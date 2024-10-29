Allemagne : la BEI soutient le logement intermédiaire à Brême

GEWOBA

La société de logement GEWOBA va construire près de 500 nouveaux logements locatifs et investir dans la décarbonation de son parc immobilier.

La BEI met 125 millions d’euros à disposition pour le financement de ce programme de logements intermédiaires à haute efficacité énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt de 125 millions d’euros à GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, une société de logement établie à Brême et détenue majoritairement par la ville. Ces fonds permettront de soutenir un programme de construction et de rénovation de plus de 500 millions d’euros visant à accroître l’offre de logements intermédiaires respectueux du climat à Brême et à Bremerhaven. Ces logements répondront aux normes d’efficacité énergétique élevées de l’UE et au minimum à la norme énergétique allemande KfW 55.

Selon les plans actuels, près de 500 nouveaux logements seront construits, dont la plupart seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le projet comprend également une nouvelle crèche devant accueillir une soixantaine d’enfants, des logements collectifs encadrés et un centre de jour pour 15 personnes âgées. En outre, plus de 2 000 logements existants feront l’objet d’une rénovation énergétique. Le loyer au mètre carré pour les logements neufs ne devra pas dépasser 6,80 euros pour les appartements subventionnés et 9,00 euros pour les appartements à loyer plafonné.

Brême est une ville en pleine croissance, dont la population devrait passer de 685 000 habitants à ce jour à 705 000 d’ici 2035. Malgré un bon développement économique général, le Land de Brême affiche le taux de chômage le plus élevé de tous les Länder allemands (10 %) et compte une forte proportion d’habitants touchant de faibles revenus.

Comme dans de nombreuses villes d’Allemagne, les loyers ont augmenté ces dernières années. En tant que plus grand bailleur de logements locatifs de Brême et de Bremerhaven, GEWOBA lutte contre cette tendance et applique un loyer hors charges net moyen de 6,94 euros au mètre carré et, pour les nouveaux contrats de location de logements existants, un loyer moyen de 7,94 euros au mètre carré.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Pour que Brême puisse poursuivre sa croissance tout en restant une ville où il fait bon vivre, il faut des logements à coût abordable pour tous, en particulier pour les familles et les personnes âgées. En collaboration avec notre partenaire GEWOBA, nous allons relever le défi social des villes allemandes et financer des constructions et des rénovations respectueuses du climat. »

Les nouveaux logements à forte efficacité énergétique appuient la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’action en faveur du climat et de durabilité environnementale. Ils contribuent à réduire les émissions de CO 2 des bâtiments et soutiennent Brême sur la voie de la neutralité climatique. Ils favorisent en outre l’intégration sociale, y compris par des mesures d’accessibilité, et offrent aux personnes à revenu faible et intermédiaire davantage de possibilités de se loger dans la ville.

Anja Passlack, membre du conseil d’administration de GEWOBA : « Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés un partenaire comme la BEI, qui poursuit les mêmes objectifs climatiques et sociaux que nous. »

Informations générales

Le Groupe BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Il met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE et travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions et organes de l’UE pour faire progresser des priorités communes, comme une croissance équitable et une transition juste vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements, dont 8,6 milliards d’euros pour des projets en Allemagne.

Depuis 25 ans déjà, le Groupe BEI soutient le secteur du logement au moyen de financements et de services de conseil. Rien qu’au cours des cinq dernières années, il a mis quelque 13,4 milliards d’euros à disposition pour promouvoir un aménagement urbain durable et soutenir des travaux de modernisation. En collaboration avec la Commission européenne, la BEI continuera de renforcer son engagement en faveur du logement intermédiaire dans les années à venir.

GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen a été fondée à Brême en 1924 dans le but de permettre à de larges tranches de la population d’accéder à un logement décent – une mission qui est encore à ce jour inscrite dans ses statuts. Avec environ 43 000 logements locatifs, GEWOBA, détenue majoritairement par la ville, est le plus grand bailleur du Land de Brême. Son cœur de métier est la gestion axée sur la valeur et le développement futur de son parc diversifié de logements. Depuis des décennies, la société investit dans de vastes programmes d’entretien et de modernisation et complète son portefeuille, selon les besoins, avec de nouvelles constructions de qualité.