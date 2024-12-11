La Lituanie et la BEI unissent leurs forces pour lancer une initiative de 100 millions d’euros visant à verdir les logements

Lithuania Ministry of Environment

La BEI va gérer 100 millions d’euros de fonds de l’UE destinés à améliorer l’efficacité énergétique dans les immeubles d’habitation lituaniens

L’initiative a pour but de mobiliser jusqu’à 625 millions d’euros pour rendre les logements plus durables

Jusqu’à 700 immeubles à appartements devraient être rénovés

La Lituanie et la Banque européenne d'investissement (BEI) vont collaborer dans le cadre d’un dispositif de 100 millions d’euros portant sur la rénovation de plus de 700 bâtiments d’habitation dans le pays.

L’accord a pour objectif de mobiliser jusqu’à 625 millions d’euros pour la rénovation d’environ 700 immeubles à appartements dans de nombreuses villes, dont la capitale, Vilnius.

Conformément à l’accord conclu avec les ministères lituaniens des finances et de l’environnement, la BEI gérera la somme de 100 millions d’euros mise à disposition par l’Union européenne. L’initiative, qui soutient l’objectif de l’UE d’améliorer l’efficacité énergétique des logements, aidera la Lituanie à moderniser les logements de milliers de familles. Elle se traduira par une réduction de la facture énergétique des ménages et une baisse des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « L’accès à un logement abordable et durable est une priorité absolue pour le Groupe BEI, non seulement en Lituanie, mais aussi partout ailleurs en Europe ». « Cette initiative renforce notre engagement en faveur de l’amélioration du niveau de vie et de l’efficacité énergétique en Lituanie. En soutenant ce projet de première importance, nous renforçons l’indépendance énergétique et faisons baisser les émissions tout en réduisant la facture énergétique des consommateurs. »

Gintarė Skaistė, ministre des finances : « Nous poursuivons la politique du gouvernement qui vise à améliorer la qualité des services financiers, mais aussi la qualité de vie dans la société en général ». « La coopération à long terme avec la BEI pour le financement de projets de rénovation d’immeubles à appartements est l’un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie. Grâce à la coopération trilatérale entre la BEI, le ministère des finances et le ministère de l’environnement, l’efficacité énergétique des immeubles à appartements augmentera au cours des prochaines années, et, par ailleurs, la population consommera moins d’énergie et paiera moins de taxes. »

La BEI, en qualité de gestionnaire de fonds, a financé la rénovation de milliers de bâtiments en Lituanie, dans le cadre des efforts visant à réduire la consommation d’énergie et les émissions. Plus de 3 300 bâtiments abritant 83 000 ménages ont été rénovés dans le cadre des mandats de la BEI, ce qui représente près de 1,4 milliard d’euros d’investissements.

Ce nouvel accord est un modèle montrant comment relever les défis liés au logement et à l’énergie grâce aux investissements et aux partenariats. En mobilisant des investissements et en maximisant les fonds structurels de l’UE, il aligne les priorités de la Lituanie sur les objectifs européens en matière de durabilité et d’indépendance énergétique.

« Le fonds créé au titre de ce nouvel accord permettra d’accorder des prêts à des conditions préférentielles pour la rénovation d’environ 700 immeubles d’habitation, ce qui réduira la consommation d’énergie et contribuera à la réussite du pacte vert et de la vague de rénovations en Lituanie. Simonas Gentvilas, ministre de l’environnement : « En réalisant ces projets de rénovation, nous améliorerons non seulement la qualité de vie des citoyens, mais nous rendrons également le pays plus vert et plus durable ».

Informations générales

La BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

À propos des activités du Groupe BEI dans le secteur du logement

Le logement est l’une des grandes priorités stratégiques du Groupe BEI, qui a créé un groupe de travail chargé de se pencher sur trois domaines : l’innovation technologique dans le secteur du bâtiment, la modernisation et l’efficacité énergétique du parc immobilier européen, ainsi que la construction de logements intermédiaires et sociaux.

Ces travaux ouvriront la voie à la mise en place d’une plateforme paneuropéenne d’investissement à l’appui du logement abordable et durable, annoncée par la présidente von der Leyen dans sa déclaration de juillet au Parlement européen.

Le Groupe BEI fournit des services de financement et de conseil au secteur du logement depuis 25 ans. Son concours à la rénovation et à l’aménagement urbains durables s’est élevé à quelque 13,4 milliards d’euros ces cinq dernières années.