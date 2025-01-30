2024, année record pour le volume de financements du Groupe BEI au Danemark

EIB

L’année dernière, le Groupe BEI a signé de nouveaux financements pour un montant de 2,1 milliards d’euros à l’appui de projets au Danemark, soit un volume en hausse de 48 % par rapport à 2023 et deux fois plus élevé qu’en 2022.

Parmi les projets phares pour 2024 figurent un concours pour des infrastructures à double usage dans le port d’Esbjerg, le parc éolien Thor en mer du Nord, et des activités de recherche-développement de pointe dans le domaine médical.

Un autre événement marquant a été la nomination de l’experte danoise Merete Clausen au poste de directrice générale adjointe du Fonds européen d’investissement, filiale de la BEI.

L’année dernière, le Groupe Banque européenne d’investissement, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a mis un volume record de 2,1 milliards d’euros à disposition à l’appui de projets au Danemark. À l’échelle mondiale, les contributions du Groupe BEI ont également atteint un niveau record, à 88,8 milliards d’euros, dont pas moins de 50,7 milliards d’euros ont été consacrés à l’action en faveur du climat et à l’environnement.

Dans le droit fil des priorités nationales et européennes, la BEI a concentré ses opérations de financement au Danemark sur les infrastructures essentielles, l’énergie verte et l’innovation. Elle a signé un prêt de 115 millions d’euros pour la modernisation et l’augmentation de la capacité du port d’Esbjerg, le plus grand port d’Europe pour le transport maritime d’éoliennes en mer, de sorte qu’il puisse accueillir des navires plus grands, y compris pour les opérations de l’OTAN. La Banque soutient ainsi la sécurité et la durabilité énergétiques de l’Europe ainsi que ses capacités en matière de sécurité et de défense. Dans le secteur de l’énergie, la BEI a financé le projet de parc éolien géant Thor de 1,1 GW au moyen d’un prêt de 1,2 milliard d’euros à l’entreprise allemande RWE. Situé en mer du Nord au large des côtes danoises, ce nouveau parc éolien produira suffisamment d’électricité verte pour alimenter un ménage danois sur trois.

En 2024, les financements accordés par le Groupe BEI à l’appui des petites entreprises au Danemark ont également fortement augmenté. Plus de la moitié des concours – prêts abordables, garanties ou apports de fonds propres – octroyés par le Groupe au cours de cette année sont allés à des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans le pays. Parmi les bénéficiaires, des entreprises danoises en expansion telles que SNIPR Biome, Matr Foods et Norlase ont contracté des prêts d’amorçage-investissement de la BEI, lesquels visent à permettre aux technologies critiques conçues en Europe d’être développées et déployées dans l’UE. Dans la même veine, le Fonds européen d’investissement a pris un engagement de 24,8 millions d’euros dans PSV Hafnium, le tout premier fonds de capital-risque danois dédié exclusivement aux technologies de rupture. S’appuyant sur ses liens étroits avec l’écosystème de l’innovation et l’Université technique du Danemark, le fonds soutiendra les technologies propres fondées sur la science, les technologies de la santé et les solutions industrielles de nouvelle génération.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « 2024 a été une année charnière pour le Groupe BEI au Danemark, caractérisée par d’importants investissements dans l’énergie verte, les industries innovantes et les infrastructures critiques, notamment le parc éolien Thor et le port d’Esbjerg. Nous avons aussi considérablement augmenté les financements du FEI comme de la BEI en faveur des PME, des ETI et des entreprises en expansion danoises. Les opérations avec EIFO, Sydbank et des fonds d’investissement danois contribueront à assurer que les entreprises danoises ont accès aux financements dont elles ont besoin pour croître et innover. Félicitations à toutes les équipes pour cet accomplissement remarquable, à réitérer en 2025. »

Le FEI a signé 12 opérations au Danemark l’année dernière, dont des participations en fonds propres dans PSV Hafnium, Nine Realms et Den Sociale Kapitalfond, et des opérations de garantie avec, entre autres, le fonds danois pour l’exportation et l’investissement EIFO, Kompasbank et Ringkjøbing Landbobank. Le FEI, qui a accueilli la Danoise Merete Clausen au poste de directrice générale adjointe juste avant la fin de l’année, a mis un montant total de 361,7 millions d’euros à disposition pour les PME danoises en 2024.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, contribuent à la paix et à la sécurité, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Le Danemark détient une part de 2,64 % du capital de la Banque européenne d’investissement.