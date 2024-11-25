Italie : Île d’Ischia - la BEI alloue 1 milliard d’euros pour la reconstruction après le tremblement de terre et le glissement de terrain

Legambiente

La première tranche de 150 millions d’euros, qui fait partie de l’enveloppe financière d’un milliard d’euros approuvée par la BEI pour la reconstruction de bâtiments publics et privés à Ischia, a été signée ce jour.

Le financement de la BEI est destiné à la République italienne, par l’intermédiaire de son ministère de l’économie et des finances, et appuiera les interventions mises en œuvre par le bureau du commissaire extraordinaire.

L’accord fait suite à l’assistance technique fournie par la BEI à titre gratuit, qui a permis d’identifier les domaines d’intervention et les exigences en matière de conception technique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) annonce avoir approuvé un prêt d’un milliard d’euros pour la reconstruction de bâtiments publics et privés gravement endommagés par le tremblement de terre et le glissement de terrain que l’île italienne d’Ischia a connus en 2017 et en 2022 respectivement. La première tranche de 150 millions d’euros visant à soutenir les interventions en cours a été signée ce jour au ministère de l’économie et des finances (MEF).

Le prêt de la BEI est destiné au MEF et contribuera au financement des interventions mises en œuvre par le bureau du commissaire extraordinaire. Cet accord marque une nouvelle étape dans la collaboration historique entre la BEI et la République italienne, qui vise à soutenir des initiatives stratégiques pour le pays. Parmi les exemples récents de cette collaboration figurent le soutien apporté à Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (RFI) pour le développement du réseau ferroviaire à grande vitesse de la péninsule et la reconstruction dans les zones du centre de l’Italie frappées par les tremblements de terre de 2016 et 2017, pour laquelle la BEI a mis à disposition 4,75 milliards d’euros.

Les travaux de reconstruction à Ischia correspondent à des interventions nécessaires après le tremblement de terre et le glissement de terrain. Ils visent à sécuriser, à mettre en valeur et à rendre plus résiliente une île italienne à la fois merveilleuse et fragile. Les ressources aideront à financer les travaux de réhabilitation d’immeubles privés résidentiels et non résidentiels, d’écoles et de bâtiments publics, ou encore d’infrastructures hydriques et routières. Tous les bâtiments remis en état au moyen des ressources de la BEI respecteront les normes les plus strictes en matière d’efficacité énergétique. En outre, à des fins d’adaptation aux changements climatiques et de lutte contre le déséquilibre hydrogéologique, des travaux visant à consolider les pentes, à restaurer la conductivité hydraulique du lit des rivières et à construire de nouveaux ouvrages pour réduire les risques résiduels seront financés.

Les ressources mises à disposition par la BEI, grâce aux taux d’intérêt avantageux dont elle bénéficie lorsqu’elle emprunte sur les marchés internationaux, permettront à l’État italien de réaliser d’importantes économies sur la durée du prêt de 25 ans. Ce soutien financier est complété par l’accord d’assistance technique gratuite signé entre la BEI et le bureau du commissaire en 2022, qui a permis de recenser les principales mesures d’adaptation aux changements climatiques, les options d’investissement et les exigences en matière de conception technique pour la reconstruction post-sismique d’Ischia et les interventions contre l’instabilité hydrogéologique. Dans le cadre de cet accord, le bureau du commissaire continue de bénéficier d’un soutien à la mise en œuvre des différentes initiatives.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cet accord confirme le rôle de la BEI en tant que partenaire financier et technique majeur de l’Italie dans le contexte des défis posés par les changements climatiques et les catastrophes naturelles, que nous devons relever. Le prêt de la BEI a été rendu possible également grâce à l’assistance technique gratuite offerte au bureau du commissaire, qui a permis d’identifier les principaux domaines d’intervention pour renforcer la résilience d’Ischia face à de futurs phénomènes climatiques extrêmes, garantissant ainsi un avenir plus sûr et une île plus durable pour ses habitants. »

Giovanni Legnini, commissaire extraordinaire : « Je tiens à remercier Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Giancarlo Giorgetti, ministre italien de l’économie et des finances, pour la signature de ce contrat de financement et j’exprime ma vive satisfaction pour la finalisation de l’accord de projet. La contribution de la BEI à la reconstruction après le tremblement de terre et le glissement de terrain, tant du point de vue financier que par les conseils techniques fournis jusqu’à présent, est d’une importance décisive pour Ischia. La participation à des projets conjoints avec la BEI nous permettra de renforcer le respect des principes de durabilité environnementale et d’introduire le critère d’adaptation aux changements climatiques dès la conception des projets. Il s’agit d’une étape sans précédent dans un processus de reconstruction et nous nous en félicitons. Nous espérons que le contrat signé aujourd’hui sera progressivement financé par le budget de l’État. »

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.