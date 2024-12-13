Italie : la BEI alloue 100 millions d’euros à Marcegaglia pour sa stratégie de décarbonation et d’innovation

EIB

Le financement vise à améliorer l’efficacité énergétique, la décarbonation et l’automatisation du groupe Marcegaglia.

Les investissements, qui seront mis en œuvre d’ici 2028, concernent les sites de Ravenne, de Gazoldo degli Ippoliti (Mantoue) et de San Giorgio di Nogaro (Udine), principaux centres de production du groupe sidérurgique italien.

La Banque européenne d’investissement (BEI) annonce ce jour un prêt de 100 millions d’euros visant à appuyer le plan d’investissement du groupe sidérurgique mantouan Marcegaglia, qui s’élève à un montant total de 170 millions d’euros. L’opération a été signée ce matin au siège historique du groupe situé à Gazoldo degli Ippoliti, par Antonio et Emma Marcegaglia, les deux dirigeants de l’entreprise familiale, et Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI.

Les interventions appuyées, qui devraient être menées à bien d’ici à 2028, contribueront à renforcer la transformation numérique et l’automatisation logistique des usines de Ravenne et de Gazoldo degli Ippoliti, à améliorer la décarbonation de l’une des lignes de galvanisation du site de Ravenne et à développer une technologie innovante à faible émission de carbone et à haute efficacité énergétique destinée aux aciers électriques. Des activités de recherche, de développement et d’innovation, portant notamment sur les processus de production des usines de Ravenne, de Gazoldo degli Ippoliti et de San Giorgio di Nogaro, seront également soutenues.

La BEI confirme ainsi sa détermination à appuyer des projets qui favorisent l’innovation, la durabilité et la croissance économique en Europe. La collaboration avec Marcegaglia marque une étape importante vers un avenir plus durable et plus compétitif pour l’ensemble de la sidérurgie européenne.

« Le secteur sidérurgique est crucial pour l’économie et la compétitivité de l’Union européenne, toutefois, comme nous le savons, la production d’acier entraîne une forte consommation d’énergie et a un impact environnemental important. Le financement annoncé ce jour aidera Marcegaglia à engager un processus de transformation, en adoptant des processus industriels plus durables et des technologies de pointe en vue d’améliorer son empreinte écologique, d’accroître la sécurité au travail et de réduire les coûts », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI. « La transition vers des processus de production innovants et durables et des technologies propres est essentielle pour promouvoir la compétitivité et la primauté technologique de l’Europe et pour atteindre les objectifs de neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050. »

« Le prêt signé ce jour – ont commenté Antonio et Emma Marcegaglia – renouvelle la collaboration positive nouée avec la BEI depuis 2019 et témoigne de notre engagement constant et concret à maintenir nos usines à la pointe du progrès. L’important plan d’investissement que nous mettrons en œuvre jusqu’en 2028 avec la contribution de la BEI a, en effet, pour objectif de rendre nos installations non seulement plus innovantes, mais aussi plus efficaces du point de vue de la consommation énergétique et de la décarbonation, améliorant ainsi leur viabilité économique et leur durabilité environnementale. Ces mesures réduiront davantage l’impact environnemental de notre groupe, renforceront son positionnement technologique et lui confèreront une réputation d’excellence dans le paysage sidérurgique européen ».

Un financement octroyé par la BEI peut dépasser le plafond standard de 50 % du coût total d’un projet, dès lors qu’il soutient les objectifs du plan REPowerEU. Pour ce type de projet, la BEI est en mesure de proposer des décaissements anticipés plus élevés, des durées plus longues qui rendent ses prêts au secteur de l’énergie encore plus attrayants, et porter le plafond de cofinancement à 75 %. La BEI s’est engagée à soutenir REPowerEU au moyen de 45 milliards d’euros de financements supplémentaires d’ici à 2027.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements, soutenant 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Il est sur la bonne voie pour honorer l’engagement pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Marcegaglia est un groupe industriel italien fort d’une expérience de plus de 60 ans dans la transformation de l’acier. Fondé par Steno Marcegaglia en 1959, il est aujourd’hui entièrement contrôlé par Antonio et Emma, ses enfants, et présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Après avoir acquis en 2023 une aciérie à four électrique pour aciers spéciaux située à Sheffield, au Royaume-Uni, puis un site français à Fos-sur-Mer en 2024, l’entreprise s’est également lancée dans la production primaire, dans le but de raccourcir et de stabiliser ses chaînes d’approvisionnement, de renforcer les synergies industrielles et de continuer à développer des produits de plus en plus durables et compétitifs. Avec un chiffre d’affaires de près de 8 milliards d’euros, un effectif de 7 800 salariés, 37 usines réparties sur quatre continents, une production annuelle totale de 6,5 millions de tonnes d’acier transformé et plus de 15 000 clients en Europe et dans le monde, le groupe est un chef de file national et mondial reconnu dans le paysage de la transformation de l’acier.