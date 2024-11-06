Espagne : la BEI consacre 900 millions d’euros au redressement et à la reconstruction après les inondations

La BEI met à disposition une première enveloppe financière de 900 millions d’euros pour soutenir les efforts de redressement et de reconstruction dans les zones touchées en Espagne.

La BEI se tient aussi à la disposition des administrations nationales, régionales et locales pour prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a mis en place des instruments financiers pour soutenir le redressement et la reconstruction des zones touchées par les récentes inondations dévastatrices en Espagne.

Elle prépare une intervention immédiate de 900 millions d’euros afin d’accélérer le déploiement d’initiatives existantes et de soutenir ainsi la reconstruction des infrastructures critiques par les autorités régionales et les organismes publics dans les zones espagnoles inondées, comme elle l’a fait après les inondations survenues en Europe centrale en septembre dernier. En outre, la BEI se tient à la disposition des administrations nationales, régionales et locales pour prendre des mesures supplémentaires si nécessaire.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « La Banque européenne d’investissement a réagi rapidement pour accélérer le soutien financier en faveur de la réparation et de la reconstruction des habitations, des entreprises et des infrastructures. Dans ce contexte, nous devons veiller à reconstruire en mieux, à savoir selon une approche adaptée à la nouvelle réalité, qui protège contre des chocs climatiques de plus en plus fréquents et intenses. »

Carlos Cuerpo, ministre espagnol de l’économie, du commerce et des entreprises : « Il est rassurant que les institutions européennes se concentrent sur le soutien aux États membres de l’Union européenne dans les moments les plus difficiles. C’est l’une des valeurs de l’Europe. Je tiens à remercier la Banque européenne d’investissement pour les efforts considérables qu’elle a déployés à nos côtés ces derniers jours afin de mobiliser toutes les ressources possibles pour le redressement et la reconstruction des zones touchées en Espagne, en particulier dans la Communauté valencienne, en Castille-La Manche et en Andalousie. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a déclaré avoir signé un volume de financement total de 11,4 milliards d’euros en Espagne en 2023, dont quelque 6,8 milliards d’euros pour des projets dans le domaine de l’action climatique et de la durabilité environnementale. Concernant l’ensemble de ses activités, le Groupe BEI a signé la même année un total de 88 milliards d’euros de financements.