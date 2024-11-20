Croatie : la banque croate PBZ bénéficie d’un soutien de 169 millions d’euros du Groupe BEI pour renforcer le financement des entreprises croates

EIB

Le Groupe BEI va allouer jusqu’à 169 millions d’euros à PBZ pour accroître les financements en faveur des PME et des ETI.

Ce dispositif à deux volets comprend une ligne de garantie de la BEI d’un montant maximum de 100 millions d’euros pour les ETI et une enveloppe de garanties du FEI d’un montant maximum de 69 millions d’euros, principalement destinée aux PME.

Ce financement a pour but d’aider les entreprises croates à accélérer leur transition écologique, à se procurer les liquidités dont elles ont besoin et à renforcer leur compétitivité.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) va allouer au bailleur de fonds croate Privredna Banka Zagreb (PBZ), qui fait partie du groupe Intesa Sanpaolo, un montant de 169 millions d’euros destiné à développer le financement de diverses entreprises dans le pays, afin d’en améliorer la durabilité et la compétitivité.

Dans le cadre du premier volet de l’accord, la BEI va octroyer à PBZ une ligne de garantie de 100 millions d’euros au maximum en faveur des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) du pays. Le second volet prévoit l’allocation par le Fonds européen d’investissement (FEI) de garanties jusqu’à hauteur de 69 millions d’euros pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les petites ETI de Croatie. Le financement, qui servira en partie à promouvoir l’action en faveur du climat, comprendra des instruments tels que des obligations d’entreprises émises par des ETI, une première en Croatie.

« Nous apportons notre appui à PBZ dans le cadre d’un projet financier pionnier pour la Croatie, qui approfondit le marché des capitaux », a déclaré Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI. « De cette façon, des ressources importantes seront acheminées vers les entreprises croates qui verront ainsi leur bilan et leurs performances écologiques s’améliorer. »

PBZ utilisera le concours du FEI, qui bénéficie du programme InvestEU, pour fournir des financements à des conditions avantageuses aux PME et aux petites ETI croates au cours des deux prochaines années. Ce financement vise à aider les entreprises à effectuer leur transition verte, à répondre à leurs besoins de liquidités et à renforcer leur compétitivité.

Le soutien de la BEI consiste en une garantie déléguée prêt par prêt assortie d’un taux de partage des risques de 50 %. Cela permettra à PBZ d’accroître sa capacité de prêt, générant plus de 200 millions d’euros de nouveaux financements en faveur des grandes entreprises et des ETI croates. En outre, par l’entremise de sa garantie, la BEI vise à promouvoir l’accès des ETI au financement, en particulier au moyen de mini-obligations, un instrument de dette qui, jusqu’alors, n’était pas disponible en Croatie.

Dinko Lucić, président du conseil d’administration de PBZ, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer la mise en place de ces nouveaux programmes de garantie en collaboration avec la BEI et le FEI, qui offrent un appui à notre clientèle de grandes entreprises, d’ETI et de PME. Nous tenons

en particulier à souligner le lancement récent d’un instrument de financement innovant – les mini-obligations –, grâce auquel nos clients disposent d’un accès plus rapide et plus flexible au capital. Ce partenariat promeut la croissance et renforce la compétitivité de nos clients, en leur apportant une aide essentielle pour la réalisation de leurs plans d’investissement. »

En favorisant l’accès à des instruments de dette plus sophistiqués, la BEI et PBZ contribuent à l’union européenne des marchés des capitaux en soutenant leur développement dans les économies émergentes telles que la Croatie.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et facilitent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Il soutient les PME européennes en améliorant leur accès aux financements via un large éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés, comme des banques, des institutions garantes et des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs de microfinance et des fonds de capital-investissement. Le FEI conçoit et propose des instruments de financement (fonds propres et dette) qui concourent à la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’esprit d’entreprise, de la croissance, de l’innovation, de la recherche-développement, de la transition écologique et numérique, et de l’emploi.

Privredna Banka Zagreb (PBZ) est membre du groupe Intesa Sanpaolo, l’un des plus grands groupes bancaires d’Europe. PBZ est le deuxième groupe bancaire et financier en Croatie par ses actifs, avec une part de marché d’environ 20 % dans divers segments opérationnels ; le groupe propose continuellement de nouveaux produits et services innovants pour les particuliers, les grandes entreprises et les PME. PBZ est également un centre d’excellence pour de nombreux domaines de l’activité bancaire au sein de la division Banques internationales d’Intesa Sanpaolo. PBZ est ainsi devenu une plateforme bancaire régionale à la suite de l’acquisition des participations majoritaires des banques Intesa Sanpaolo en Bosnie-Herzégovine et en Slovénie.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise et une croissance durables. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. La garantie budgétaire appuie les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.