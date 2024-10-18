La BEI aux Assemblées annuelles 2024 : renforcer l’architecture financière mondiale et déployer des instruments innovants pour soutenir les pays en crise

La présidente Nadia Calviño et la délégation du Groupe BEI rejoignent leurs partenaires aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale à Washington DC.

La BEI annoncera un nouveau soutien à l’Ukraine et des instruments financiers novateurs pour les pays en première ligne face aux changements climatiques.

Aux côtés des autres banques multilatérales de développement, la BEI jouera un rôle actif dans le renforcement du réseau des BMD, qui, ensemble, se révèlent plus efficaces.

La présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), Nadia Calviño, se rendra la semaine prochaine à Washington DC, à la tête d’une délégation de la BEI, pour participer aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale.

La BEI y annoncera un nouveau soutien à l’Ukraine et des instruments financiers innovants pour les pays en première ligne face aux changements climatiques. Accompagnée des vice-présidents Ambroise Fayolle et Thomas Östros, ainsi que du directeur général de BEI Monde, Andrew McDowell, la délégation se joindra à des partenaires internationaux pour présenter de nouvelles solutions et des financements innovants conformément à la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Plus que jamais, le monde a besoin de solutions communes pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devons coopérer et renforcer nos outils communs pour lutter contre l’endettement élevé, soutenir les pays en première ligne face aux changements climatiques et mettre en place un système financier plus équitable. En tant que bras financier de l’Union européenne, détenu par les 27 États membres, le Groupe BEI fournit sa part d’efforts. À Washington, nous annonçons un nouveau soutien à l’Ukraine. Et aux côtés de nos partenaires, nous signerons aussi de nouveaux investissements et appuierons des financements innovants en faveur de l’action climatique et de la résilience. En agissant ensemble, nous allons plus loin et plus vite. »

La BEI à Washington :

La délégation de la BEI participera à plusieurs manifestations en marge des Assemblées annuelles. Vous découvrirez les temps forts ici.

Pour toute demande d’entretien avec des membres de la délégation de la BEI, veuillez vous adresser aux contacts pour la presse indiqués ci-dessous.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Intervenant dans plus de 160 pays, elle met à disposition des financements à long terme pour des projets individuels ou des partenariats stratégiques qui contribuent à la réalisation des grands objectifs et priorités de l’UE.

BEI Monde, la branche du Groupe BEI spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne, établit des partenariats internationaux et finance des projets qui contribuent au développement et à l’action pour le climat. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.