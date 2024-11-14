Allemagne : le Groupe BEI et Enpal stimulent le marché des équipements solaires privés

Shutterstock

Le Groupe BEI soutient la première titrisation publique dans l’énergie solaire en Europe à hauteur de 100 millions d’euros.

Enpal, la licorne allemande des technologies vertes, propose des solutions fondées sur les énergies renouvelables et, avec la participation du Groupe BEI, elle refinancera les crédits qu’elle a accordés à ses clients pour l’achat d’équipements solaires privés.

L’opération établit une nouvelle catégorie d’actifs de titrisation en Europe et renforce l’union européenne des marchés des capitaux pour la titrisation.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), soutiennent l’entreprise énergétique allemande Enpal dans le cadre de la première titrisation publique de crédits pour des équipements solaires en Europe, à hauteur de 100 millions d’euros.

La licorne allemande Enpal propose une offre tout-en-un : sa solution intégrée fondée sur les énergies renouvelables comprend un équipement de production d’énergie solaire et des batteries, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des pompes à chaleur et un gestionnaire d’énergie intelligent. Les clients peuvent également conclure des contrats de maintenance et de financement avec l’entreprise. La BEI et le FEI forment ensemble le Groupe BEI.

À ce jour, les coûts d’achat élevés empêchent encore de nombreux propriétaires européens de logement de se tourner vers l’énergie solaire. Enpal veut aplanir cette difficulté et, en collaboration avec le Groupe BEI, elle a mis en place un instrument innovant pour financer des équipements solaires privés sur le marché des capitaux.

Le modèle déjà en place pour la titrisation de crédits automobiles de particuliers s’applique désormais à la nouvelle classe d’actifs que sont les équipements solaires privés, avec à la clé une énergie propre abordable.

Dans le cadre de cette opération, la BEI intervient en tant qu’investisseur de référence à hauteur de 50 millions d’euros. Le FEI apporte 50 millions d’euros supplémentaires sous la forme d’une garantie intégrée.

Les avantages de cette opération sont les suivants : la participation du Groupe BEI aide Enpal à attirer des investisseurs privés sur le marché des capitaux. Le Groupe BEI encourage également la mise en place d’un marché européen de la titrisation verte qui rendra les solutions fondées sur les énergies renouvelables plus accessibles pour les ménages privés.

Les propriétaires bénéficieront également d’un avantage : les taux d’intérêt perçus par la BEI seront en partie restitués à Enpal, lui permettant d’élaborer une solution de financement encore plus attrayante pour ses clients.

La structure financière globale prend la forme d’une opération sur titres adossés à des actifs (TAA). Enpal a cédé pour 240 millions d’euros de créances sur sa clientèle, provenant de la vente de 8 500 systèmes photovoltaïques à des ménages, à une structure ad hoc. La structure ad hoc a placé ces 240 millions d’euros sur les marchés des capitaux sous la forme de titres obligataires. Il s’agit de la première obligation issue de la titrisation de crédits accordés pour des équipements solaires privés en Europe. Grâce à la participation de la BEI et du FEI, Enpal peut refinancer les systèmes photovoltaïques qu’il a vendus.

Si la titrisation est déjà assez répandue aux États-Unis pour financer des équipements solaires, ce n’est pas encore le cas en Europe. En intervenant en tant qu’investisseur de référence dans cette première titrisation de crédits pour des équipements solaires en Europe, le Groupe BEI encourage la mise en place d’un marché européen de la titrisation verte qui rendra les solutions fondées sur les énergies renouvelables plus accessibles pour les ménages privés.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Les solutions fondées sur les énergies renouvelables à petite échelle dans les logements privés peuvent jouer un rôle important dans notre transition vers une économie à zéro émission nette. Par conséquent, le Groupe BEI est fier de créer des produits financiers innovants qui stimulent les investissements dans ce domaine en Allemagne et dans toute l’UE. Nous sommes heureux d’avoir trouvé en Enpal un partenaire idéal pour concrétiser cette innovation financière et contribuer ainsi à jeter les bases pour des produits financiers similaires pour l’union européenne des marchés des capitaux. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Cette opération de titrisation avec Enpal témoigne de notre engagement à soutenir le déploiement rapide des technologies liées aux énergies renouvelables dans les logements privés en Allemagne, ce qui favorisera à terme l’action pour le climat et la durabilité environnementale dans le contexte de notre transition écologique. Cette opération est également un excellent exemple de la manière dont la titrisation peut contribuer concrètement à ouvrir la voie à un avenir plus vert. »

Viktor Wingert, cofondateur et directeur des investissements d’Enpal : « La participation de la BEI et du FEI est un immense atout pour promouvoir cette opération unique en son genre en Europe. Elle constitue un signal fort pour le marché et souligne la qualité de cet instrument financier innovant et de nos actifs. Nous sommes très fiers du résultat et espérons avoir montré la voie, avec le Groupe BEI, à l’ensemble de notre filière pour stimuler l’adoption des énergies renouvelables par les ménages européens. »

La BEI investit directement 50 millions d’euros dans une partie de la tranche de premier rang, de sorte à gagner la confiance des marchés des capitaux dans l’opération, tandis que le FEI fournit une garantie supranationale sur une autre partie de la tranche de premier rang. Cette garantie intégrée transforme efficacement les TAA en des actifs proches de la catégorie des actifs sûrs européens notés AAA et présentant une liquidité et une transférabilité renforcées. De telles structures font partie intégrante d’une plateforme de titrisation qui vise à accroître l’attrait des instruments de titrisation et à améliorer le bon fonctionnement de l’union européenne des marchés des capitaux.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois. Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI). Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Il joue le rôle de centre d’expertise du Groupe BEI pour les investissements dans la titrisation. Dans ce rôle, il appuie la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’entrepreneuriat, de la croissance et de l’emploi.

Enpal, la licorne allemande des technologies vertes, offre une solution intégrée fondée sur les énergies renouvelables et fait œuvre de pionnière dans la transition énergétique de l’Allemagne. Fournisseuse d’équipements solaires et de pompes à chaleur de premier plan, elle a déjà intégré environ 250 000 ressources énergétiques distribuées (DER) dans son système. L’installation photovoltaïque fait partie d’un écosystème énergétique intégré qui comprend un système de stockage par batterie, une station de recharge pour véhicules électriques, une pompe à chaleur et le gestionnaire d’énergie d’Enpal, Enpal.One. Cet écosystème représente une combinaison intelligente de matériel et de logiciels. Fondée en 2017, Enpal a adopté le numérique et révolutionné l’achat d’énergie verte avec son modèle de location et son option d’achat flexible sans acompte au service d’un logement décarboné. Plus de 80 000 ménages sont déjà équipés par Enpal et constituent sa communauté fondée sur les énergies renouvelables et respectueuse du climat. Parmi les investisseurs d’Enpal figurent certains des plus grands investisseurs au monde en matière d’impact et de technologies, tels que TPG Rise Climate, The Westly Group, Activate Capital, Softbank Vision Fund II, Princeville Climate Technologies, HV Capital, Team Europe et Picus Capital.