc éolien géant Thor de 1,1 GW au moyen d’un prêt de 1,2 milliard d’euros à l’entreprise allemande RWE. Situé en mer du Nord au large des côtes danoises, ce nouveau parc éolien produira suffisamment d’électricité verte pour alimenter un ménage danois sur trois.

En 2024, les financements accordés par le Groupe BEI à l’appui des petites entreprises au Danemark ont également fortement augmenté. Plus de la moitié des concours – prêts abordables, garanties ou apports de fonds propres – octroyés par le Groupe au cours de cette année sont allés à des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans le pays. Parmi les bénéficiaires, des entreprises danoises en expansion telles que SNIPR Biome, Matr Foods et Norlase ont contracté des prêts d’amorçage-investissement de la BEI, lesquels visent à permettre aux technologies critiques conçues en Europe d’être développées et déployées dans l’UE. Dans la même veine, le Fonds européen d’investissement a pris un engagement de 24,8 millions d’euros dans PSV Hafnium, le tout premier fonds de capital-risque danois dédié exclusivement aux technologies de rupture. S’appuyant sur ses liens étroits avec l’écosystème de l’innovation et l’Université technique du Danemark, le fonds soutiendra les technologies propres fondées sur la science, les technologies de la santé et les solutions industrielles de nouvelle génération.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « 2024 a été une année charnière pour le Groupe BEI au Danemark, caractérisée par d’importants investissements dans l’énergie verte, les industries innovantes et les infrastructures critiques, notamment le parc éolien Thor et le port d’Esbjerg. Nous avons aussi considérablement augmenté les financements du FEI comme de la BEI en faveur des PME, des ETI et des entreprises en expansion danoises. Les opérations avec EIFO, Sydbank et des fonds d’investissement danois contribueront à assurer que les entreprises danoises ont accès aux financements dont elles ont besoin pour croître et innover. Félicitations à toutes les équipes pour cet accomplissement remarquable, à réitérer en 2025. »

Le FEI a signé 12 opérations au Danemark l’année dernière, dont des participations en fonds propres dans PSV Hafnium, Nine Realms et Den Sociale Kapitalfond, et des opérations de garantie avec, entre autres, le fonds danois pour l’exportation et l’investissement EIFO, Kompasbank et Ringkjøbing Landbobank. Le FEI, qui a accueilli la Danoise Merete Clausen au poste de directrice générale adjointe juste avant la fin de l’année, a mis un montant total de 361,7 millions d’euros à disposition pour les PME danoises en 2024.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Le Danemark détient une part de 2,64 % du capital de la Banque européenne d’investissement.

Contact

Tim Smit

Press Office

Référence

2025-035-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • Conférence de presse annuelle
  • Ioannis Tsakiris
  • Le Comité de direction
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
30 janvier 2025

Activité du Groupe BEI en 2024 : plus de 2 milliards d’euros de financements pour des projets belges, dont plus de 80 % concernent le climat

Le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), a de nouveau enregistré un niveau d’activité élevé en Belgique et ailleurs. À l’échelle mondiale, le Groupe a signé de nouveaux financements pour près de 89 milliards d’euros en faveur de projets à fort impact soutenant les priorités stratégiques de l’UE, dont près de 51 milliards d’euros consacrés à l’action pour le climat et l’environnement.

Conférence de presse annuelle Le Comité de direction Robert E. de Groot Belgique Union européenne
27 mars 2025

Danemark : IO Biotech obtient un prêt d’amorçage-investissement de la BEI de 57,5 millions d’euros pour faire progresser la recherche et le développement de vaccins contre le cancer

L’entreprise de technologie médicale danoise IO Biotech a signé un prêt d’amorçage-investissement d’un montant pouvant aller jusqu’à 57,5 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Le prêt prend la forme de trois tranches engagées d’un montant total de 37,5 millions d’euros, qui seront mises à disposition sous réserve que l’entreprise respecte certaines conditions, et d’une tranche accordéon non engagée de 20 millions d’euros. L’entreprise biopharmaceutique axée sur les traitements en phase clinique met au point de nouveaux vaccins thérapeutiques immunomodulateurs contre le cancer en s’appuyant sur une plateforme technologique innovante exclusive. Elle utilisera principalement le financement pour le développement et la mise sur le marché de l’IO102-IO103, un vaccin immunothérapeutique anti-cancer qui vise à traiter le mélanome et devrait par la suite être étendu à d’autres types de cancer. Le financement de la BEI est appuyé par le programme InvestEU de la Commission européenne.

InvestEU Ioannis Tsakiris Le Comité de direction Danemark Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
27 février 2025

Danemark: Norlase obtient un prêt d’amorçage-investissement de la BEI de 20 millions d’euros pour faire avancer la technologie du laser ophtalmique

L’entreprise de technologie médicale Norlase, issue de l’essaimage de l’Université technique du Danemark, a signé un prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Ce financement soutiendra le développement de la technologie innovante du laser ophtalmique de Norlase. L’opération permettra ainsi au Danemark de renforcer sa position de pôle d’innovation de classe mondiale pour les technologies médicales. Assurer aux entreprises européennes qui conçoivent des technologies critiques la possibilité de se développer dans l’UE et de disposer des financements nécessaires à cette fin est un socle essentiel de l’autonomie stratégique européenne. Le financement de la BEI est appuyé par le programme InvestEU de la Commission européenne.