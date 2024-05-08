POSTE ITALIANE SUSTAINABLE INNOVATION

Fiche récapitulative
The project will finance the development and modernisation of a postal services provider in Italy.
The aim is to finance the promoter's investment plan focusing on advanced IT solutions, improvements of mail and parcel logistics.
The Project contributes to the Public Policy Goal Innovation, Digital and Human Capital (RDI) and horizontal objectives Economic and Social Cohesion as well as Climate Action and Environmental Sustainability. Postal services are recognised as enabling communication infrastructures providing services of general economic interest. Postal networks are critical for the good functioning of services for citizens, companies and the government, and thus play a key role in an effective and dynamic EU Single Market. Digitalisation of these networks enable the e-economy and the integration of domestic and international supply chains. The Project is therefore expected to have a multiplier effect for the overall economy, supporting innovation and competitiveness, and enabling productivity gains in logistics and communication. Moreover, the Project ensures financial and social inclusion to many rural communities thanks to the vast postal network of the promoter. The EIB funding is expected to positively contribute to the Promoter's diversification in financing sources and improvement of its financial profile by providing a stable source of funds at competitive conditions.
The implementation of postal and logistics systems and its related IT developments is not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU.
The promoter is a public entity operating in the postal sector and therefore subject to public procurement regulation. The promoter shall ensure that contracts for the implementation of the project have been / will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.