Allemagne : la BEI et Haspa unissent leurs forces pour financer les PME, les ETI et les projets de petite dimension relatifs aux énergies renouvelables

Haspa obtient un prêt de 100 millions d’euros de la BEI pour soutenir les investissements des petites et moyennes entreprises.

Au total, 280 millions d’euros seront mis à disposition pour les PME et les ETI, une attention particulière étant accordée aux projets relatifs aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique en Allemagne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt intermédié à bénéficiaires multiples (PIBM) de 100 millions d’euros à Haspa, la plus grande caisse d’épargne d’Allemagne, dont le siège est à Hambourg. Haspa rétrocédera ces fonds, sur le territoire allemand, à de petites et moyennes entreprises (PME) et à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) employant jusqu’à 3 000 personnes.

Les avantages financiers de l’investissement de la BEI, tels que la baisse des taux d’intérêt, seront répercutés sur les entreprises bénéficiaires. D’autres avantages résident dans la longue durée du prêt de la BEI et la diversification des financements extérieurs.

Un tiers du prêt est destiné au financement de projets relatifs à l’éolien terrestre, au solaire photovoltaïque et à l’efficacité énergétique en Allemagne. Grâce au financement de la BEI, Haspa peut investir jusqu’à 280 millions d’euros à l’appui des PME et des ETI.

Il s’agit du premier prêt accordé par la BEI à une caisse d’épargne allemande. Les fonds permettront aux entreprises de mieux adapter leur structure de financement à la longue durée de vie économique des actifs financés et d’investir dans la transition verte.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Les PME et les ETI constituent l’épine dorsale de l’économie européenne. Les soutenir est l’une des priorités majeures de la BEI. Avec son premier programme de prêts appuyé par la BEI, Haspa va aider les entreprises du nord de l’Allemagne à stabiliser leur situation financière. Ensemble, nous soutiendrons les investissements dans des projets innovants pour la transition écologique et numérique. »

Michi Maaß, membre du comité directeur sectoriel Clientèle de Haspa : « Grâce au prêt intermédié à bénéficiaires multiples (PIBM) de la Banque européenne d’investissement, nous pourrons encore mieux soutenir les moyennes entreprises de la région métropolitaine de Hambourg et les accompagner sur la voie d’une transformation durable. Nous sommes très heureux que Haspa, la plus grande caisse d’épargne d’Allemagne et le principal bailleur de fonds pour les petites entreprises de la région, puisse jouer un rôle pionnier dans ce domaine. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements en faveur de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain. Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Haspa

Forte d’une clientèle de 60 000 entreprises, la caisse d’épargne Haspa est le plus grand bailleur de fonds pour les petites entreprises de la région métropolitaine de Hambourg. En tant que partenaire de transformation, elle accompagne ses clients sur la voie d’une économie et d’un mode de vie durables et respectueux du climat. La majeure partie des financements publics à Hambourg est acheminée par son intermédiaire. Elle participe à de nombreux grands projets d’infrastructure dans la région. Le Haspa Startup Centre soutient des centaines de jeunes pousses chaque année, renforçant ainsi le pouvoir d’innovation écologique et sociale de la ville.