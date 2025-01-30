Le Groupe BEI en Italie : près de 11 milliards d’euros pour accélérer la transition écologique, la transformation numérique et la croissance économique en 2024

EIB

En 2024, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a confirmé sa détermination à soutenir la croissance durable et l’innovation en Italie. La signature de 99 opérations a permis au Groupe BEI d’y investir 10,98 milliards d’euros, un montant qui représente 0,5 % du PIB italien, contribuant à mobiliser des investissements dans l’économie réelle à hauteur d’environ 37 milliards d’euros, soit 1,7 % du PIB du pays.

Présentée aujourd’hui à Rome par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, l’activité du Groupe BEI en 2024 souligne le rôle stratégique joué par celui-ci en aidant l’État italien et les secteurs public et privé à relever les défis de la transition écologique, de la sécurité énergétique et de la transformation numérique.

Gelsomina Vigliotti : « Le Groupe BEI a toujours joué un rôle stratégique en soutenant l’économie de l’Italie. D’importants projets en matière d’infrastructures, qui ont permis de mobiliser des ressources et d’appuyer les investissements des collectivités locales, ont été financés. Au cours de l’année écoulée, nous avons réaffirmé notre engagement et contribué de manière significative à accélérer le changement vers un avenir plus résilient, plus prospère et plus innovant. Notre intervention ne se limite pas à un soutien financier, mais se traduit aussi par un apport concret à la durabilité environnementale, à l’autonomie énergétique, à la compétitivité et à la transformation numérique, conformément aux priorités de l’Italie et de l’Union européenne. »

Climat et REPowerEU : 5,73 milliards d’euros investis en Italie en 2024

Grâce au soutien à hauteur de 5,73 milliards d’euros de projets liés à la durabilité environnementale, dont 3,75 milliards pour faciliter la réalisation des objectifs de REPowerEU, les financements du Groupe BEI ont contribué à promouvoir la sécurité énergétique de l’Italie. Parmi les opérations clés, citons l’affectation d’un montant de 1,4 milliard d’euros à des projets de production d’énergie à partir de sources renouvelables. De manière globale, les investissements appuyés permettront de générer 3 751 GWh d’énergie propre, répondant ainsi aux besoins annuels de 1,2 million de ménages italiens. Parmi les bénéficiaires des financements, figurent notamment ERG, Iberdrola, Sunprime et Libeccio.

Parallèlement, un montant de 1,6 milliard d’euros a été octroyé en faveur de la modernisation et du renforcement de la résilience de plus de 17 000 kilomètres du réseau de transport et de distribution d’électricité, grâce à une collaboration avec des partenaires comme Prysmian, Terna, E-distribuzione et ACEA.

Afin d’encourager la transition énergétique dans le pays, le Groupe BEI a également introduit une série d’initiatives en collaboration avec le secteur bancaire. Parmi celles-ci, une contre-garantie de 500 millions d’euros, dont 200 millions d’euros pour l’Italie, mise en place conjointement avec Intesa Sanpaolo, qui vise à soutenir le développement du secteur éolien. En outre, la BEI a conclu avec Findomestic sa première opération entièrement consacrée au financement de l’efficacité énergétique des ménages italiens.

Transformation numérique et innovation : 2,12 milliards d’euros pour l’avenir technologique

Le Groupe BEI a financé à hauteur de 2,12 milliards d’euros la transformation numérique et l’innovation des entreprises en Italie, en soutenant de grandes entités privées telles que Marcegaglia et Nexi, ou des sociétés publiques comme Poste Italiane ou Polo Strategico Nazionale (PNS). Grâce à des instruments comme le prêt d’amorçage-investissement, qui permet de soutenir les entreprises les plus innovantes, des jeunes pousses comme BeDimensional ou Tau Group ont pu bénéficier d’un financement. La BEI a également conclu un accord majeur avec LIFTT visant à créer une plateforme de 100 millions d’euros pour des opérations de co-investissement en fonds propres dans des secteurs à fort impact, comme les sciences de la vie, les technologies de rupture et les technologies non polluantes.

Infrastructures durables et régénération urbaine : 1,96 milliard d’euros

La BEI a promu les infrastructures durables et la régénération urbaine à hauteur de 1,96 milliard d’euros. Les projets financés portent sur des bâtiments à émissions quasi nulles, les villes intelligentes et les systèmes de transport verts. Une importante contribution de 1,05 milliard d’euros a été affectée à la reconstruction durable dans les régions du centre de l’Italie frappées par des séismes en 2016 et 2017, et dans l’île d’Ischia, touchée par un glissement de terrain en 2022.

PME : 1,73 milliard d’euros au total pour 56 000 d’entre elles

Le Groupe BEI a soutenu les besoins en liquidités et fonds de roulement des petites et moyennes entreprises (PME) à hauteur de 1,73 milliard d’euros. Ces concours ont permis d’appuyer plus de 56 000 entreprises qui emploient au total plus de 635 000 personnes.

Impact du FEI : 1,12 milliard d’euros sous la forme de fonds propres et de garanties

En 2024, le Fonds européen d’investissement (FEI) a investi 1,12 milliard d’euros en Italie, dont 561 millions d’euros sous la forme de garanties et 560 millions d’euros en fonds propres. Ces derniers représentent un record absolu en Italie pour le FEI, qui a investi dans 15 fonds italiens, dont 3IP Space (secteur aérospatial), EOS Next Transition Fund II (transition énergétique) et Vesper Next Generation Infrastructure Fund (infrastructures durables).

En savoir plus

Résultats globaux – Groupe BEI

En 2024, les financements octroyés par le Groupe BEI se sont élevés à 89 milliards d’euros au total et ont contribué à mobiliser environ 350 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’économie réelle. Cette même année, le Groupe BEI a fait bénéficier plusieurs secteurs de financements record, consacrant notamment 51 milliards d’euros, soit près de 60 % du total, au soutien de la transition écologique, de l’action climatique et de la durabilité environnementale. Sur le plan de la cohésion sociale et territoriale, le Groupe BEI a signé des accords pour un montant de 38 milliards d’euros.

En 2025, le Groupe BEI prévoit de porter ses financements jusqu’à 95 milliards d’euros, grâce à des initiatives phares qui soutiendront des champions technologiques européens, les matières premières critiques, la gestion de l’eau, l’efficacité énergétique des PME et une plateforme dédiée à la promotion de logements durables et abordables.

Résultats globaux du Groupe BEI en 2024

Total des financements BEI 88,8 milliards d’euros Financements de la BEI hors UE 8,4 milliards d’euros Financements de la BEI dans l’UE 68,2 milliards d’euros Financements du FEI 14,4 milliards d’euros Investissements soutenus par le Groupe BEI 350 milliards d’euros environ

Financements du Groupe BEI : action climatique et cohésion

Action climatique 50,7 milliards d’euros Politique de cohésion 38,2 milliards d’euros

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, soutenant le renforcement de la transformation numérique et de l’innovation technologique, la sécurité et la défense, l’agriculture et la bioéconomie, ainsi que les infrastructures sociales. Elle appuie les investissements à fort impact en dehors de l’UE et l’union des marchés des capitaux. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 350 milliards d’euros d’investissements, soutenant 400 000 entreprises et 5,8 millions d’emplois. En ce qui concerne l’Italie, le Groupe BEI a signé 99 opérations en 2024 pour un montant total de 10,98 milliards d’euros, ce qui a permis de mobiliser près de 37 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris, le Groupe ne finançant pas de projets liés aux combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements verts au cours de la décennie 2021-2030. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à un environnement plus sain. En outre, environ 50 % des financements de la BEI dans l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission principale consiste à soutenir les microentreprises et les PME européennes en leur facilitant l’accès au financement. Il conçoit et met en œuvre des instruments de capital-risque et de capital de croissance ainsi que des instruments de garantie et de microfinancement ciblant ce segment du marché ou celui des infrastructures. À ce titre, il contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transformation numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action climatique et la durabilité environnementale, et plus encore.