Suède : la ville suédoise de Malmö construira des milliers de logements économes en énergie grâce à un financement de la BEI de 225 millions d’euros

MKB

La BEI prête 2,6 milliards de couronnes suédoises à Malmö, ville du sud-ouest de la Suède, pour la construction de 13 immeubles résidentiels.

Grâce au projet, plus de 1 500 appartements économes en énergie viendront élargir l’offre disponible dans la troisième ville de Suède.

Ce prêt de la BEI contribuera à la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’aménagement urbain et d’action pour le climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prêtera à la ville suédoise de Malmö 2,6 milliards de couronnes suédoises (environ 225 millions d’euros) pour la construction de logements économes en énergie. Le projet, grâce auquel la ville se dotera de plus de 1 500 appartements supplémentaires, fera aussi progresser les objectifs climatiques de l’Union européenne et aidera la Suède à atteindre ses propres objectifs d’efficacité énergétique.

L’organisme municipal de logement de la ville de Malmö, MKB Fastighets AB, utilisera les fonds de la BEI pour construire 13 immeubles résidentiels comptant 1 547 appartements au total. Les travaux de construction se dérouleront en plusieurs phases. On estime que les derniers logements seront livrés d’ici à 2029. Les nouvelles résidences répondront à des normes d’efficacité énergétique plus exigeantes que la référence suédoise.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Cet investissement illustre notre ferme engagement à soutenir un aménagement urbain durable et inclusif dans toute l’Europe. En octroyant des financements à long terme à l’appui d’initiatives comme celle-ci, nous aidons des villes telles que Malmö, surnommée la ville des parcs, à montrer la voie dans la lutte contre les changements climatiques tout en améliorant la qualité de vie de leurs habitants. »

Située dans le sud-ouest de la Suède, Malmö est la troisième ville du pays, avec une population d’environ 360 000 habitants qui croît plus rapidement que la moyenne nationale. Elle joue un rôle essentiel dans l’économie régionale, notamment grâce aux liaisons avec le Danemark via le pont de l’Öresund et à la collaboration avec la capitale danoise, Copenhague, par l’intermédiaire d’un port de commerce commun.

Les immeubles résidentiels, qui comportent principalement des appartements d’une à quatre pièces, seront construits dans divers quartiers de la ville.

Marie Thelander Dellhag, directrice générale de MKB Fastighets AB : « Il est essentiel que nous trouvions des moyens de réduire l’incidence climatique de nos nouveaux projets de logement. Le financement de la BEI confirme que nos projets répondent aux normes élevées qui sont nécessaires pour atteindre nos objectifs climatiques. L’utilisation efficace de l’énergie et les ambitions climatiques sont des facteurs clés pour rendre MKB et Malmö plus durables. »

Ce nouveau prêt, le septième que la BEI octroie à Malmö, s’appuie sur un partenariat qui a débuté en 1995. L’opération est pleinement conforme à la législation de l’UE sur la performance énergétique des bâtiments et sur l’efficacité énergétique.

Claes Ramel, chef de la trésorerie de la ville de Malmö : « Le prêt de la BEI est un outil important pour répondre aux besoins de financement de notre ville en pleine croissance. Il vient s’ajouter à la plateforme de financement de la ville de Malmö et confirme que les investissements répondent à des normes environnementales élevées, grâce à quoi le montant du financement disponible pour la ville de Malmö est également exceptionnellement élevé. »

Informations générales

BEI

La BEI met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour un total de 88 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

En 2023, le Groupe BEI a signé des financements pour près de 3 milliards d’euros à l’appui de 32 projets en Suède, soit un niveau record, plus des trois quarts de ces engagements étant consacrés à des investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Pour plus de détails sur nos projets en Suède et sur leur impact, veuillez consulter notre page pays sur la Suède.

Ville de Malmö

Troisième ville de Suède, Malmö est un pôle urbain jeune, international et en pleine croissance. Sa population a augmenté régulièrement au cours des 30 dernières années et, aujourd’hui, plus de 360 000 personnes y vivent. La population de Malmö a pour moitié moins de 35 ans et a des racines dans plus de 180 pays.

La municipalité de Malmö est l’une des pionnières de la transition climatique en Europe et ouvre la voie à des villes neutres pour le climat en Europe. Elle a également signé le contrat Ville Climat 2030, dans le cadre duquel 48 villes suédoises, représentant plus de la moitié de la population du pays, unissent leurs forces pour la transition climatique du niveau local au niveau mondial. Cette initiative est un outil visant à permettre des investissements dans des mesures favorables au climat et à la durabilité dans les villes.

La commune de Malmö emploie quelque 29 000 personnes dans environ 400 professions différentes. Ces employés dévoués fournissent quotidiennement des services aux résidents, aux entreprises, aux associations et aux visiteurs de la ville.