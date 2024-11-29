La BEI prête 400 millions d’euros à Komerční banka et à SGEF pour apporter un soutien financier aux entreprises tchèques et slovaques

EIB

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 400 millions d’euros au total à deux établissements financiers tchèques afin d’encourager la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Tchéquie et en Slovaquie, pays voisin.

Les prêts de 200 millions d’euros chacun accordés par la BEI à Komerční banka et à Societe Generale Equipment Finance (SGEF) Czech Republic & Slovakia faciliteront l’accès au financement d’un éventail d’entreprises dans les deux pays, stimulant ainsi l’économie et la création d’emplois.



Une partie des fonds est affectée à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale, ce qui témoigne de l’engagement de la BEI dans la lutte contre les changements climatiques. Les projets soutenus promouvront les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, y compris dans les transports, les bâtiments et les machines. En outre, les fonds seront acheminés vers des initiatives qui favorisent la cohésion économique et sociale de la région, plus de 90 % des financements mis à disposition par la BEI devant bénéficier à des régions moins développées.

« Les PME et les ETI constituent l’épine dorsale de l’économie européenne, et soutenir leur croissance est l’une de nos priorités absolues », a déclaré Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI. « Par l’intermédiaire de notre partenariat avec Komerční banka et SGEF, nous apportons un financement stable et de long terme pour des projets innovants qui stimulent les transitions écologique et numérique, renforçant ainsi la compétitivité de l’Europe. »

Le panachage des financements de la BEI avec les ressources de Komerční banka et de SGEF permettra d’offrir de meilleures conditions de financement aux bénéficiaires et, d’une façon générale, d’améliorer leur accès au financement.

Le prêt de la BEI à Komerční banka financera principalement des investissements effectués par des PME et des ETI en Tchéquie et en Slovaquie. Une partie de ce prêt est consacrée à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale et soutiendra en particulier des investissements dans le solaire, l’éolien et la biomasse. Le prêt aidera également des coopératives de logement et des associations de propriétaires à améliorer l’efficacité énergétique de grands bâtiments d’habitation privés.

« Grâce à notre coopération à long terme avec la Banque européenne d’investissement, nous pouvons proposer à nos clients de financer leurs projets commerciaux à des conditions avantageuses », a déclaré David Formánek, membre du conseil d’administration et directeur Banque d’entreprise et d’investissement chez Komerční banka. « Le soutien de la BEI nous permet de contribuer efficacement au développement des entreprises et au renforcement de l’économie en Tchéquie. »





Le prêt de la BEI à SGEF financera des investissements effectués par des PME, des ETI et d’autres entités publiques et privées en Tchéquie et en Slovaquie. Une partie de ce prêt est consacrée à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.

« Cette si longue coopération avec la BEI est un grand honneur pour nous », a déclaré Petr Němec, directeur financier de SGEF. « Notre partenariat de plusieurs décennies avec la BEI a créé des conditions attrayantes pour notre clientèle tchèque et slovaque, améliorant ainsi sa position concurrentielle. Les milliards d’euros investis ont eu une incidence positive sur la croissance et le développement des deux pays et contribué à façonner un environnement durable. »

Les deux prêts s’appuient sur la collaboration de longue date de la BEI avec Komerční banka et SGEF, qui a permis d’améliorer les conditions de financement de milliers d’entreprises. Au cours des 19 dernières années, la BEI a fourni d’importants financements à ces deux établissements : un montant total de 2,1 milliards d’euros signé avec SGEF depuis le 15 juillet 2005 et de 1,2 milliard d’euros avec Komerční banka depuis le 24 novembre 2006.

La BEI reste déterminée à favoriser la croissance économique et la durabilité en Tchéquie et en Slovaquie en continuant d’appuyer les PME et les ETI.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI appuie des projets qui ont un impact important sur la croissance économique, l’innovation et la création d’emplois. Elle est également l’un des principaux bailleurs de fonds de l’action en faveur du climat et soutient des projets qui contribuent à la durabilité environnementale et à la lutte contre les changements climatiques.

À propos de Komerční banka

Société mère du groupe KB, Komerční banka, a.s. fait partie du groupe financier international Société Générale. KB se classe parmi les principaux établissements bancaires opérant en Tchéquie, ainsi qu’en Europe centrale et orientale. Il s’agit d’une banque universelle proposant un large éventail de services de banque de détail, de banque d’entreprise et de banque d’investissement. Les sociétés membres du groupe Komerční banka fournissent des services financiers spécialisés supplémentaires, tels que des dispositifs d’épargne retraite et d’épargne logement, des services de crédit-bail, d’affacturage, d’assurance et de technologies financières, et des prêts à la consommation. Ces services sont accessibles par l’intermédiaire du réseau de succursales de KB, de ses canaux directs, des propres réseaux de vente des filiales ou des réseaux des partenaires commerciaux. La banque fournit également des services en Slovaquie par l’intermédiaire de sa succursale axée sur les entreprises ainsi que de certaines filiales.

À propos de Societe Generale Equipment Finance Czech Republic & Slovaquia

Societe Generale Equipment Finance (SGEF) Czech Republic s.r.o. est un établissement financier de premier plan en Tchéquie et en Slovaquie, qui propose des services de crédit-bail financier et opérationnel ainsi que des prêts, y compris des aides fondées sur des subventions, à près de 5 000 clients. Elle finance des investissements dans les équipements industriels, les technologies, les véhicules commerciaux et de tourisme, la santé et l’énergie verte. SGEF a fait état de nouvelles activités représentant un montant total de 668 millions d’euros (16 milliards de couronnes tchèques) en 2023. Elle fait partie du groupe financier international Société Générale.