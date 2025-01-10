Italie : accord entre le Groupe BEI et Findomestic - 250 millions d’euros de nouveaux financements pour des projets d’efficacité énergétique engagés par des ménages

L’opération de titrisation synthétique verra le Fonds européen d’investissement émettre une garantie sur une tranche mezzanine d’environ 94 millions d’euros, qui sera accompagnée d’une contre-garantie de la BEI.

L’appui financier du Groupe BEI est assorti d’un objectif 100 % vert et, pour la première fois en Italie, s’adresse aux ménages.

Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI et le groupe BNP Paribas en Italie ont signé des opérations pour un montant total de près de 400 millions d’euros.

Soutenir les ménages dans leurs projets d’efficacité énergétique et de production d’énergie alternative pour leurs habitations, tel est le principal objectif de l’opération de titrisation synthétique que Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Marco Tarantola, PDG et directeur général de Findomestic Banca, viennent d’annoncer.

Tout en respectant la structure et le caractère opérationnel de la collaboration commerciale entre le Groupe BEI et le groupe BNP Paribas en Italie, l’accord avec Findomestic introduit des éléments inédits de politique publique dans l’intervention de la BEI à l’appui du marché financier italien. La garantie du Groupe BEI est entièrement dédiée aux projets verts, dont les promoteurs seront des ménages bénéficiaires d’une réduction des intérêts sur les prêts que Findomestic leur accordera pour l’achat et l’installation d’équipements d’efficacité énergétique et de production d’énergie solaire à usage domestique dans toute l’Italie.

Concrètement, l’opération prend la forme d’une titrisation synthétique, sans cession d’actifs, portant sur un portefeuille de 855 millions d’euros constitué de prêts de détail productifs octroyés par Findomestic, où le Fonds européen d’investissement (le FEI, filiale du Groupe BEI) émet une garantie sur la tranche mezzanine d’environ 94 millions d’euros, assortie d’une contre-garantie octroyée par la BEI. Ce mécanisme permet à Findomestic de libérer des fonds propres réglementaires et d’accorder de nouveaux prêts répondant aux critères de durabilité environnementale définis avec la BEI, pour un montant pouvant atteindre 250 millions d’euros.

L’opération vient consolider la relation entre le Groupe BEI et le groupe BNP Paribas en Italie. Il s’agit en effet de la quatrième initiative conclue en 2024 entre les deux groupes. Elle fait suite à l’accord signé en juillet dernier entre la BEI et BNL, dans le cadre duquel 400 millions d’euros ont été mis à la disposition des entreprises. Le montant vise à répondre à leurs besoins en liquidités et inclut une composante « verte » de 25 %.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Pour la première fois en Italie, le Groupe BEI appuie directement le crédit aux ménages, en vue de réduire les coûts du financement de projets d’efficacité énergétique et de production d’énergie solaire à usage domestique. Cette nouvelle initiative constitue un modèle que nous espérons pouvoir reproduire ultérieurement ailleurs, en contribuant à promouvoir la transition énergétique des ménages et en renforçant le lien entre la BEI, l’Europe et les citoyens. »

Marco Tarantola, PDG et directeur général de Findomestic Banca : « En collaboration avec le Groupe BEI, nous mettons en œuvre une opération sans précédent en Italie qui nous permet de poursuivre concrètement avec nos clients et partenaires les objectifs de durabilité qui sont ceux de notre banque depuis des années. Cet accord permet également à Findomestic de proposer encore plus d’outils pour accompagner les ménages dans la réalisation de leurs projets d’acquisition ayant pour but l’efficacité énergétique et la réduction de l’impact sur l’environnement, contribuant ainsi à la transition écologique et à la construction d’un avenir plus durable. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Grâce à son partenariat avec Findomestic, le FEI est ravi d’offrir aux ménages italiens de nouvelles possibilités d’investir dans des solutions durables. Cette initiative rend non seulement les financements plus accessibles, mais elle favorise également l’innovation en matière d’efficacité énergétique et de production d’énergies renouvelables à usage domestique. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements, soutenant 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé.

Findomestic Banca œuvre au service de plus de trois millions de clients, auxquels elle propose des solutions de prêt, d’assurance et d’épargne et des services bancaires quotidiens au moyen de comptes courants dédiés. Disposant d’un réseau couvrant l’ensemble du territoire italien, Findomestic est attachée aux principes de responsabilité sociale, et promeut une approche du crédit à la fois durable et responsable, visant à établir une relation de long terme avec ses clients, ses partenaires et l’ensemble de ses parties prenantes. Détenue à 100 % par BNP Paribas Personal Finance, Findomestic fait partie du groupe BNP Paribas, qui est présent dans plus de 70 pays et compte plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe.