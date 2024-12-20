Suède : Chromafora, une entreprise du secteur des technologies propres, s’attaque à la pollution chimique généralisée grâce à une aide européenne de 22,5 millions d’euros

Chromafora

L’entreprise suédoise Chromafora, axée sur les technologies environnementales, va recevoir un prêt de 22,5 millions d’euros de la BEI pour développer une technologie permettant d’éliminer les « produits chimiques éternels » dans l’eau.

Ce financement est destiné à soutenir la mise au point et la commercialisation d’une technique de lutte contre des polluants très répandus comme les PFAS.

Le projet relève de la priorité qu’accorde InvestEU à l’eau potable et des objectifs de l’UE en matière de durabilité environnementale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un financement sans effet de dilution de 22,5 millions d’euros à Chromafora, une entreprise suédoise du secteur des technologies propres, afin d’intensifier la lutte de l’Europe contre des polluants largement répandus, connus sous le nom de « produits chimiques éternels ». Chromafora se servira de ce prêt pour financer la mise au point d’une technologie permettant d’éliminer les substances poly- et perfluoroalkylées (ou PFAS) contenues dans l’eau.

Le crédit accordé par la BEI, qui est l’institution de financement de l’Union européenne, appuiera la mise au point et le déploiement par Chromafora d’unités de traitement des eaux sur des sites répartis dans toute l’Europe, entre 2024 et 2028.

Les PFAS sont très persistants et ont été détectés dans l’eau, le sol et des denrées alimentaires sur tout le territoire européen, ce qui pose un grave problème environnemental. La contamination par les PFAS présente des risques importants pour la santé humaine, l’exposition de longue durée étant liée à des cas de cancer, de baisse de la fertilité et de troubles du développement.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Cette opération souligne l’engagement de la Banque à soutenir les technologies liées à l’eau propre qui profitent à la fois à l’environnement et à la santé publique. L’approche innovante de Chromafora répond à un défi crucial tout en contribuant à la transition de l’Europe vers des systèmes d’approvisionnement en eau durables. »

SELPAXT, la technologie de Chromafora, associe une technique de filtration de pointe à des procédés chimiques exclusifs pour éliminer les PFAS, y compris les variantes à chaîne courte, particulièrement difficiles à traiter. L’entreprise a conçu des systèmes compacts de traitement de l’eau en conteneurs, destinés à être déployés rapidement et à desservir principalement des clients industriels tels que des exploitants de décharges en Belgique, en Suède et dans d’autres marchés européens.

L’intervention de la BEI consistera en un prêt d’amorçage-investissement, une forme de financement relativement souple qui vise à soutenir la croissance de l’entreprise sans en diluer la propriété. Chromafora, fondée en 2010, cherche à combler un déficit de financement en vue d’une commercialisation pleine et entière, à élargir son rayon d’action et à attirer d’autres investissements.

Johan Seijmer, PDG de Chromafora : « Le prêt de la BEI constitue une formidable reconnaissance de notre technologie ; il nous permettra d’accélérer notre expansion en Europe. Outre la Suède, nous avons déjà mis en place des installations en Belgique et nous nous implanterons bientôt sur d’autres marchés européens. Dans ces deux pays et dans les pays voisins, la demande de traitement des eaux usées contenant des PFAS est élevée. »

Le financement bénéficie de l’appui du programme InvestEU, et, en soutenant le pacte vert pour l’Europe et la transition vers une économie circulaire, il s’inscrit dans le droit fil de la législation de l’UE en matière de qualité de l’eau et de lutte contre la pollution.

Informations générales

Groupe BEI

La BEI met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour un total de 88 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

L’année dernière, le Groupe BEI a signé des financements pour près de 3 milliards d’euros à l’appui de 32 projets en Suède, soit un niveau record, plus des trois quarts de ces engagements étant consacrés à des investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Pour plus de détails sur nos projets en Suède et sur leur impact, veuillez consulter notre page pays sur la Suède.

Chromafora

Chromafora est une entreprise innovante du secteur des technologies propres qui propose des solutions uniques pour le traitement de l’eau, brevetées et en instance de brevet, basées sur des procédés chimiques exclusifs : SELPAXT et SELMEXT. Ces deux technologies visent à éliminer les polluants tout en réduisant les déchets grâce à un procédé de craquage sélectif. SELMEXT cible les métaux lourds, tandis que SELPAXT élimine les substances PFAS à chaînes courtes et longues des cours d’eau. La technologie SELMEXT contribue également à la conservation des matières premières critiques en permettant la récupération et le recyclage de métaux de valeur, tels que l’or et d’autres ressources précieuses, à partir de déchets.

À propos de SELPAXT

L’efficacité de la technologie SELPAXT en matière d’élimination des PFAS a été confirmée par des études menées par l’institut de recherche RISE et par des évaluations réalisées dans un certain nombre de décharges. Les résultats montrent que SELPAXT élimine de l’eau plus de 90 % des chaînes PFAS longues et courtes, ces dernières étant par ailleurs difficiles à extraire. Le processus d’élimination a généralement lieu en amont, avant que la contamination par les PFAS n’atteigne les masses d’eau. La technologie SELPAXT associe l’ultrafiltration à des procédés chimiques exclusifs, ce qui la rend particulièrement adaptée aux cours d’eau complexes présentant des concentrations élevées de PFAS.