Norvège : financement de 190 millions d’euros à l’appui des investissements verts d’entreprises nordiques grâce à une opération novatrice pour la région entre le Groupe BEI et DNB Bank ASA

EIB

Le Groupe BEI et la banque DNB prêteront 2,2 milliards de couronnes norvégiennes (190 millions d’euros) à des entreprises nordiques dans le cadre de la toute première titrisation axée sur la transition écologique en Norvège.

Les fonds soutiendront principalement l’activité du crédit-bail de véhicules à émissions nulles ainsi que d’autres technologies liées aux transports propres, aidant les entreprises à effectuer leur transition verte.

Soutenue par le programme InvestEU, cette opération souligne l’engagement du Groupe BEI en faveur de l’action pour le climat et d’une croissance économique durable.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) et la banque norvégienne DNB Bank ASA s’associent dans le cadre d’une initiative de financement novatrice, qui marque le 50e anniversaire du premier financement de la BEI en Norvège.

Cette opération conjointe permettra de financer, à hauteur de 2,2 milliards de couronnes norvégiennes (190 millions d’euros), le passage à des technologies plus vertes au sein d’une série d’entreprises en Norvège, en Suède, au Danemark et en Finlande. Ces financements s’adressant aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans les quatre pays nordiques découleront de la première titrisation synthétique axée sur la transition écologique de la région, qui cible exclusivement des investissements respectueux du climat.

Les fonds soutiendront principalement la filière du crédit-bail de véhicules à émissions nulles ainsi que d’autres technologies liées aux transports propres, notamment dans le secteur de la construction. Ils aideront les entreprises à réduire considérablement leurs émissions de dioxyde de carbone et contribueront grandement à l’objectif de neutralité climatique que s’est fixé l’Union européenne à l’horizon 2050.

Cette initiative, soutenue par le programme InvestEU de la Commission européenne, prévoit une protection de crédit fournie par le Groupe BEI et permet un meilleur accès à des conditions de financement favorables pour les projets respectueux du climat avec, à la clé, l’apport de capitaux qui, sans cela, ne seraient pas disponibles pour de tels investissements.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Notre partenariat avec DNB appuiera les investissements et accélérera la transition écologique dans les pays nordiques. Cette initiative illustre comment des financements innovants peuvent stimuler à la fois la croissance économique et l’action pour le climat. »

L’opération répond également aux objectifs plus larges de l’Union des marchés des capitaux, en fournissant un modèle de financement durable reproductible dans toute la région. Elle intervient alors que la Norvège transpose le règlement européen créant un cadre pour la titrisation dans sa législation nationale.

Rasmus Figenschou, vice-président exécutif chargé des services bancaires aux entreprises en Norvège pour le Groupe DNB : « Nous sommes fiers d’annoncer cette opération historique avec le Groupe BEI dans le cadre du programme InvestEU. Cette collaboration démontre notre engagement à promouvoir des solutions de financement durables et à soutenir la transition écologique. En mobilisant des fonds réservés à des projets ayant des retombées positives sur l’environnement, nous ne nous contentons pas de stimuler la croissance, mais veillons également à bâtir une économie résiliente et à faible intensité de carbone. »

Au-delà de l’apport de financements cruciaux, l’opération met en lumière le pouvoir de collaboration entre institutions publiques et privées. Partie intégrante du Groupe BEI, le Fonds européen d’investissement (FEI) joue un rôle clé dans la structuration de cette opération de titrisation synthétique, en aidant à libérer des capitaux à l’appui de projets écologiques tout en réduisant le risque financier pour DNB.

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Nous nous réjouissons de soutenir DNB dans ses efforts visant à accélérer le financement de projets durables sur le plan environnemental et à favoriser la transition verte. Cette opération constitue notre première titrisation en Norvège et notre première titrisation axée sur la transition écologique dans la région, où nous constatons un intérêt accru pour les opérations de partage des risques. »

Informations générales

Titrisation synthétique axée sur la transition écologique

Cette opération historique est la première titrisation verte en Norvège et la première titrisation synthétique de DNB. Il s’agit également de la première collaboration de ce type entre DNB et le Groupe BEI. L’opération a été facilitée par le transfert d’une partie importante du risque et conçue conformément aux critères des titrisations simples, transparentes et standardisées. Dans le cadre de cette opération, le Groupe BEI apporte une protection de crédit sur un portefeuille de prêts aux PME et aux ETI de 17,6 milliards de couronnes norvégiennes (1,5 milliard d’euros), détenu par DNB. Cette structure libère des capitaux pour DNB, ce qui lui permettra d’accorder davantage de prêts spécifiquement en faveur de projets respectueux du climat.

La BEI et le FEI participent tous deux à cette opération. Le FEI fournit à DNB une protection contre le risque de crédit sur la tranche mezzanine de 1,1 milliard de couronnes norvégiennes, qui bénéficie ensuite d’une contre-garantie de la BEI. Grâce à cette structure, le Groupe BEI assume le risque sur la tranche mezzanine du portefeuille concerné. L’opération se caractérise par une marge excédentaire synthétique, une période de reconstitution ainsi qu’un amortissement au prorata de la tranche de premier rang et de la tranche mezzanine, sous réserve d’événements déclencheurs liés aux performances.

Cette forme de financement vert offre aux entreprises une solution rentable pour financer des projets liés au climat, soutenant à la fois la durabilité et la croissance dans les pays nordiques.

Groupe Banque européenne d’investissement

La BEI met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI a signé de nouveaux financements pour un total de 88 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser des investissements à hauteur de 320 milliards d’euros ainsi qu’à appuyer 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

DNB Bank ASA

DNB est le plus grand groupe norvégien de services financiers et l’un des plus importants de la région nordique de par sa capitalisation boursière. Il propose une gamme complète de services financiers, notamment des prêts, des solutions d’épargne, des services de conseil, des produits d’assurance et de retraite pour les particuliers et les entreprises.