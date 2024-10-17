Kenya : BEI Monde et KCB Bank signent un accord de 230 millions d’euros pour soutenir les PME, les jeunes et les femmes

EIB

BEI Monde fournit une ligne de crédit de 115 millions d’euros, que KCB viendra compléter par une contribution équivalente.

Il s’agit du plus important soutien financier jamais accordé par BEI Monde en faveur des entreprises kényanes.

Ce concours s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Investir dans les jeunes entreprises en Afrique » de l’Équipe Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI Monde) et KCB Bank Kenya ont annoncé aujourd’hui un partenariat d’un montant de 230 millions d’euros (32 milliards de shillings kényans) destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), les jeunes et les femmes au Kenya. Ce montant comprend une ligne de crédit de 115 millions d’euros accordée par BEI Monde à KCB et 115 millions d’euros de fonds propres de KCB.

Un montant de 30 millions d’euros (soit 4,1 milliards de shillings kényans) au total servira à appuyer des microentreprises dirigées ou détenues par des femmes au titre de l’initiative « Investir dans les jeunes entreprises en Afrique » (Investing in Young Businesses in Africa ou IYBA). Un autre montant de 100 millions d’euros (14 milliards de shillings kényans) permettra de financer des fonds de roulement et de nouveaux investissements de petites et moyennes entreprises et sera plus particulièrement axé sur les entreprises détenues ou gérées par des femmes, conformément aux critères du Défi 2X.

Le solde de 100 millions d’euros (14 milliards de shillings kényans) ciblera la croissance inclusive et les possibilités d’emploi des jeunes, en mettant l’accent sur les entreprises dirigées ou fondées par de jeunes entrepreneurs et entrepreneuses ou employant au moins 40 % de jeunes. Un tiers du financement octroyé à KCB sera affecté à des bénéficiaires actifs dans la chaîne de valeur du secteur agricole.

La Fondation Gates fournira une assistance technique et s’attaquera à une série de problèmes qui empêchent les femmes à faible revenu d’accéder aux financements, tels que le manque de garanties ou d’antécédents de crédit. Ce soutien contribuera à réduire le coût des prêts accordés aux femmes grâce à la technologie numérique et au partage des risques.

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Les micro, petites et moyennes entreprises sont le moteur économique du Kenya, mais elles sont plus sensibles aux crises que les grandes entreprises. Le manque de financements adéquats et abordables exerce une forte pression sur le crédit privé, ce qui ne joue pas en faveur des entrepreneurs et entrepreneuses et des petites entreprises. Nous pensons que ce nouveau partenariat contribuera à stimuler la croissance du secteur privé, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’autonomisation des jeunes, l’offre d’emplois durables et la réduction de la pauvreté. »

Le concours financier octroyé à KCB s’inscrit dans le cadre de l’initiative IYBA, qui est soutenue par divers États membres de l’UE et leurs institutions financières qui, outre l’apport de capitaux aux jeunes pousses et aux entreprises en phase de démarrage, souhaitent offrir une assistance technique et un soutien au renforcement des capacités afin de faire en sorte que les entreprises soient bancables, viables à long terme et créatrices d’emplois.

Paul Russo, PDG du groupe KCB : « Nous intensifions nos interventions pour bâtir un secteur des PME fort et dynamique, lequel constituera une base solide pour les efforts que nous déployons en faveur des communautés. Nous nous attaquons de plus en plus aux obstacles qui entravent leur croissance et utilisons ces financements pour offrir des solutions financières sur mesure, du mentorat d’entreprise et des initiatives de renforcement des capacités afin de veiller à ce que les PME ne se contentent pas de survivre, mais qu’elles prospèrent sur un marché dynamique. »

L’événement IYBA a réuni des acteurs des pouvoirs publics et du secteur privé kényans ainsi que des institutions financières et des donateurs européens afin d’examiner les possibilités offertes pour aider les jeunes, les entreprises dirigées par des femmes, les entreprises en phase de démarrage et les start-up du Kenya à se développer de manière durable et à créer des emplois, ainsi que les défis à relever.

Henriette Geiger, ambassadrice de l’Union européenne au Kenya : « Pour l’Union européenne, il est essentiel d’investir dans les entreprises. L’initiative “Investir dans les jeunes entreprises en Afrique” ou IYBA a été lancée par l’Équipe Europe au titre de la stratégie “Global Gateway”. Dotée d’une enveloppe de 4 milliards d’euros, elle a soutenu des milliers de micro, petites et moyennes entreprises dans toute l’Afrique subsaharienne depuis 2021. Rien qu’au Kenya, les projets et initiatives en faveur des entreprises en phase de démarrage susceptibles de bénéficier de IYBA se montent à 400 millions d’euros. »

L’ambassadrice de l’UE a ajouté : « Cet accord entre la BEI et KCB marque une nouvelle étape dans le soutien de l’UE à la création d’emplois par l’intermédiaire des entreprises et des PME en phase de démarrage, en donnant aux entrepreneurs kényans et entrepreneuses kényanes le coup de pouce nécessaire pour développer leur activité et atteindre leurs objectifs. »

Les intermédiaires financiers tels que les banques locales bénéficient des conditions financières favorables de BEI Monde, notamment des durées plus longues. Outre les lignes de crédit, BEI Monde fournit une assistance technique pour le renforcement des capacités à la fois à l’intermédiaire financier et aux bénéficiaires finals. Elle apporte ainsi une valeur ajoutée substantielle à tous les partenaires impliqués dans le lancement de projets durables.

KCB Bank Kenya gère une initiative axée sur les femmes intitulée « Female-Led and Made Enterprises » (FLME), à laquelle elle consacre chaque année 50 milliards de shillings pour soutenir l’entrepreneuriat féminin. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un écosystème de soutien plus large pour les jeunes et les PME.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de KCB Bank Kenya

KCB Bank Kenya Limited est la principale banque commerciale du Kenya. Filiale de KCB Group Plc, elle dispose du plus vaste réseau, avec plus de 260 succursales, 367 guichets automatiques et 16 000 agents proposant des services bancaires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en Afrique de l’Est. À cela viennent s’ajouter des services bancaires mobiles et par internet avec un centre d’appel fonctionnant 24 heures sur 24 pour répondre à toute heure aux besoins de sa clientèle. KCB Group Plc, qui est également présente en Ouganda, en Tanzanie, au Soudan du Sud, au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo, et compte des bureaux de représentation en Éthiopie et à Bruxelles, dispose également d’un vaste réseau de correspondants bancaires avec plus de 200 banques au total dans le monde, ce qui permet à sa clientèle de bénéficier de l’assurance d’une prise en considération homogène de ses besoins commerciaux internationaux où qu’elle se trouve.