Italie : BEI et E-Distribuzione - un accord lié à la durabilité d’un montant de 250 millions d’euros pour renforcer la résilience climatique, la transition numérique et la qualité des réseaux électriques

Alessandro Bellizzi

La Banque européenne d’investissement (BEI) et E-Distribuzione, société du groupe Enel, ont signé la première tranche de 250 millions d’euros d’un accord s’élevant au total à 500 millions d’euros.

Ce prêt lié à la durabilité prévoit un ajustement de son taux d’intérêt si Enel atteint certains résultats mesurés sur la base d’indicateurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la taxinomie de l’UE.

L’opération s’inscrit dans le cadre du plan RePowerEU, soutenu par la BEI.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et E-Distribuzione, filiale du groupe Enel, ont signé la première tranche de 250 millions d’euros d’un accord de financement lié à la durabilité dont le montant total s’élève à 500 millions d’euros. Appuyant l’innovation et la transformation numérique du réseau électrique en Italie, le prêt permettra de renforcer la capacité de cette infrastructure à résister aux phénomènes climatiques extrêmes et à améliorer la qualité des services de distribution d’électricité.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord souligne le rôle central joué par la BEI en tant que principal bailleur de fonds public de la stratégie de décarbonation d’Enel. Au-delà de l’amélioration de la stabilité du réseau, le prêt soutient la transition énergétique de l’Italie, en réduisant les émissions de CO 2 et en favorisant l’adoption d’énergies renouvelables. »

Stefano De Angelis, directeur financier d’Enel : « Cette nouvelle opération renforce le partenariat entre Enel et la BEI, soulignant encore une fois notre engagement mutuel à promouvoir une Europe durable et résiliente à l’aide de financements durables. L’accord reflète également le rôle crucial des réseaux pour Enel car ils permettent d’accélérer la transition énergétique, comme le soulignent les investissements majeurs en ce sens prévus dans le plan stratégique pour 2025-2027 récemment annoncé par Enel. »

Le financement lié à la durabilité est subordonné à la capacité du groupe Enel à atteindre un objectif chiffré en matière d’émissions directes de gaz à effet de serre (émissions de catégorie 1), mesurées en grammes d’équivalent CO2 par kWh, inférieur ou égal à 125 g eq CO2/kWh d’ici à 2026 et inférieur ou égal à 72 g eq CO2/kWh d’ici à 2030. Enel doit également aligner au moins 80 % de ses dépenses d’investissement sur la taxinomie de l’UE au cours de la période allant de 2024 à 2026. En fonction des progrès réalisés pour atteindre ces objectifs, la marge d’intérêt du prêt pourra être ajustée à la hausse ou à la baisse.

L’accord est conforme au cadre de financement lié à la durabilité mis à jour par Enel en janvier 2024, qui intègre pleinement la durabilité dans le programme de financement global du groupe. En outre, le financement annoncé ce jour s’inscrit dans le cadre du plan RePowerEU mis en œuvre par la BEI. À ce titre, la Banque octroiera 45 milliards d’euros supplémentaires au cours de la période 2022-2027 en vue de mobiliser quelque 150 milliards d’euros d’investissements en faveur de la transition écologique et de la réduction progressive de la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Enel est une entreprise multinationale du secteur de l’énergie et un acteur intégré de premier plan sur les marchés mondiaux de l’électricité et des énergies renouvelables. Le groupe représente la plus grande entreprise européenne de services collectifs par son excédent brut d’exploitation[1].

Il est présent dans 28 pays à travers le monde et sa production d’électricité repose sur plus de 89 GW de puissance installée. Distribuant l’électricité par l’intermédiaire d’un réseau qui s’étend sur 1,9 million de kilomètres, Enel dessert plus de 69 millions d’utilisateurs finals.

[1] La primauté d’Enel dans les différentes catégories est définie par rapport aux données de ses concurrents pour l’exercice 2023. Les opérateurs entièrement publics ont été exclus.