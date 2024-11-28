Serbie : l’Union européenne mobilise 160 millions d’euros à l’appui de la croissance durable des PME, dans le cadre du partenariat entre BEI Monde, Banca Intesa et Intesa Leasing

EIB

Les fonds disponibles à des conditions abordables visent à stimuler la croissance, l’innovation, l’emploi et la productivité des entreprises serbes, tout en renforçant leur résilience aux changements climatiques.

Le prêt comprend le financement de fonds de roulement ainsi que de projets d’investissement, en particulier ceux qui contribuent à la transition écologique et à l’efficacité énergétique.

Ce soutien bénéficiera à quelque 240 entreprises et protégera environ 25 000 emplois, favorisant ainsi la résilience face aux changements climatiques et la compétitivité de l’économie locale.

Afin de stimuler la croissance, l’emploi et la transition verte, l’Union européenne met à disposition une enveloppe financière de 160 millions d’euros destinée à soutenir les entreprises serbes. Cette initiative, annoncée aujourd’hui lors d’une cérémonie à Belgrade, est le fruit d’un partenariat entre BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement, Banca Intesa et Intesa Leasing, dans le cadre d’une collaboration plus large avec Intesa Sanpaolo, groupe bancaire de premier plan en Europe. Les fonds seront mis à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire à des conditions favorables afin de répondre à leurs besoins en matière de fonds de roulement et d’investissement, et de stimuler les investissements verts dans les énergies renouvelables, les transports propres et les projets liés à l’efficacité énergétique. Ce soutien bénéficiera à quelque 240 entreprises et protégera environ 25 000 emplois, favorisant ainsi la résilience aux effets des changements climatiques et la compétitivité de l’économie locale.

Dans le cadre de l’initiative « EU for the Green Agenda in Serbia », l’Union européenne fournit une assistance technique pour aider à mettre en place la ligne de crédit de manière efficace. Il s’agit d’aider les PME serbes à élaborer des projets d’investissement verts bancables et d’aider Banca Intesa à élargir son offre de produits et de services financiers verts destinée aux petites entreprises du pays.

Robert de Groot, vice-président de la BEI chargé des activités dans les Balkans occidentaux : « En fournissant des financements à long terme et abordables, le groupe Intesa Sanpaolo et la BEI contribuent ensemble à renforcer la résilience et la décarbonation de l’économie serbe, tout en stimulant la création d’emplois, la productivité et l’innovation. Cette initiative rapproche le marché serbe des normes de l’UE et encourage l’intégration du marché régional conformément au plan de croissance pour les Balkans occidentaux. »

À ce jour, les banques ont mis à disposition 780 millions d’euros sous forme de lignes de crédit de la BEI et de financements de Banca Intesa et d’Intesa Leasing à l’appui de plus de 1 500 entreprises serbes, ce qui a permis de préserver quelque 86 000 emplois et d’en créer 1 700 nouveaux.

Darko Popović, PDG et président du conseil exécutif de Banca Intesa Beograd : « La BEI est notre principal partenaire dans les efforts déployés pour soutenir une croissance économique durable en Serbie en créant un environnement dans lequel les entreprises peuvent innover, se développer et réaliser pleinement leur potentiel. Notre partenariat, qui existe depuis près de vingt ans, a amélioré l’accès des PME aux investissements, aux fonds de roulement et aux financements verts, en leur fournissant des prêts à long terme de montants plus élevés et à des taux d’intérêt favorables, contribuant ainsi à l’amélioration du paysage économique de la Serbie et à sa transition vers la neutralité carbone. »

Emanuele Giaufret, chef de la délégation de l’UE en République de Serbie : « Les PME sont l’épine dorsale de l’économie et les prêts de la BEI visant à permettre l’octroi de nouveaux crédits complètent bien les activités que mène l’UE au moyen de ses subventions. Hier, le Parlement européen a voté la confiance à la nouvelle équipe de la Commission européenne, qui se mettra au travail le 1er décembre. L’élargissement figure en bonne place dans son programme, et il est temps de retrousser nos manches et d’accélérer les réformes pour stimuler l’économie et dans l’intérêt de la population serbe. Le plan de croissance, avec son calendrier de réformes visant à améliorer l’environnement des entreprises et son financement supplémentaire de 1,58 milliard d’euros, peut être extrêmement bénéfique pour les PME du pays. Nous avons déjà fait nos preuves en matière de soutien aux PME en Serbie, par exemple dans le cadre du programme de la délégation de l’UE en Serbie destiné à aider les PME à se fournir en équipements, dont le budget total s’élève à 27 millions d’euros et qui a permis aux entreprises d’acquérir de nouvelles machines et de nouveaux équipements, ou par l’intermédiaire du Fonds pour l’innovation, qui finance de jeunes pousses et soutient le secteur de la haute technologie. Depuis 2001, le soutien de l’Union européenne à l’innovation et à la compétitivité en Serbie, notamment aux PME, s’élève à plus de 250 millions d’EUR. Je me réjouis de voir nos collègues de la BEI fournir des fonds supplémentaires au secteur grâce à la ligne de crédit de 160 millions d’euros annoncée l’année dernière. Cela montre une fois de plus que l’UE est là pour la population de Serbie et, dans ce cas, en particulier, pour les entreprises et l’économie, et qu’elle les aide à atteindre leurs objectifs dans le contexte des changements climatiques. Notre plateforme « EU for the Green Agenda in Serbia », qui bénéficie de fonds supplémentaires de la Suède, de la Suisse et du PNUD pour un total de 15 millions d’euros, permet d’accompagner les petites et moyennes entreprises, de leur fournir des subventions et un soutien visant à recenser les entités susceptibles de se développer grâce à un crédit bancaire supplémentaire. L’atténuation des changements climatiques est l’affaire de tous et nous voulons permettre au plus grand nombre d’entreprises possible de devenir plus écologiques. L’UE et la BEI sont les principaux bailleurs de fonds au monde pour le financement de l’action en faveur du climat. »

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de Banca Intesa Beograd

Banca Intesa Beograd, membre du groupe bancaire international Intesa Sanpaolo, est à l’avant-garde du marché serbe depuis plus de 17 ans. Présente à la fois physiquement et en ligne, elle propose une offre complète de solutions financières modernes, une expérience client de premier ordre et un service de qualité supérieure ; grâce à ces atouts, la banque compte 1,4 million de clients dans les secteurs de la banque d’entreprise et de la banque de détail. Sa clientèle ainsi que les nombreux prix internationaux décernés par des magazines financiers renommés – The Banker, Euromoney et Global Finance – qui l’ont élue meilleure banque de Serbie, témoignent de son succès commercial. Attachée à son rôle dans le soutien à la transition écologique et la promotion d’une croissance inclusive, Banca Intesa intègre les principes ESG dans ses processus commerciaux, ses politiques et ses produits, contribuant ainsi à la résolution de problématiques sociales et environnementales, ainsi qu’au renforcement de la durabilité et de la résilience de son propre modèle d’entreprise.

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés et à l’appui des PME, de l’industrie, des services et des collectivités locales. Depuis le début de ses activités dans le pays, elle a permis de mobiliser plus de 8 milliards d’euros d’investissements dans les PME et a contribué au réaménagement d’infrastructures de transport, d’éducation, de santé et de services collectifs.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle a financé des projets pour un total de près de 11 milliards d’euros dans la région.