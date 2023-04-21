L’offre d’assistance technique de la BEI a pour but d’améliorer la résilience d’Ischia face à de futurs phénomènes météorologiques extrêmes et de planifier la reconstruction durable de l’île italienne.

La BEI a précédemment contribué à hauteur de 600 millions d’EUR à la reconstruction des zones frappées par le tremblement de terre de 2012 en Émilie-Romagne et de 2,75 milliards d’EUR à celle des régions d’Italie centrale touchées par les séismes de 2016 et 2017.

Améliorer la résilience climatique face à de futurs phénomènes météorologiques extrêmes et aider à planifier la reconstruction durable d’Ischia à la suite des glissements de terrain et des inondations que l’île a connus en novembre 2022, qui ont fait 12 victimes et gravement endommagé différentes infrastructures, tels sont les principaux objectifs de l’accord axé sur des conseils techniques gratuits annoncé aujourd’hui par Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Giovanni Legnini, commissaire extraordinaire du gouvernement pour les interventions dans les municipalités de l’île d’Ischia touchées par le séisme de 2017.

Concrètement, l’assistance technique offerte par la BEI dans le cadre de la plateforme de conseil en investissement dans l’adaptation aux changements climatiques (ADAPT) contribuera à identifier les activités d’adaptation aux changements climatiques, les options d’investissement et les exigences en matière de conception technique pour la reconstruction post-sismique à Ischia et les interventions contre l’instabilité hydrogéologique, afin de reconstruire les zones touchées et d’en améliorer la résilience, tout en renforçant la préparation des autorités compétentes.

L’intervention permettra de fournir au commissaire extraordinaire Legnini des recommandations concernant les options d’investissement et les services publics de résilience climatique nécessaires pour rendre les activités de rétablissement et de reconstruction post-catastrophe plus résilientes, sur la base des meilleures données et informations disponibles dans le domaine du climat. L’assistance technique offerte par la BEI aidera également à identifier les options et les sources de financement pour les activités proposées, auxquelles la banque de l’Union européenne pourrait éventuellement participer au moyen d’un financement direct et sous réserve de la réunion de certaines conditions.

Pour rappel, en tant que banque européenne du climat et l’un des principaux prêteurs dans le domaine des infrastructures publiques en Europe, la BEI a contribué à hauteur de 600 millions d’EUR à la reconstruction industrielle des zones frappées par le tremblement de terre de 2012 en Émilie-Romagne et a octroyé 2,75 milliards d’EUR à l’appui de la reconstruction publique et privée des régions d’Italie centrale touchées par les séismes de 2016 et 2017.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’assistance technique offerte par la BEI aux autorités publiques joue un rôle essentiel dans la conception, la planification et la promotion de projets qui rendent les zones bénéficiaires à travers l’Europe plus sûres, plus efficaces, plus résilientes et surtout plus durables. Cette mission nous donnera la possibilité de fournir aux autorités compétentes ainsi qu’au commissaire Legnini l’assistance nécessaire pour prévenir les dommages que de futurs phénomènes météorologiques extrêmes risqueraient d’infliger à Ischia et assurer la reconstruction durable de l’île.

Le commissaire Giovanni Legnini : « Je remercie la BEI et sa vice-présidente Gelsomina Vigliotti pour l’importante réunion que nous avons tenue aujourd’hui sur l’île d’Ischia et l’accord préliminaire conclu visant à fournir une assistance technique gratuite pour la conception des travaux d’atténuation des changements climatiques et des risques hydrogéologiques et pour une reconstruction durable. Le soutien de la Banque européenne d’investissement, une institution faisant autorité, ainsi que les ressources qui pourront être octroyées à l’avenir sur la base d’accords à conclure entre la BEI et les pouvoirs publics, constitueront un facteur déterminant qui permettra de faire du processus de sécurisation hydrogéologique et de reconstruction, notamment dans une perspective de durabilité et de lutte contre les effets des changements climatiques, une composante décisive pour la reprise de Casamicciola et du reste de l’île. »

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.