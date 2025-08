Pays-Bas : Rabobank et la BEI renforcent leur soutien aux PME soucieuses de l’environnement

Shutterstock

Un neuvième crédit d’impact mettra à disposition 300 millions d’euros supplémentaires.

En partenariat avec la BEI, Rabobank mobilise au total plus de 1,8 milliard d’euros à l’appui de financements durables.

Possible réduction du taux d’intérêt de 0,65 % au maximum pour les entreprises employant jusqu’à 3 000 personnes et dont le capital emprunté ne dépasse pas 7,5 millions d’euros.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Rabobank renforcent leur soutien aux entreprises soucieuses de l’environnement. Grâce à ce nouveau dispositif, 300 millions d’euros seront mis à la disposition des PME à l’avant-garde du développement durable. Ces neuf dernières années, en collaboration avec la BEI, Rabobank a fourni au total plus de 1,8 milliard d’euros de financements durables à plus de 1 000 PME.

La durabilité est l’un des principaux piliers de la stratégie de la BEI et de Rabobank. Pour les entreprises, il est de plus en plus important d’investir dans un avenir durable. Rabobank est fière de poursuivre sa collaboration fructueuse avec la BEI et d’encourager les entreprises à effectuer des investissements durables grâce au prêt Rabo Impactlening. Depuis 2015, les entreprises soucieuses de l’environnement bénéficient de conditions de prêt favorables grâce au Rabo Impactlening soutenu par la BEI.

Carlo van Kemenade, directeur du département Retail NL et membre de la direction du groupe Rabobank : « Nous constatons une augmentation notable de la demande de financement durable. Les entreprises qui réussissent ne visent pas seulement le rendement financier, elles sont de plus en plus conscientes de l’impact environnemental et social de leur activité. Elles jouent ainsi un rôle clé dans la transition vers une économie à l’épreuve du temps et, en tant que banque, nous nous réjouissons de les encourager dans cette voie. Rabobank est donc fière de poursuivre son partenariat fructueux avec la BEI. »

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « La réalisation de nos objectifs en matière de climat nécessite un effort concerté, la durabilité dans les PME jouant également un rôle crucial. La BEI entretient ses bonnes relations avec Rabobank, avec ce qui constitue déjà le neuvième « prêt à impact » pour les entreprises durables, et montre ainsi que les activités « vertes » sont également intéressantes sur le plan économique. »

À propos du Rabo Impactlening

Avec ce nouvel accord de financement de 300 millions d’euros, le Rabo Impactlening est à nouveau accessible aux entreprises qui détiennent l’un des labels durables ou sociaux sélectionnés et qui font figure de chefs de file en matière de durabilité dans le secteur. Ce label leur permet de bénéficier d’une réduction du taux d’intérêt pouvant aller jusqu’à 0,65 %. Les demandes de prêts à impact doivent répondre aux conditions habituelles fixées par Rabobank et la BEI. Le prêt Rabo Impactlening est disponible pour les entreprises employant jusqu’à 3 000 personnes. L’investissement total du projet ne doit pas dépasser 25 millions d’euros et le montant en principal du prêt est plafonné à 7,5 millions d’euros. La décision finale sur l’approbation du prêt appartient à Rabobank.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), qui a pour actionnaires les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Les Pays-Bas en détiennent 5,2 %. La BEI met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE et des priorités nationales. Elle réalise plus de 90 % de ses activités en Europe. Au cours des dix dernières années, la BEI a prêté plus de 27 milliards d’euros à l’appui de projets néerlandais dans divers secteurs, notamment la recherche-développement, la mobilité durable, l’eau potable, les soins de santé et les PME.

À propos du groupe Rabobank

Le groupe Rabobank propose des services de banque de détail, de banque de gros, de crédit-bail et de crédit immobilier dans plusieurs pays du monde. Il place au premier plan l’intérêt commun des personnes et des communautés et la création de valeur pour ses clients. Aux Pays-Bas, il entretient sa position de chef de file global, tandis qu’au niveau international, il œuvre à renforcer sa position de banque de premier plan dans les secteurs alimentaire et agroalimentaire. Le groupe Rabobank est actif dans 37 pays et au 31 décembre 2023, il comptait 49 000 équivalents temps plein. Pour de plus amples informations sur le groupe Rabobank, veuillez consulter le site www.rabobank.com/nl.