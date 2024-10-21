Allemagne : la BEI et Deutsche Leasing soutiennent la transformation verte des PME et des ETI

EIB

Deutsche Leasing accordera de nouveaux crédits-bails à des conditions favorables à de petites et moyennes entreprises (PME) et à des entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Allemagne et en Europe orientale.

La deuxième tranche de ce programme, qui a été lancé en février, a été signée aujourd’hui.

Le prêt a un double objectif : promouvoir la cohésion (50 % des projets financés) et soutenir les investissements verts (30 % de crédits-bails verts).

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Deutsche Leasing ont annoncé la seconde tranche d’un programme visant à soutenir l’octroi de crédits-bails en faveur de petites entreprises et d’entreprises de taille intermédiaire pour un montant total de 560 millions d’EUR. Le financement approuvé par la BEI se monte à 200 millions d’EUR. Une première tranche de 50 millions d’euros, sur les 200 millions d’euros approuvés, a été signée en février.

Dans le cadre de ce programme de coopération, Deutsche Leasing financera des machines et des technologies conduisant à des économies d’énergie, à une mobilité bas carbone et à d’autres solutions environnementales, de manière à soutenir la transformation verte des petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

Deutsche Leasing utilisera le prêt de la BEI pour financer des PME (moins de 250 salariés) et des ETI (3 000 employés au maximum) en Allemagne et en Europe orientale. Les bénéficiaires pourront se servir des ressources mises à disposition pour financer des projets d’investissement à long terme. Cette deuxième tranche est plus particulièrement destinée à soutenir des investissements en faveur du climat. Il est prévu qu’au moins 30 % des fonds de la BEI soient utilisés pour soutenir le climat et l’environnement, notamment par le financement d’équipements industriels et de machines agricoles économes en énergie, sans oublier les mesures d’adaptation aux changements climatiques.

La BEI présentant la qualité de crédit la plus élevée possible (note AAA), elle peut lever des fonds sur les marchés des capitaux à des conditions favorables. Les avantages que présente le soutien de la BEI seront répercutés sur les PME et les ETI afin de leur permettre d’investir dans la croissance de leurs activités et dans leur transition écologique. En facilitant l’accès aux financements, ce partenariat favorisera la croissance économique à long terme ainsi que la sécurité de l’emploi. Cette opération devrait soutenir environ 570 PME et, ce faisant, quelque 47 300 salariés.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI : « Les PME et les ETI constituent l’épine dorsale de l’économie européenne. Les soutenir est l’une des priorités majeures de la BEI. En collaboration avec des partenaires financiers tels que Deutsche Leasing, nous fournissons des financements stables et de long terme au Mittelstand afin qu’il investisse dans des projets innovants favorisant la transition écologique et numérique et contribue à renforcer la compétitivité européenne. »

Deutsche Leasing aide les PME et les ETI à gérer avec succès la transformation à venir vers une économie verte qui repose sur des technologies innovantes, en contribuant à diffuser ces technologies en grande partie sur ses marchés cibles, dans l’ensemble de l’UE et au-delà. Deutsche Leasing fournira également aux entreprises et aux organismes publics des conseils d’experts à l’appui de leur transformation durable et joue un rôle clé dans l’économie circulaire.

Le recours aux prêts intermédiés via Deutsche Leasing permettra à la BEI de financer des projets de moindre ampleur qui, souvent, ne sont pas en mesure d’afficher un volume suffisant pour bénéficier d'un financement direct de la BEI.

Kai Ostermann, PDG de Deutsche Leasing : « Nous sommes ravis de poursuivre notre bonne coopération avec la BEI, notamment pour financer la transformation écologique. Grâce au refinancement de la BEI, nous, en tant que groupe Deutsche Leasing, offrons à notre clientèle de PME la possibilité de réaliser des projets de transformation écologique sur le marché européen. »

Cette opération s’inscrit dans le prolongement de la coopération de la BEI avec Deutsche Leasing. Elle complète les titrisations synthétiques signées en 2020 et 2023 avec Deutsche Leasing Romania (faisant partie du même groupe), lesquelles ont consisté en des garanties pour le financement de petites entreprises et d’ETI.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, le développement durable et la cohésion sociale et territoriale. Ils promeuvent l’innovation et accélèrent la transition vers la neutralité climatique. En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement, a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Le groupe Deutsche Leasing est le partenaire de financement d’actifs pour le secteur des PME en Allemagne. Axé sur la recherche de solutions, il y accompagne, ainsi que dans d’autres pays, des projets d'investissement et propose un large éventail de solutions de financement (financement d’actifs) et de services complémentaires (services d’actifs) pour les actifs courants et non courants. Dans le contexte des grands enjeux de transformation de notre époque, le groupe Deutsche Leasing aide ses clients à financer le changement et l’innovation dans les domaines de la décarbonation, de la transformation numérique et des infrastructures durables. En tant que partenaire central et à l’international, le groupe Deutsche Leasing est le centre d’excellence de Sparkassen-Finanzgruppe pour le crédit-bail, l’affacturage et d’autres formes de financement.