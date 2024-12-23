La BEI octroie 86 millions d’euros pour protéger les infrastructures énergétiques ukrainiennes contre les attaques russes

EIB

La BEI aide Ukrenergo, le gestionnaire national du réseau de transport d’électricité de l’Ukraine, à construire des abris antidrones afin de protéger des postes électriques essentiels.

Ce financement vise à renforcer la résilience du système énergétique ukrainien dans le contexte de l’agression militaire en cours.

Cet investissement soutenu par l’Union européenne s’inscrit dans le cadre du plan de sauvetage énergétique pour l’Ukraine, mesure d’urgence adoptée par la BEI pour soutenir le secteur ukrainien de l’énergie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a affecté 86 millions d’euros, soutenus par des garanties de l’UE, à Ukrenergo, le gestionnaire national du réseau de transport d’électricité de l’Ukraine, afin d’appuyer la protection physique des infrastructures énergétiques critiques du pays. Ce financement, mis à disposition dans le cadre de la réponse d’urgence mise en place par la BEI en solidarité avec l’Ukraine, élaborée en coopération avec la Commission européenne, constitue l’une des premières mesures du plan de sauvetage énergétique pour l’Ukraine adopté par la Banque en octobre 2024 afin de remédier aux dommages considérables causés aux infrastructures énergétiques du pays par la guerre en cours menée par la Russie.

Ces fonds soutiendront la construction de structures antidrones destinées à protéger les équipements de transport d’électricité et le renforcement de la résilience de l’Ukraine face aux attaques militaires, tout en garantissant la sécurité et la fonctionnalité de ses infrastructures de transport d’énergie durant le conflit. Cet investissement permettra à Ukrenergo d’améliorer la stabilité et la fiabilité du transport d’électricité dans les différentes régions du pays.

Cette initiative est d’une importance vitale pour la société ukrainienne, car la Russie poursuit ses attaques ciblées contre les infrastructures énergétiques dans le but de priver la population et les entreprises d’électricité. En protégeant les systèmes énergétiques, ce financement assure un approvisionnement en énergie plus stable, contribuant ainsi à faciliter le quotidien et à maintenir l’activité économique partout dans le pays.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Ukraine : « Cet investissement de 86 millions d’euros constitue une étape importante dans la consolidation des infrastructures énergétiques de l’Ukraine contre l’agression militaire en cours. En aidant Ukrenergo à construire des abris antidrones, nous voulons assurer la fourniture ininterrompue d’électricité dans tout le pays et ainsi répondre aux besoins de la population et des entreprises. La BEI poursuit son engagement indéfectible en faveur de la résilience de l’Ukraine, en travaillant aux côtés de ses partenaires de l’UE pour reconstruire et moderniser des infrastructures critiques, en particulier dans le secteur de l’énergie, qui est primordial pour le quotidien de la population, la stabilité économique et le redressement de l’Ukraine. »

Valdis Dombrovskis, commissaire européen chargé de l’économie et de la productivité ainsi que de la mise en œuvre et de la simplification : « Ce prêt de 86 millions d’euros de la BEI, garanti par l’UE, intervient à un moment crucial, alors que la population ukrainienne est confrontée à son troisième hiver depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle. Ce financement appuiera des améliorations visant à protéger les infrastructures énergétiques de l’Ukraine, qui sont la cible d’attaques incessantes de la part de la machine de guerre russe. Ces investissements sont essentiels pour protéger les Ukrainiennes et les Ukrainiens contre la rudesse de l’hiver et permettre au pays de poursuivre sa lutte pour la survie. Cette opération témoigne une nouvelle fois de la façon dont l’UE reste déterminée à se tenir aux côtés de l’Ukraine et de sa population. »

Herman Halouchtchenko, ministre ukrainien de l’énergie : « Les infrastructures énergétiques de l’Ukraine restent l’une des principales cibles de l’agression et de la terreur russes. L’ennemi a déjà lancé plus de 1 000 missiles et dirige quotidiennement des centaines de drones vers nos centrales et postes électriques ainsi que vers nos lignes de transport d’électricité. Grâce à l’aide internationale, en particulier aux financements de la Banque européenne d’investissement et de la Commission européenne, nous renforçons notre capacité à relever ces défis. La protection des installations énergétiques critiques ne se résume pas à la sécurité physique. Il y va de l’indépendance énergétique, de la résilience et de l’avenir de l’Ukraine. »

Oleksii Brekht, président faisant fonction du conseil d’administration de NPC Ukrenergo : « Nous sommes profondément reconnaissants du soutien continu que nous apportent nos partenaires. Face aux attaques russes contre le système énergétique, la protection des équipements clés de nos postes électriques est d’une importance cruciale. L’efficacité des projets déjà mis en œuvre a été démontrée, en particulier lors des récentes frappes massives de missiles et de drones en novembre et décembre. Les travaux de construction des structures de protection sont en cours. Plus nous parviendrons à protéger de postes électriques, plus le système énergétique ukrainien deviendra résilient et plus le risque d’indisponibilité fortuite sera faible pour les consommateurs. »

