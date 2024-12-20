Le Groupe BEI fait un don de 300 000 euros à des ONG pour soutenir les collectivités touchées par le phénomène de la goutte froide en Espagne

©Pablo Martí / Diodo Media / Save the Children

Le Groupe BEI, par l’intermédiaire de l’Institut BEI, sa division à visée philanthropique et sociale, fait un don de 300 000 euros aux ONG Save the Children, SOS Villages d’enfants et Casa Caridad afin de soutenir les collectivités touchées par le phénomène de la goutte froide en Espagne.

Cette aide servira à apporter un soutien psychosocial, à favoriser des conditions adéquates pour l’apprentissage des enfants ou à rétablir des conditions de logement décentes.

Ce don vient s’ajouter à la mise en œuvre, en novembre dernier, d’une première enveloppe de financement du Groupe BEI de 900 millions d’euros afin de reprogrammer et d’accélérer les décaissements prévus et d’appuyer le redressement et la reconstruction des zones touchées.

En outre, le Groupe BEI acheminera 400 millions d’euros par l’intermédiaire d’établissements financiers afin de soutenir les PME et les ETI touchées par les inondations.

L’Institut BEI, qui est la division à visée philanthropique et sociale du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), a annoncé faire un don de 300 000 euros afin de soutenir les collectivités touchées par le terrible phénomène de la goutte froide (dépression coupée d’altitude) qui a frappé l’Espagne entre le 30 octobre et les premiers jours de novembre. Ce don sera distribué par l’intermédiaire des ONG Save the Children Espagne, SOS Villages d’enfants et Casa Caridad.

Du fait des inondations, de nombreuses collectivités ont besoin d’aide de toute urgence. Le don de l’Institut BEI contribuera à leur fournir un soutien essentiel pour retrouver des conditions de vie décentes. Les fonds seront utilisés par Save the Children Espagne pour fournir aux enfants un soutien psychosocial et des conditions d’apprentissage adéquates, par SOS Villages d’enfants pour répondre aux besoins essentiels des collectivités et leur apporter une assistance administrative, et par Casa Caridad afin d’aider les familles à récupérer leur logement.

Le Groupe BEI continue donc de renforcer son soutien au redressement et à la reconstruction des régions de l’est et du sud-est de l’Espagne qui ont subi les effets les plus dévastateurs de la tempête. Dans le cadre de ce soutien, le 6 novembre dernier, le Groupe a annoncé la mise en place d’une enveloppe financière d’intervention immédiate de 900 millions d’euros afin de reprogrammer et d’accélérer les décaissements prévus et de faciliter ainsi la reconstruction des infrastructures critiques par les autorités régionales et les organismes publics dans les zones touchées, comme cela a été fait en réponse aux inondations survenues en Europe centrale en septembre dernier.

La BEI a également lancé des opérations destinées à acheminer environ 400 millions d’euros par l’intermédiaire d’établissements financiers afin de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par les inondations, au moyen d’un premier accord avec Sabadell.

« Le Groupe BEI s’est mobilisé rapidement pour soutenir les efforts de redressement à la suite de la catastrophe engendrée par le phénomène de la goutte froide en Espagne. Nous ajoutons aujourd’hui à nos opérations de prêt ce don de l’Institut BEI, qui témoigne de notre solidarité et de notre engagement à aider les collectivités les plus touchées », a déclaré Nadia Calviño, présidente de la BEI.

« Depuis déjà longtemps, l’Institut BEI répond aux crises humanitaires en apportant un soutien opportun et efficace. Ces dix dernières années, nous avons systématiquement accordé la priorité à l’aide aux plus vulnérables, comme les enfants, les familles monoparentales et nombreuses, ainsi que les personnes âgées, en situation de handicap et souffrant de malnutrition. Nos dons ont aidé un nombre incalculable de personnes, apportant un soutien essentiel et renforçant la résilience dans les collectivités du monde entier. Notre mission consiste à apporter espoir et secours aux personnes dans le besoin, où qu’elles se trouvent », a indiqué Shiva Dustdar, directrice de l’Institut BEI.

L’Institut BEI octroie régulièrement des aides pour atténuer les effets des catastrophes et fait don d’équipements informatiques de la BEI. En 2023, les dons de la BEI effectués par l’intermédiaire de l’Institut ont aidé, entre autres, les populations touchées par la guerre en Ukraine, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie et les inondations en Slovénie.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a déclaré avoir signé un volume de financement total de 11,4 milliards d’euros en Espagne en 2023, dont quelque 6,8 milliards d’euros pour des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale. Concernant l’ensemble de ses activités, le Groupe BEI a signé la même année un total de 88 milliards d’euros de financements.

L’Institut BEI a été créé au sein du Groupe BEI pour promouvoir des initiatives de premier plan ayant des retombées concrètes auprès des parties prenantes européennes et du grand public.