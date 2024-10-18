Italie : coup de pouce aux technologies de pointe en Europe : la BEI octroie 20 millions d’euros à BeDimensional pour soutenir la production de graphène et d’autres matériaux 2D

EIB

La BEI aide le fabricant italien de matériaux BeDimensional à accroître sa production de graphène de pointe.

BeDimensional inaugure aujourd’hui son usine de Gênes, une installation qui lui permettra de décupler sa production.

Le financement de la BEI soutenu par InvestEU, le programme d'investissement de l'Union européenne

La Banque européenne d’investissement (BEI) apporte un soutien financier au fabricant italien de matériaux BeDimensional SpA pour qu’il développe sa production de graphène de pointe, ce qui aidera l’Europe à renforcer son tissu industriel et sa compétitivité à l’échelle mondiale. La BEI accorde à BeDimensional un prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros pour l’aider à devenir l’un des principaux producteurs de matériaux révolutionnaires, des cristaux bidimensionnels connus sous le nom de graphène à faible nombre de couches (Few-Layer Graphene – FLG) et de nitrure de bore hexagonal à faible nombre de couches (Few-Layer Hexagonal Boron Nitride – FLB ou FLhBN).

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI, et Vittorio Pellegrini, directeur général de BeDimensional, ont annoncé l’accord de financement ce jour lors de l’inauguration de l’usine de Gênes du premier producteur mondial de FLG et de FLB. BeDimensional prévoit de construire une deuxième usine en Italie pour accroître la production de FLG et FLB d’ici 2027.

Les nouvelles technologies de BeDimensional, toutes deux basées sur des cristaux bidimensionnels, ont démontré des performances sans précédent dans les batteries pour véhicules électriques et une nouvelle génération d’huiles moteur sans métal. Ces technologies marquent donc une étape importante dans la transition écologique de l’Europe et favorisent la création d’emplois dans le secteur italien de la fabrication de pointe.

« Ce projet est un parfait exemple de la manière dont la BEI peut aider les innovateurs européens à développer de nouvelles technologies essentielles pour le tissu industriel de l’UE et la transition écologique », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI. « Nous contribuons à la primauté technologique de l’Europe, réduisons notre dépendance à l’égard des fournisseurs extérieurs et créons des emplois hautement qualifiés. »

Avec le concours de la BEI octroyé au titre du programme InvestEU, BeDimensional prévoit de multiplier par plus de dix sa capacité de production de cristaux bidimensionnels, pour la porter à plus de 30 tonnes par an d’ici 2028. Des universitaires, des chercheurs, des membres du Parlement italien, des fonctionnaires de la région de Ligurie et de la municipalité de Gênes, des cadres d’entreprises partenaires de BeDimensional et des représentants du secteur financier ont assisté ce jour à l’inauguration de l’usine.

« Des perspectives commencent à s’ouvrir sur le marché des nouveautés écotechnologies », a déclaré Vittorio Pellegrini, PDG de BeDimensional. « Nous sommes ravis et reconnaissants que la BEI ait décidé de se joindre à nos investisseurs pour soutenir notre développement industriel. Nous sommes déterminés à devenir un chef de file du marché émergent des cristaux bidimensionnels pour donner à l’Europe un rôle de premier plan dans la production et la fourniture de ces matériaux avancés. »

BeDimensional, une entreprise issue des Graphene Labs de l’Institut italien de technologie, s’est imposée comme un acteur majeur dans la mise au point de cristaux bidimensionnels. Elle a pour objectif de révolutionner la fabrication de matériaux en produisant du graphène, du nitrure de bore hexagonal et d’autres cristaux bidimensionnels à l’échelle industrielle et à des coûts compétitifs.

Le graphène est largement reconnu pour son potentiel de transformation dans divers secteurs, dont le stockage et la conversion d’énergie, les textiles intelligents, les peintures, les revêtements et les matériaux composites. Son application la plus prometteuse est la technologie des batteries, où il a déjà été démontré qu’il jouait un rôle crucial dans la stabilisation des anodes à base de silicium.

En améliorant le cycle de vie et en maximisant la capacité des anodes de nouvelle génération, les batteries à base de graphène offrent des avantages substantiels par rapport aux technologies traditionnelles, telles qu’une capacité spécifique accrue et des vitesses de charge plus rapides. Ces avancées devraient stimuler l’adoption des véhicules électriques, ce qui contribuera de manière considérable à la décarbonation des transports et à la réalisation des objectifs environnementaux de l’UE.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, contribuent au développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique. Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a mis à disposition plus de 58 milliards d’euros de financement pour des projets en Italie.

La BEI propose des prêts d’amorçage-investissement à long terme adaptés aux besoins de financement spécifiques des entreprises innovantes à forte croissance. Ces instruments se caractérisent par une structure de remboursement en intégralité à l’échéance et une rémunération liée au risque sur fonds propres inhérent aux entreprises bénéficiaires et viennent compléter les financements en capital-risque existants. Depuis 2015, la BEI a investi 6 milliards d’euros dans des prêts d’amorçage-investissement, soutenant plus de 200 entreprises et réalisant plus de 50 sorties. De plus amples informations sur les prêts d’amorçage-investissement sont disponibles ici : prêts d’amorçage-investissement (eib.org)

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure tous les instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

BeDimensional est l’un des principaux producteurs de graphène à faible nombre de couches (FLG) et de nitrure de bore hexagonal à faible nombre de couches (FLhBN ou FLB). Sa mission est d’augmenter la production de ces cristaux bidimensionnels pour permettre une utilisation industrielle à des coûts compétitifs, en révolutionnant la fabrication avec des matériaux plus efficaces et durables. Cette entreprise issue des Graphene Labs de l’Institut italien de technologie s’appuie sur des compétences scientifiques poussées pour favoriser une industrialisation rapide. Son procédé breveté permet de produire du FLG et du FLB de l’épaisseur d’un atome et de la plus haute qualité sur le marché, qui peuvent facilement être intégrés dans n’importe quel matériau pour en améliorer les performances et la durabilité. Les technologies de BeDimensional sont utilisées dans divers secteurs, dans les produits de stockage et de conversion d’énergie, les textiles intelligents, les peintures, les revêtements et les matériaux composites. Le potentiel de croissance de l’entreprise a attiré de grands investisseurs, dont Eni Next et des fonds de capital-risque comme CDP Venture, Eureka! Venture et Nova Capital. L’investissement de la BEI s’inscrit dans le cadre de la participation de BeDimensional, depuis sa création, à l’initiative phare de l’UE en matière de graphène, « Graphene Flagship », le plus important investissement de l’Union dans la recherche-développement consacrée à la mise sur le marché de matériaux 2D.