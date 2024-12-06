Ukraine : la BEI octroie plus de 60 millions d’euros pour soutenir la reconstruction de routes et le renouvellement de parcs de transports urbains en Ukraine

EIB

Plus de 60 millions d’euros de fonds garantis par l’UE ont été décaissés pour répondre aux besoins en infrastructures critiques en Ukraine.

Ces fonds serviront notamment à financer la reconstruction de tronçons de l’autoroute vitale M01 endommagés par la guerre et des investissements dans de nouveaux bus, trolleybus et tramways pour les villes de Kiev, Odessa et Soumy.

Cet appui financier relève de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine, au titre de laquelle la Banque a déjà fourni plus de 2 milliards d’euros au pays depuis 2022.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a prêté plus de 60 millions d’euros avec la garantie de l’UE pour renforcer les infrastructures critiques en Ukraine, dans le cadre du train de mesures de soutien proposé au titre de sa réponse d’urgence en solidarité avec l’Ukraine, élaboré en étroite coopération avec la Commission européenne. Ce concours soutient notamment la reconstruction d’un tronçon clé de l’autoroute M01 et le renouvellement de parcs de transports publics urbains dans les villes de Kiev, Odessa et Soumy. Cette opération de la BEI souligne l’engagement indéfectible de l’Union européenne en faveur du redressement de l’Ukraine, par un soutien vital à la résilience et à l’efficacité des infrastructures dans le contexte des défis actuels.

Sur le montant total mis à disposition, 43,48 millions d’euros sont destinés à la reconstruction du tronçon autoroutier M01 Kiev-Tchernihiv-Novi Yarylovychi dans le cadre du projet European Roads Ukraine II, supervisé par l’Agence nationale pour la restauration et le développement des infrastructures. Cette autoroute, qui démarre près de Kiev et s’étend vers le nord en direction de Tchernihiv, est un élément clé du réseau de transport ukrainien, qui supporte à la fois le trafic national et les échanges internationaux. Début 2022, lorsque la guerre a éclaté, cet axe a été emprunté par les forces militaires en progression qui tentaient d’occuper Kiev, causant des dommages importants. La réhabilitation prévue renforcera la qualité et la sécurité de la route et améliorera ainsi ce corridor de transport.

Un autre montant de 17,25 millions d’euros a été alloué au renouvellement des transports publics urbains, essentiels pour maintenir la mobilité dans les villes ukrainiennes, tant pour les activités commerciales que pour les personnes qui y résident. Ce financement servira à l’acquisition de nouveaux bus, trolleybus et tramways, ainsi que de pièces de rechange et de matériel d’entretien indispensables au fonctionnement de transports publics fiables et efficaces. L’investissement portera notamment sur de nouveaux bus pour Kiev, des tramways construits en Ukraine pour Odessa et des trolleybus pour Soumy. Ces modernisations s’inscrivent dans le cadre du projet Ukraine Urban Public Transport, qui vise la mise en conformité des transports publics urbains ukrainiens avec les normes de l’UE.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « La Banque européenne d’investissement demeure résolue à soutenir le redressement et la résilience de l’Ukraine. Avec plus de 60 millions d’euros de financements garantis par l’Union européenne, nous répondons aux besoins en infrastructures critiques, de la reconstruction de l’autoroute M01 endommagée par la guerre au renouvellement des transports publics urbains dans des villes comme Kiev, Odessa et Soumy. Ces investissements rétablissent des liaisons de transport vitales, et ils ont aussi des répercussions positives notables sur le quotidien de la population ukrainienne, en assurant la mobilité, la sécurité et la connectivité économique. Avec nos partenaires ukrainiens et la Commission européenne, nous ouvrons la voie à une Ukraine plus forte et plus résiliente face à d’immenses défis. »

Valdis Dombrovskis, commissaire européen chargé de l’économie et de la productivité, de la mise en œuvre et de la simplification : « Ces 60 millions d’euros de financements de la BEI garantis par l’UE contribueront à rétablir des infrastructures de transport critiques endommagées par la guerre en Ukraine. Ils changeront considérablement la donne pour la population ukrainienne, en facilitant la mobilité au sein du pays et les échanges internationaux avec ses partenaires. Cette opération est une nouvelle démonstration importante du soutien continu de l’UE à l’Ukraine. »

