Inde : BEI Monde accorde un prêt de 300 millions d’euros pour le réseau ferroviaire périurbain de Bangalore et met sur pied une plateforme d’assistance technique

Le réseau ferroviaire périurbain de Bangalore contribuera à réduire la pollution et les émissions de carbone et à améliorer la sécurité des voyageuses.

Depuis 2016, la BEI a mis 3,25 milliards d’euros à disposition à l’appui des transports dans toute l’Inde. Le pays est le principal bénéficiaire des financements de la BEI dans le secteur des transports à l’extérieur de l’Europe.

La plateforme de compétences pour la mobilité urbaine est une initiative conjointe de BEI Monde et de Deutsche Bahn. Elle a vocation à accompagner les agences de mise en œuvre et les opérateurs de transport urbain en Inde dans l’élaboration de solutions complexes de mobilité urbaine.

À l’occasion d’une réunion à Gandhinagar, Nicola Beer, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Awadhesh Mehta, directeur financier de Karnataka Rail Infrastructure Development Company Ltd (KRIDE), ont officiellement annoncé la mise à disposition d’un prêt de 300 millions d’euros pour la construction, à Bangalore, d’un réseau ferroviaire périurbain constitué de quatre lignes dédiées. Le réseau s’étendra sur un total de 149 km et comprendra 58 stations et deux dépôts.

Bangalore est au troisième rang des villes les plus peuplées d’Inde, avec environ 14 millions d’habitants (20 millions d’habitants d’ici 2030 selon les estimations). Le secteur des transports de la ville a déjà bénéficié du soutien de la BEI : un prêt de 500 millions d’euros a financé la construction de la ligne R6 du métro de Bangalore, longue de 23 km, et l’acquisition d’une flotte d’environ 96 rames.

Le soutien de la Banque aux transports en Inde s’est notamment traduit par un appui aux investissements dans les métros d’Agra, de Bangalore, de Bhopal, de Kanpur, de Lucknow et de Pune, avec au total 3,25 milliards d’euros engagés depuis 2016, ce qui fait du pays le principal bénéficiaire des financements de la BEI dans le secteur des transports à l’extérieur de l’Europe.

Le réseau ferroviaire périurbain de Bangalore devrait dégager des effets de synergies importants aussi bien avec le système ferroviaire actuel qu’avec le réseau de métro. Des pôles de transports multimodaux comprenant plusieurs stations de correspondance seront créés pour permettre une transition fluide entre les différents modes de transport public. Le projet promeut un transfert modal de la route vers le rail et contribue à remédier à la congestion et à la pollution atmosphérique et sonore, à améliorer la sécurité routière et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en fournissant une solution de mobilité abordable pour faciliter l’accès à l’emploi et à des possibilités d’études.

Dès que le réseau sera pleinement opérationnel, les émissions de CO 2 liées aux transports seront réduites de 43 % à Bangalore. Selon les estimations, la fréquentation devait avoisiner 400 000 trajets par jour pendant la première année de pleine exploitation en 2029 et augmenter à environ 1,4 million de trajets en 2040, une évolution qui va largement de pair avec la projection de croissance de la population.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « La Banque européenne d’investissement est fière de financer le réseau ferroviaire périurbain de Bangalore grâce à un prêt de 300 millions d’euros. Ce concours complète le montant de 500 millions d’euros que nous avons mis à disposition pour la construction de la ligne de métro R6 de Bangalore et répond aux défis de la ville en matière de mobilité lorsqu’il s’agit de mettre sur pied un réseau de transports publics propre, moderne et efficace. Les deux projets que nous finançons à Bangalore visent à constituer le réseau ferroviaire le plus intégré en Inde pour offrir une connectivité complète avec tous les autres modes de transport public de la ville. Le réseau ferroviaire périurbain de Bangalore comprend des dispositifs conçus pour améliorer l’accès, la sûreté et la sécurité des femmes et soutient la participation de ces dernières au chantier de construction. Par conséquent, le projet devrait avoir des retombées positives notables pour les femmes à Bangalore du fait notamment qu’il permet un accès abordable, sûr et fiable aux fonctions économiques et sociales. »

Hervé Delphin, ambassadeur de l’UE auprès de l’Inde et du Bhoutan : « Au cours des deux dernières décennies, la BEI a investi dans des projets à l’appui de la durabilité sur tout le territoire indien pour près de 5 milliards d’euros, dont une proportion remarquable de 90 % est allée à l’action en faveur du climat. Les transports durables représentent un volet important de ce soutien, avec notamment des investissements majeurs dans des projets de métro dans six villes : Agra, Bangalore, Bhopal, Kanpur, Lucknow et Pune. Le financement annoncé ce jour, qui relève de l’initiative « Global Gateway » de l’UE, rendra les déplacements plus propres et plus rapides pour les habitantes et habitants de Bangalore, un pôle technologique et manufacturier prospère. Il marque également une nouvelle étape dans notre collaboration : nous ouvrons de nouvelles perspectives en matière de croissance, de connectivité et d’impact social, économique et environnemental positif, ce qui renforce encore le partenariat noué entre l’Inde et l’UE. »

Pour répondre aux enjeux pressants de la mobilité urbaine de l’Inde, la BEI a récemment établi une plateforme de compétence pour la mobilité urbaine, qui est le fruit d’un partenariat stratégique avec Deutsche Bahn Engineering & Consulting. L’objectif est de soutenir la transformation urbaine en s’appuyant sur les meilleures pratiques et la vaste expertise technique de l’Europe pour mettre en œuvre des solutions de mobilité urbaine efficaces pour les villes indiennes. L’initiative tire parti des capacités financières et techniques de la BEI et de l’expertise de Deutsche Bahn dans le secteur ferroviaire du concept à la mise en service. Des spécialistes locaux et internationaux travaillent ensemble, principalement dans les domaines des garanties environnementales et sociales et de la passation des marchés. La plateforme d’assistance technique donnera plus de moyens d’action aux agences de mise en œuvre et aux opérateurs de transport urbain pour mettre au point des solutions complexes de mobilité urbaine de manière efficace et rapide.

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI met l’expérience et le savoir-faire de ses ingénieurs et économistes au service du montage et de l’instruction de projets de grande qualité. Institution financière notée AAA au service des politiques de l’UE, la BEI offre des conditions financières attrayantes, à savoir des prêts à des taux d’intérêt compétitifs assortis de durées alignées sur les projets financés. Grâce à ses partenariats avec l’Union européenne et d’autres donateurs, elle peut fournir des aides non remboursables destinées à accroître encore l’incidence sur le développement des projets qu’elle appuie.

À propos de BEI Monde en Inde

La BEI peut se prévaloir d’être la plus grande banque publique multilatérale au monde. En 2023, elle a financé des investissements à l’extérieur de l’Union européenne à hauteur d’environ 8,4 milliards d’euros par l’intermédiaire de BEI Monde, la branche de la BEI créée en 2022 pour soutenir les activités hors UE. Depuis le début de ses opérations en Inde, en 1993, la BEI y a soutenu plus d’une centaine de projets et investi plus de 4,5 milliards d’euros à l’appui des secteurs des transports et de l’énergie, ainsi que des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

À propos de BEI Monde en Asie

BEI Monde apporte depuis 2022 un soutien économique à des projets réalisés en Asie en finançant des investissements à long terme à des conditions avantageuses et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis 25 ans, la BEI appuie le développement économique de la région Asie-Pacifique. Les projets qu’elle finance facilitent la vie des populations en permettant, par exemple, la réduction des temps de trajet à Bangalore grâce à une nouvelle ligne de métro et la fourniture d’une énergie moins chère et plus propre dans l’ouest du Népal. En Asie, elle affecte ses prêts prioritairement à l’action pour le climat, tous secteurs confondus. Elle s’efforce également d’intégrer l’égalité entre les sexes dans ses projets, afin que femmes, hommes, filles et garçons puissent bénéficier des projets sur un pied d’égalité et de manière équitable.

À propos de l’initiative Global Gateway

BEI Monde est un partenaire essentiel dans la mise en œuvre de l’initiative Global Gateway de l’Union européenne qui soutient des projets solides qui resserrent les liens mondiaux et régionaux dans les secteurs du numérique, du climat, des transports, de la santé, de l’énergie et de l’éducation. S’appuyant sur les 65 années d’expérience de la Banque dans ce domaine, l’investissement dans la connectivité est au cœur de l’action de BEI Monde. Aux côtés de ses partenaires, d’autres institutions de l’UE et des États membres de l’UE, BEI Monde entend soutenir, d’ici la fin de 2027, 100 milliards d’euros d’investissements, soit environ un tiers de l’enveloppe globale de l’initiative, y compris en Inde et en Asie.