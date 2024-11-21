Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, renforce son partenariat avec l’État grec pour soutenir les investissements stratégiques dans le pays

Dans le cadre de sa tournée des capitales européennes, Nadia Calviño, la présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), s’est rendue aujourd’hui à Athènes pour discuter des priorités et investissements stratégiques de l’Europe en Grèce avec Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre et Kostis Hatzidakis, ministre des finances.

Elle a également visité avec Vassilis Kikilias, le ministre de la crise climatique et de la protection civile, le poste de commande pour la gestion des catastrophes, financé par la BEI.

Les discussions ont essentiellement porté sur les priorités stratégiques en Grèce et en Europe, notamment la modernisation des infrastructures énergétiques, le soutien à l’adaptation aux changements climatiques, le renforcement de la sécurité et de la défense, la mobilisation d’investissements publics et privés en faveur de la compétitivité et de l’innovation ainsi que du logement durable et abordable.

Lors de ces échanges, la Grèce a renouvelé son soutien entier à la feuille de route stratégique du Groupe BEI, qui définit huit priorités d’investissement essentielles pour les années à venir.

« La Grèce figure systématiquement parmi les principaux pays bénéficiaires des financements du Groupe BEI et nous voulons qu’il en soit encore ainsi à l’avenir », a déclaré la présidente de la BEI. « Aujourd’hui, j’ai eu des échanges très constructifs qui confirment que nos priorités sont parfaitement alignées. Nous avons également eu la chance de signer un accord important pour la décarbonation des îles grecques et j’ai eu le plaisir de visiter le centre ultramoderne de gestion de crise, un excellent exemple de l’incidence de nos investissements sur le terrain au bénéfice des citoyens et de l’économie dans son ensemble. »

Le Groupe BEI a investi près de 50 milliards d’euros en Grèce depuis 1963, favorisant ainsi la croissance économique et la cohésion sociale, ainsi que l’amélioration des conditions de vie. Parmi les projets phares financés par le Groupe BEI figurent le métro d’Athènes, les principales interconnexions entre l’archipel des Cyclades et le réseau électrique continental et la modernisation des capacités de la Grèce en matière de protection civile.

Le Groupe BEI continuera de soutenir les investissements visant à améliorer l’adaptation des différents secteurs et régions aux changements climatiques, à renforcer l’indépendance énergétique, à encourager la transition numérique et à favoriser les financements en fonds propres au bénéfice des entreprises innovantes et des jeunes pousses à croissance rapide en Grèce. Le Groupe BEI peut se prévaloir d’un bilan très solide en matière d’offre de lignes de crédit aux banques et autres partenaires grecs, qui a facilité la promotion des investissements à l’appui des petites et moyennes entreprises du pays et l’octroi de prêts abordables pour leur transition écologique et numérique.

Au cours de cette visite, Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, a signé le lancement du Fonds de coopération pour la décarbonation entre la BEI, la Commission européenne et l’État grec. Ce fonds, qui devrait mobiliser 2 milliards d’euros grâce aux revenus des quotas carbone de l’UE, cible les initiatives en matière d’énergies renouvelables dans les îles grecques, encourageant l’adoption de solutions faisant appel au solaire, à l’éolien et au stockage d’énergie au moyen de batteries tout en augmentant la connectivité interinsulaire. Les projets visant à promouvoir la recharge des véhicules électriques et les sources d’énergie renouvelables telles que les installations photovoltaïques sont également envisagés dans le cadre du fonds.

Informations générales

À propos de la BEI

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et favorisent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

L’année dernière, le Groupe BEI a investi 2,5 milliards d’euros en Grèce pour soutenir les projets axés sur la cohésion économique et sociale, les infrastructures hydrauliques et énergétiques et les lignes de crédit aux entreprises grecques, tout en renforçant la durabilité environnementale et en améliorant la qualité de vie.