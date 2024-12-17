Roumanie : un prêt de 200 millions d’euros de la BEI à Distributie Energie Electrica Romania pour la modernisation du réseau roumain de distribution d’électricité

EIB

La BEI soutient la modernisation d’un réseau de distribution d’électricité de 200 000 km et son extension.

Le prêt favorisera la concrétisation des objectifs de la Roumanie et de l’UE en matière d’énergie et de climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 200 millions d’euros à Distributie Energie Electrica Romania (DEER), l’opérateur de distribution du groupe Electrica. Ce concours servira à financer la modernisation du réseau de distribution d’électricité du groupe, qui couvre 40 % du territoire roumain et dessert environ 4 millions de ménages et entreprises. Le prêt pourra être décaissé en euros ou en lei. Il aidera DEER à mieux servir ses clients et contribuera à améliorer l’efficacité énergétique et à faciliter le raccordement de sources d’énergie renouvelables.

« Cet investissement réduira les risques d’interruption de l’approvisionnement et appuiera l’efficacité énergétique et la durabilité », a déclaré Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI. « Les infrastructures plus intelligentes et plus résilientes d’Electrica auront pour corollaire une exploitation plus fluide pour les entreprises clientes, de meilleures conditions de vie pour la population et, d’une manière générale, un environnement plus vert pour tous et toutes. »

Le réseau d’électricité roumain nécessite des investissements d’urgence pour renouveler des infrastructures vieillissantes dans un contexte où la demande d’électricité augmente. L’opération s’inscrit dans le droit fil du plan RePowerEU qui vise à soutenir une énergie abordable, sûre et durable pour l’Europe, et contribue aux objectifs de la Banque en matière de cohésion et d’action pour le climat.

« À l’heure où nous avons besoin de financements pour notre développement ambitieux, le soutien de la BEI montre clairement au marché que nous sommes fiables et compétitifs », a déclaré Alexandru Chirita, directeur général d’Electrica. « Nous sommes également heureux de contribuer aux plans en matière d’énergie et de climat de la Roumanie et de l’UE. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Groupe Electrica

Le groupe Electrica est un acteur clé du secteur de l’électricité, dont il assure la production, la distribution et la fourniture en Roumanie. Il est également un prestataire de services de maintenance.

DEER dessert environ 4 millions de clients et couvre 18 comtés dans trois zones géographiques – Transylvanie du Nord, Transylvanie du Sud, Munténie du Nord – pour la distribution d’électricité.

Depuis juillet 2014, Electrica S.A., la société holding du groupe, est cotée en bourse à Bucarest et à Londres. Electrica est la seule société roumaine cotée dans le domaine de la distribution et de la fourniture d’électricité en Roumanie.