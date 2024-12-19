Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La BEI met à disposition 16,5 millions d’euros pour renouveler les transports publics dans des villes ukrainiennes dévastées par la guerre

19 décembre 2024
EIB
  • Le financement de 16,5 millions d’euros appuyé par l’UE permettra de renouveler les transports publics urbains à Kiev, Mykolaïv, Ivano-Frankivsk et Odessa.
  • Les villes s’équiperont de bus, de trolleybus bimode et de tramways, avec à la clé des transports résilients, fiables et durables pour les entreprises et les habitants.
  • Cet appui financier relève de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, au titre de laquelle la Banque a déjà fourni plus de 2 milliards d’euros au pays depuis 2022.

La Banque européenne d’investissement (BEI) annonce la mise à disposition d’un financement de 16,5 millions d’euros appuyé par l’Union européenne (UE) pour renouveler les transports publics urbains à Kiev, Mykolaïv, Ivano-Frankivsk et Odessa. Ces fonds qui bénéficient de la garantie de l’UE relèvent de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, mise en place en coopération étroite avec la Commission européenne. Dans le prolongement du décaissement de 17,25 millions d’euros pour la modernisation des transports, cette tranche souligne l’engagement indéfectible de l’Union européenne en faveur du rétablissement et de la résilience des infrastructures de l’Ukraine. Il s’agit en particulier de moderniser les réseaux de transport pour que les villes puissent faire face aux dommages liés à la guerre et s’adapter aux besoins croissants.

Le financement servira à l’acquisition de nouveaux bus, trolleybus bimode et tramways, ainsi que de pièces de rechange et de matériel d’entretien indispensables au fonctionnement de transports publics fiables et efficaces dans ces villes. Grâce à ces véhicules acquis auprès d’un fabricant turc et d’un consortium germano-ukrainien, les habitants disposeront de moyens de transport modernes, respectueux de l’environnement et confortables.

Depuis février 2022, plus d’un tiers de la population ukrainienne a quitté son domicile, et des villes comme Kiev, Mykolaïv, Ivano-Frankivsk et Odessa ont accueilli un nombre important de personnes déplacées à l’intérieur du pays en provenance de territoires occupés. Ce financement aidera les villes à répondre à l’augmentation de la demande de transports publics, à améliorer la mobilité en agglomération et à renforcer la résilience tout en promouvant des solutions de transport durables et accessibles.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « La guerre pose d’immenses défis aux villes ukrainiennes. Elle les a contraintes à s’adapter rapidement aux besoins d’un nombre croissant de personnes déplacées et aux perturbations dans les infrastructures. Avec la mise à disposition de nouveaux bus et tramways pour Kiev, Mykolaïv, Ivano-Frankivsk et Odessa, nous avons pour ambition de soutenir la résilience sur place et de permettre aux habitantes et aux habitants de bénéficier de transports sûrs et durables. Aux côtés de ses partenaires de l’UE, la BEI reste attachée à soutenir l’Ukraine et concrétise des investissements essentiels qui non seulement contribuent à la reconstruction, mais jettent également les bases d’un avenir plus solide et plus durable. »

Valdis Dombrovskis, commissaire européen chargé de l’économie et de la productivité, de la mise en œuvre et de la simplification : « Ce financement de 16,5 millions d’euros de la BEI, garanti par l’UE, contribuera à la reconstruction et à la modernisation des réseaux de transport en commun dans des villes de toute l’Ukraine. Avec le soutien de ses partenaires de l’UE, l’Ukraine continue d’œuvrer pour améliorer le quotidien de ses citoyens et ses citoyennes, malgré les défis posés par l’invasion russe à grande échelle. Il s’agit d’un volet important du soutien de l’UE à la reconstruction du pays car les réseaux de transport jouent un rôle crucial en temps de guerre et, à moyen terme, dans le redressement du pays. L’UE continue de soutenir l’Ukraine et son peuple sur les plans tant politique qu’économique. »

Oleksii Kuleba, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des communautés et des territoires : « L’agression russe a gravement endommagé nos réseaux de transport : des centaines de bus, de tramways et de trolleybus ont été détruits. Nous œuvrons non seulement à remplacer ce qui a été détruit, mais aussi à mettre en place de nouveaux moyens de transport fiables et confortables au service des Ukrainiens et des Ukrainiennes, même dans les moments les plus difficiles. C’est ainsi que nous répondons aux destructions : nous reconstruisons, nous modernisons et nous allons de l’avant. Nous remercions nos partenaires européens, en particulier la Banque européenne d’investissement, pour leur soutien dans cette démarche. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Le financement de la BEI de 16,5 millions d’euros pour la rénovation des transports urbains à Kiev, Mykolaïv, Ivano-Frankivsk et Odessa marque une étape importante dans la reconstruction de nos infrastructures de transport. Les fonds sont destinés à perfectionner les réseaux de transport en commun, à améliorer les déplacements quotidiens et à soutenir la reprise économique de ces villes. Nous remercions vivement l’Union européenne qui est notre partenaire de longue date et apporte son soutien indéfectible au développement de l’Ukraine en ces temps difficiles. »

Améliorer la mobilité urbaine dans l’Ukraine en guerre

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du projet à l’appui des transports publics urbains en Ukraine, qui comprend un prêt de 200 millions d’euros de la BEI, auquel s’ajoute une assistance technique de l’UE d’un montant de 3,5 millions d’euros. Le projet vise à améliorer la mobilité urbaine dans dix villes ukrainiennes, avec la mise aux normes européennes des réseaux de transport public du pays.

Malgré les défis posés par la guerre, les villes ne cessent d’enregistrer des avancées. Lviv a fait l’acquisition de dix nouveaux tramways, Loutsk a mis en circulation 27 trolleybus à plancher bas, Kiev exploite désormais 20 tramways à plancher bas, les habitants de Soumy disposent de 19 nouveaux trolleybus et la flotte de Kharkiv compte 27 nouveaux trolleybus. D’autres villes enregistrent aussi des progrès, ce qui témoigne de leur résilience et de leur engagement à renouveler les infrastructures de transport urbain.

Informations générales

 La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie « Global Gateway ». Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

©EIB
Télécharger original
©EIB
Télécharger original
©EIB
Télécharger original

Contact

Olga Sushytska

Press Office

Référence

2024-517-FR

