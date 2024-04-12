La BEI prête 220 millions d’euros à la Grèce pour l’achat de camions et d’avions anti-incendie, ainsi que de véhicules de secours et pour la mise à niveau des services nécessaires en cas de catastrophes naturelles

Un nouveau prêt porte à 595 millions d’euros le soutien total de la BEI à la protection civile et à la préparation aux catastrophes en Grèce

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 220 millions d’euros à la Grèce à l’appui de la protection contre les inondations et les incendies de forêt, qui gagnent en fréquence du fait des changements climatiques, ainsi que contre d’autres catastrophes naturelles comme les séismes. Ce financement servira à l’achat de camions, d’avions et d’hélicoptères de lutte contre les incendies, ainsi que de drones, de véhicules de secours et de centres de contrôle.

Ce concours appuie Aegis, un plan pluriannuel grec visant à renforcer le mécanisme de protection civile du pays. La Grèce a été frappée par des incendies de forêt qui ont été meurtriers en 2017 et 2018 et dévastateurs en 2021 et 2023, ainsi que par des inondations catastrophiques en septembre 2023.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Nous avons pu constater les ravages entraînés par des inondations et des incendies de forêt meurtriers en Grèce ces dernières années. Ce soutien aidera le pays à réagir plus rapidement et plus efficacement en cas de catastrophe, à protéger des vies et à mieux se préparer aux catastrophes naturelles et aux pandémies. »

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du plan du Groupe BEI pour l’adaptation aux changements climatiques à l’échelle de l’UE et fait suite à un premier prêt en faveur de la Grèce de 375 millions d’euros en janvier 2021.

Vassilis Kikilias, ministre grec de la crise climatique et de la protection civile : « Lorsque j’ai repris le portefeuille du ministère de la crise climatique et de la protection civile, j’ai promis au Premier ministre et à mes concitoyens de mettre en œuvre le programme Aegis le plus rapidement possible. C’est un programme important et emblématique pour lequel le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a obtenu des fonds à hauteur de 2,1 milliards d’euros dans le but d’améliorer la protection civile et de protéger le pays contre les catastrophes naturelles causées par l’évolution rapide de la crise climatique à l’échelle du globe. Je suis fier qu’en quelques mois, nous ayons réussi non seulement à lancer des appels d’offres pour tous les projets, mais aussi à passer à l’étape suivante, à savoir la signature des contrats. Je tiens à remercier chaleureusement la Banque européenne d’investissement, qui est l’une des trois sources de financement d’Aegis, pour l’excellente coopération que nous avons nouée au cours de la mise en œuvre de ce programme vital pour la protection des vies humaines, des biens des concitoyens et, bien sûr, de l’environnement et des ressources forestières de notre pays. »

Nikos Papathanasis, ministre délégué à l’économie et aux finances : « Combattre les conséquences de la crise climatique est l’un des plus grands défis auxquels est confronté le monde moderne. Les ravages entraînés par la tempête Daniel montrent l’importance d’une politique européenne commune, l’efficacité des fonds européens et le rôle joué par des programmes comme Aegis. L’État grec reste en première ligne et continue de coopérer avec des organisations comme la BEI au profit de la protection civile et de la préservation de l’environnement. »

Ce nouveau prêt, dans le prolongement de celui signé en 2021, représente le premier soutien direct ciblé de la BEI en faveur de la protection civile et de la préparation aux catastrophes en Grèce. Il s’agit également du montant le plus important pour une aide de la BEI en faveur de la gestion des catastrophes et de la réponse à ces dernières en Europe. Le programme, qui sera mis en œuvre à l’horizon 2025, restructurera la protection civile en Grèce, avec, à la clé, une réaction plus rapide, un renforcement de la préparation et de la coordination au niveau local, de même que de meilleurs équipements.

Renforcement de la protection civile en Grèce

Ce nouvel appui comprend la fourniture d’équipements de pointe destinés aux services d’incendie grecs, notamment d’hélicoptères et d’avions pour lutter contre les feux de forêt et évacuer les urgences médicales.

Les capacités de prévention des catastrophes, de préparation et de réaction à celles-ci seront transformées par la création de 13 équipes régionales de protection civile et de nouveaux réseaux de communication et systèmes informatiques qui pourront être mobilisés sur l’ensemble du territoire.

Meilleures pratiques en matière de prévention des catastrophes

Des spécialistes issus de l’administration grecque et de la BEI travaillent ensemble depuis l’accord de prêt de 2021 et continueront de le faire dans le cadre du nouvel accord de financement afin d’utiliser les meilleures pratiques émanant de toute l’Europe. Cette collaboration se traduira ensuite par des mesures de prévention des catastrophes en Europe.

« La BEI, par l’intermédiaire de sa plateforme de services de conseil, et les autorités grecques partageront les meilleures pratiques lors de la mise en œuvre des investissements et pourront mettre à profit l’expérience de ce dispositif visionnaire dans le cadre de projets ultérieurs appuyés par la BEI ailleurs », a déclaré Kyriacos Kakouris.

Amélioration de la coopération en matière de protection civile en Europe

Ce tout dernier soutien améliorera la coordination européenne en matière de protection civile et de réaction aux catastrophes. Des équipements spécialisés pourront être utilisés pour aider d’autres pays en cas de besoin dans le cadre de la réserve rescEU. Cette dernière permet le déploiement d’avions et d’hélicoptères de lutte contre les incendies, d’avions d’évacuation sanitaire en situation d’urgence, ainsi que d’un stock d’équipements médicaux et d’hôpitaux de campagne mis à disposition par les États membres de l’UE.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.