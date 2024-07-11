Italie : accord de 450 millions d’euros entre la BEI et Poste Italiane pour promouvoir la transition numérique, l’automatisation des services et l’efficacité énergétique

EIB

Le financement permettra à Poste Italiane, la poste italienne, de doubler sa capacité journalière de gestion automatisée des colis grâce à l’ouverture de nouveaux centres de tri.

Il s’agit du dixième accord signé entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et Poste Italiane dans le cadre d’une collaboration qui dure depuis 25 ans et s’est traduite par la mise en place de lignes de crédit totalisant près de 3,3 milliards d’euros.

La Banque européenne d’investissement et Poste Italiane ont signé un accord de financement de 450 millions d’euros visant à stimuler la transition numérique des services et la création d’un écosystème logistique et postal plus moderne, efficace et durable. L’accord a été signé ce jour à Rome par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Matteo Del Fante, directeur général de Poste Italiane.

Les principales mesures concernent l’automatisation et le passage au numérique des processus logistiques, en prévoyant notamment : l’ouverture de deux nouveaux centres de traitement des colis, dont le premier dans le sud de l’Italie ; la migration des plates-formes logicielles vers le cloud ; le renforcement des canaux physiques et numériques afin de garantir aux clients une interaction de qualité avec Poste Italiane ; l’introduction d’outils d’intelligence artificielle pour automatiser des processus commerciaux et opérationnels ; et le renforcement de la sécurité physique et informatique. Le financement comprend également un volet « vert » pour les investissements visant à améliorer l’efficacité énergétique et l’électrification du parc automobile.

Les ressources allouées contribueront à accélérer la transformation de l’opérateur postal traditionnel en un opérateur logistique complet, garantissant ainsi la durabilité économique et environnementale de ses processus.

La collaboration entre la BEI et Poste Italiane, qui dure depuis environ 25 ans, s’est traduite par la signature de dix accords représentant un total de près de 3,3 milliards d’euros, dont 1,273 milliard (y compris le nouveau prêt non encore décaissé) en cours à la date actuelle. Ce partenariat a contribué à la transition numérique des services, au développement des infrastructures informatiques et logistiques, à la mobilité durable et à l’efficacité énergétique.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Notre partenariat avec Poste Italiane montre de façon concrète comment des institutions financières peuvent collaborer avec de grandes entreprises dans le but de promouvoir l’innovation, la durabilité et l’efficacité opérationnelle. Ce financement représente une étape importante pour que Poste Italiane puisse poursuivre son évolution et répondre aux exigences d’un marché en mutation rapide en offrant des services toujours plus efficaces et durables aux particuliers et aux entreprises. »

Matteo Del Fante, administrateur délégué de Poste Italiane : « Cette opération vient asseoir notre rôle d’opérateur national principal dans le domaine logistique et soutient le processus de transition numérique des services qui a été lancé ces dernières années. Les nouveaux projets renforceront la capacité de notre infrastructure grâce à une automatisation accrue de la gestion des colis dans une optique de durabilité et nous permettront de répondre à la demande croissante dans le domaine de la logistique liée au commerce électronique. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Poste Italiane constitue le plus grand réseau de services d’Italie, présent dans les secteurs de la logistique, de l’acheminement du courrier et des colis, des services financiers et d’assurance, des systèmes de paiement, de la téléphonie et du marché de l’énergie. L’entreprise, qui existe depuis plus de 160 ans, emploie environ 120 000 personnes et compte 12 800 bureaux de poste ; fort de 586 milliards d’euros d’actifs financiers investis et de 45 millions de clients, le groupe Poste Italiane occupe une position unique par sa taille, sa visibilité, sa présence sur l’ensemble du territoire italien et la confiance dont il jouit auprès de sa clientèle. Ses activités, qui ont généré un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros en 2023, ont des effets significatifs sur l’économie italienne et notamment sur le produit intérieur brut (PIB), les recettes fiscales, l’emploi et les revenus des ménages ; en 2023, les effets directs, indirects et induits sur le PIB se sont chiffrés à 13,7 milliards d’euros.