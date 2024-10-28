Suède : l’Europe finance l’achèvement de l’échangeur multimodal de pointe de Stockholm

EIB

La BEI accorde 264 millions d’euros supplémentaires pour le réaménagement des écluses de Slussen à Stockholm.

Ce financement soutient la rénovation du vieux quartier de Slussen et renforce les infrastructures durables dans le centre de Stockholm.

Le projet financé vise également à améliorer la gestion locale de l’eau.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accordera un financement supplémentaire de 264 millions d’euros pour le projet de réaménagement de la voie navigable de Slussen à Stockholm, renforçant ainsi l’engagement de la BEI à l’appui de la rénovation urbaine durable. Ce nouveau financement fait suite à un prêt précédent de la BEI de 382 millions d’euros et servira à achever des infrastructures fondamentales relevant du projet. Il s’agit notamment de moderniser les anciennes écluses, d’apporter des améliorations à l’échangeur multimodal et de créer des chemins piétonniers et des pistes cyclables.

« Nous sommes heureux de prolonger notre soutien au projet de Slussen, qui est essentiel non seulement pour améliorer les infrastructures de Stockholm, mais aussi pour promouvoir des solutions durables et résilientes aux changements climatiques », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Ce financement supplémentaire reflète l’engagement à long terme de la BEI à soutenir des projets qui contribuent à rendre les villes européennes plus durables et résilientes. »

Le projet de Slussen implique un réaménagement complet de la zone entourant les anciennes écluses entre le lac Mälar et la mer Baltique. Entamé en 2016, il comprend une rénovation intégrale des écluses vieilles de 85 ans et du pont routier qui les surplombe, ainsi que la construction d’un terminal de bus, qui sera relié à un échangeur multimodal. Cet échangeur permettra d’améliorer les liaisons entre les bus, les métros, les trains régionaux et les transbordeurs de l’archipel.

« La ville de Stockholm apprécie grandement le financement supplémentaire de la BEI pour l’important projet de refonte des infrastructures de Slussen », s’est félicitée Sofie Nilvall, trésorière de la ville de Stockholm. « Les prêts de la BEI constituent un excellent complément au principal financement par l’emprunt de la municipalité sur le marché obligataire. »

En 2023, Stockholm a été l’une des premières villes à recevoir le label de la mission de l’UE « 100 villes neutres pour le climat d’ici à 2030 ». Ce label met en lumière la méthode ambitieuse et stratégique adoptée par Stockholm pour accélérer sa transition vers la durabilité et la neutralité climatique. Il améliore également la capacité de la ville à attirer des financements publics et privés, renforçant ainsi ses objectifs en matière d’action pour le climat.

Le projet de Slussen prévoit par ailleurs la création de voies de bus et l’amélioration des pistes cyclables et piétonnières, ce qui accroîtra les choix de transport durable et l’accessibilité du quartier. En outre, en multipliant par cinq la capacité de décharge, ce projet de réaménagement jouera un rôle essentiel dans l’amélioration de la gestion de l’eau pour le lac Mälar.

La transformation de Slussen, qui devrait être achevée d’ici à 2027, vise non seulement à renforcer les infrastructures de transport de la ville, mais aussi à promouvoir l’attractivité du quartier tant pour les entreprises que pour les visiteurs.

Informations générales

BEI

La BEI met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, encouragent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé de nouveaux financements pour un total de 88 milliards d’euros à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

L’année dernière, le Groupe BEI a signé des financements pour près de 3 milliards d’euros à l’appui de 32 projets en Suède, soit un niveau record, plus des trois quarts de ces engagements étant consacrés à des investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale. Pour plus de détails sur nos projets en Suède et sur leur impact, veuillez consulter notre page pays sur la Suède.

Projet de Slussen

Le projet porte sur la modernisation complète des infrastructures essentielles liées à l’eau et aux transports dans le quartier de Slussen à Stockholm, ce qui suppose :