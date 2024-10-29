Stimuler l’adaptation aux changements climatiques en Europe : la BEI et le WWF unissent leurs forces pour développer des solutions fondées sur la nature à grande échelle

La BEI et le WWF collaboreront pour mobiliser des financements précoces à l’appui de solutions fondées sur la nature.

Ce partenariat permettra la mise sur pied de projets qui visent à renforcer l’adaptation aux changements climatiques en œuvrant avec la nature.

L’accord a été signé lors de la Convention des Nations unies sur la biodiversité (COP 16) en Colombie.

Alors que l’Europe est confrontée à des inondations et des sécheresses de plus en plus intenses, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) s’associent pour accélérer l’adaptation aux changements climatiques en Europe en développant des solutions fondées sur la nature qui aideront à protéger les sociétés et les économies contre l’aggravation des effets des crises touchant le climat et la biodiversité.

Dans un protocole d’accord, signé lors de la Convention des Nations unies sur la biodiversité (COP 16) en Colombie, la BEI et le WWF se sont engagés à promouvoir des solutions fondées sur la nature dans toute l’Europe afin de faire face à la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Ce partenariat de quatre ans sera axé sur des projets de restauration des écosystèmes dans des secteurs tels que l’agriculture, l’énergie et la résilience urbaine, l’objectif étant d’exploiter le pouvoir de la nature pour renforcer l’adaptation aux effets des changements climatiques en Europe, le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur Terre.

En contribuant à améliorer la santé des écosystèmes, ces projets aideront également à inverser la perte de nature sur le continent. La dernière édition du rapport Planète vivante du WWF a révélé que les populations d’animaux sauvages ont diminué de 35 % en moyenne en Europe et en Asie centrale depuis 1970.

Dans le cadre de l’accord conclu, le WWF mettra en place un « mécanisme d’incubation » afin de constituer une réserve de solutions fondées sur la nature, du stade de leur création jusqu’au moment où elles sont prêtes à recevoir des investissements, tandis que la BEI fournira des conseils sur la manière de mobiliser des financements publics et privés pour les soutenir.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Les efforts de l’Europe en matière d’adaptation aux changements climatiques sont loin d’être à la hauteur des besoins. Nous voulons promouvoir davantage de projets portant sur des solutions fondées sur la nature afin de restaurer et de protéger la biodiversité et de renforcer la résilience climatique de notre société. Les partenariats avec des organisations telles que le WWF, qui disposent d’une forte présence sur le terrain, sont un moyen pertinent pour nous de contribuer à produire des résultats tangibles à grande échelle. »

Les solutions fondées sur la nature se heurtent à des obstacles importants, notamment le manque de sensibilisation des investisseurs et la nécessité de parvenir à un consensus entre un grand nombre d’acteurs locaux.

Kirsten Schuijt, directrice générale du WWF : « Aucun endroit n’est à l’abri de la crise climatique. Ces dernières années, l’Europe a été frappée par une série d’inondations et de sécheresses historiques, qui ont détruit des vies et des moyens de subsistance – et la situation ne fera qu’empirer si nous n’augmentons pas d’urgence et de manière considérable les investissements dans des solutions fondées sur la nature. Ce partenariat nous permettra d’aller exactement dans ce sens, en soutenant la constitution d’une réserve de projets permettant d’œuvrer avec la nature plutôt que contre elle. Ces projets renforceront le pouvoir de la nature afin de protéger les Européens et les Européennes contre l’aggravation des effets des changements climatiques, en particulier les sécheresses et les inondations fluviales et côtières extrêmes qui frappent le continent. »

L’annonce de ce partenariat arrive à point nommé, car la nouvelle Commission européenne a annoncé qu’elle travaillerait à l’élaboration d’un plan européen d’adaptation aux changements climatiques, qui visera à améliorer la préparation et la planification au moyen d’évaluations régulières des risques fondées sur des données scientifiques, et d’une stratégie européenne de résilience pour l’eau.

Elle intervient également après l’adoption du règlement de l’UE sur la restauration de la nature en août 2024. Ce règlement combine un objectif global de restauration pour un rétablissement à long terme de la nature dans l’UE avec des objectifs contraignants de restauration pour des habitats et des espèces spécifiques.

Au fil des ans, la BEI a collaboré avec le WWF sur diverses questions, notamment les solutions fondées sur la nature, la biodiversité, la résilience face aux changements climatiques et la restauration des écosystèmes. Cette coopération a mis l’accent sur les Principes de financement de l’économie bleue durable, dont la BEI est l’un des partenaires fondateurs aux côtés du WWF. Citons aussi la coopération de la BEI avec le WWF Grèce pour inciter les parties prenantes à participer au recensement et à l’élaboration de solutions fondées sur la nature permettant de renforcer la résilience face aux inondations dans la région grecque de Thessalie.

La BEI à la COP 16

La délégation de la BEI sera conduite par Ambroise Fayolle, vice-président. Pour toute demande d’entretien avec des membres de la délégation de la BEI, veuillez vous adresser aux contacts pour la presse indiqués ci-dessous. Consultez notre page consacrée à la COP 16 pour découvrir des informations complémentaires sur la participation de la BEI à la conférence.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Intervenant dans plus de 160 pays, elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

En tant que banque du climat, la BEI reconnaît que les changements climatiques et la perte de nature sont des crises environnementales étroitement liées et qui se renforcent mutuellement. Le Plan de la BEI pour l’adaptation aux changements climatiques s’appuie sur la stratégie de l’UE pour l’adaptation, qui définit la manière dont l’UE peut s’adapter aux effets inévitables des changements climatiques. Le Cadre de la BEI en matière d’environnement décrit comment la Banque œuvre pour obtenir des incidences à grande échelle sur la durabilité environnementale. La généralisation d’investissements positifs pour la nature, l’augmentation des avantages connexes pour la nature, la protection de la biodiversité et la gestion des risques liés à la biodiversité et à la perte de nature sont des éléments clés du cadre.

Avec plus de 5 millions de membres et un réseau mondial actif dans plus de 100 pays, le Fonds mondial pour la nature (WWF) est l’une des organisations indépendantes de conservation de la nature les plus importantes et les plus respectées au monde. Sa mission consiste à enrayer la dégradation de l’environnement naturel de la planète et à construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature, en préservant la diversité biologique mondiale, en assurant l’utilisation durable des ressources naturelles renouvelables et en promouvant la réduction de la pollution et du gaspillage