COP 29 : BEI Monde soutient l’Azerbaïdjan dans la planification de la modernisation du métro de Bakou

BEI Monde et l’Azerbaïdjan signent un protocole d’accord dans l’optique de renforcer leur collaboration.

Celle-ci prendra la forme d’une assistance technique complète de la BEI et de la mise en place d’un cadre de coopération pour la préparation et l’instruction du projet de rénovation, de prolongement et de modernisation du réseau de métro de Bakou.

L’accord reflète l’accent mis par BEI Monde sur l’amélioration de la mobilité urbaine et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément aux priorités de l’UE.

L’Azerbaïdjan s’attache à planifier la modernisation et le prolongement du réseau de métro de Bakou, sa capitale. BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement chargée des opérations en dehors de l’Union européenne (UE), soutiendra le pays dans la préparation du projet, soulignant l’engagement de l’UE en faveur de transports urbains plus efficaces et durables dans le monde entier.

BEI Monde et le ministère azerbaïdjanais du développement numérique et des transports ont signé, ce jour, un protocole d’accord à l’occasion de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 29), qui se tient à Bakou. Selon les termes du protocole d’accord, les deux parties coopéreront pour faire progresser la préparation et l’instruction complète du projet de rénovation, de prolongement et de modernisation du réseau de métro de Bakou.

Ce dernier, qui date de 1967, époque à laquelle l’Azerbaïdjan faisait partie de l’Union soviétique, transporte environ 630 000 personnes par jour. Il s’agit du seul métro du pays. La rénovation et l’extension prévues visent à augmenter le nombre d’usagers et à réduire les encombrements de la circulation à Bakou, qui compte près de 2,4 millions d’habitants.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, qui supervise les opérations de la Banque en Azerbaïdjan et a finalisé les discussions concernant cette coopération : « Ce protocole d’accord marque une avancée importante dans la concrétisation de notre vision commune d’une Bakou plus verte et plus durable, à la suite de la réunion fructueuse que j’ai eue avec le ministre Nabiyev. La BEI aidera le ministère du développement numérique et des transports à préparer et à élaborer un projet d’investissement qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité des transports publics dans la ville. »

Plus grande banque publique internationale au monde et l’un des principaux bailleurs de fonds à l’appui de projets d’action climatique dans le monde, la BEI s’est engagée à soutenir des investissements conformes aux objectifs de l’accord de Paris. Le projet prévu pour la mise à niveau du métro de Bakou devrait apporter des améliorations significatives en matière de mobilité urbaine et renforcer les efforts plus larges visant à lutter contre les changements climatiques et à prévenir la pollution.

Gert Jan Koopman, directeur général chargé du voisinage et des négociations d’élargissement à la Commission européenne : « Une fois prolongé, le métro de Bakou aura un impact positif sur l’environnement de la ville, ainsi que sur la vie de ses habitants, en rendant leurs déplacements dans l’agglomération plus aisés et plus rapides. Je tiens à féliciter la BEI et l’Azerbaïdjan pour la signature de ce protocole d’accord, et j’attends avec intérêt la mise en œuvre de cet investissement important. »

Rashad Nabiyev, ministre azerbaïdjanais du développement numérique et des transports : « Dans le cadre du programme de mobilité urbaine de Bakou, des travaux sont en cours pour promouvoir les moyens de micromobilité et construire des infrastructures. La ville dispose maintenant de 32 km de voies de micromobilité et la couverture du réseau devrait encore augmenter. L’expansion du métro de Bakou est également un élément clé de ce programme. Ce projet comprend la construction de neuf nouvelles stations et la modernisation de l’infrastructure existante afin d’en améliorer l’accessibilité et de proposer des services de transport de meilleure qualité. Ces améliorations visent à encourager le passage de la voiture privée aux transports publics, ce qui contribuera à réduire les temps de trajet de la population et aura une incidence positive sur l’environnement dans la ville. »

Le protocole d’accord est aligné sur la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne, qui vise à combler le déficit d’investissement mondial dans les infrastructures durables en promouvant des projets de haute qualité menés de manière transparente. Il soutient également l’une des initiatives phares prévues pour l’Azerbaïdjan dans le cadre du plan économique et d’investissement de l’UE, qui met l’accent sur des infrastructures et des solutions durables pour des villes plus intelligentes et plus vertes.

La BEI à la COP 29

Pour un aperçu des activités de la BEI à la COP 29, consultez notre page web dédiée. La BEI occupe un pavillon dans un espace réservé aux manifestations parallèles situé dans la zone bleue et organise une série d’événements sur de nombreux sujets. Consulter le programme complet. Nous vous invitons à suivre les sessions en direct ou en différé, à votre convenance. En outre, la BEI partage un pavillon avec le groupe des banques multilatérales de développement. Consulter le programme complet .

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

Depuis plus d’une décennie de progrès et d’investissements substantiels, le Groupe BEI poursuit sa transformation en « banque européenne du climat », après avoir franchi plusieurs étapes : l’émission des premières obligations vertes au monde en 2007, notre première stratégie en matière d’action pour le climat en 2015, à la suite de la COP 21 à Paris, notre nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie en 2019 (fin du soutien aux projets relatifs aux énergies fossiles), puis en 2020 la Feuille de route de la banque du climat. La consolidation du rôle du Groupe BEI en tant que banque européenne du climat est l’une des huit grandes priorités de sa Feuille de route stratégique 2024-2027.

· En 2023, les financements verts du Groupe BEI ont atteint près de 50 milliards d’euros, soit plus du double du montant des financements verts fournis en 2019, lorsque les pays européens ont demandé à la BEI de renforcer son rôle en tant que banque du climat.

· En 2021, la BEI a été la première banque multilatérale de développement à aligner ses activités de financement sur l’accord de Paris.

· Au titre de sa Feuille de route de la banque du climat, le Groupe BEI est en bonne voie pour mobiliser 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action climatique et de la durabilité environnementale au cours de la décennie décisive allant de 2021 à 2030.

· La BEI s’est engagée à porter la part des investissements à l’appui de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale à plus de 50 % du total annuel de ses prêts à l’horizon 2025, un objectif qu’elle a dépassé l’année dernière (60 %).

· En août 2024, la BEI a franchi la barre des 100 milliards d’euros s’agissant des émissions d’obligations « Climat » et d’obligations « Développement durable », ce qui fait d’elle le plus grand émetteur mondial d’obligations vertes et d’obligations durables garanties avec une utilisation spécifique des fonds levés parmi les banques multilatérales de développement. Pour répondre aux besoins d’une large base d’investisseurs, la BEI a émis ces obligations dans 23 devises, un record sur le marché.

BEI Monde est la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne et un partenaire clé de la stratégie « Global Gateway » de l’UE. Elle a pour ambition de soutenir au moins 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde, dont la représentation régionale de la BEI pour le Caucase du Sud, qui couvre l’Azerbaïdjan.