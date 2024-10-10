Pays-Bas : LUMICKS, spécialiste néerlandais des instruments des sciences de la vie, obtient 20 millions d’euros de la BEI pour accélérer la découverte de médicaments contre le cancer

L’entreprise LUMICKS, basée à Amsterdam, signe un prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros avec la BEI pour accélérer le développement et la mise sur le marché de son nouveau produit conçu pour faire progresser la recherche en immunothérapie des cancers.

Porteuse de transformations, la plateforme d’analyse de l’avidité cellulaire à haut débit de nouvelle génération de LUMICKS vise à remplacer les méthodes de criblage traditionnelles, à accélérer la mise au point de traitements vitaux et à améliorer la fiabilité du processus de découverte de médicaments.

L’investissement est soutenu par la Commission européenne dans le cadre de l’initiative InvestEU, qui a vocation à encourager les projets d’innovation et la création d’emplois dans toute l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et LUMICKS ont signé un accord de prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’euros pour permettre à l’entreprise d’accélérer le déploiement de sa plateforme d’analyse de l’avidité cellulaire à haut débit de nouvelle génération. Le financement est soutenu par la Commission européenne dans le cadre de l’initiative InvestEU.

La technologie d’analyse de l’avidité cellulaire de LUMICKS transforme le processus de découverte en immunothérapie des cancers en relevant un défi crucial : le manque d’instruments qui permettent de mesurer directement l’interaction de liaison entre les cellules immunitaires, telles que les cellules CAR-T, et les cellules cancéreuses. Cette limitation crée des incertitudes dans l’entonnoir du développement préclinique et ralentit la mise au point de traitements. En proposant une mesure à haut débit de ces interactions, LUMICKS permet aux chercheurs et aux chercheuses d’optimiser les thérapies plus rapidement et avec une plus grande précision, dans le but d’améliorer les taux de réussite des essais cliniques.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Les Pays-Bas disposent d’un secteur des sciences de la vie dynamique que la BEI est fière de soutenir pour qu’il continue de jouer un rôle pionnier dans l’innovation médicale et les solutions transformatrices en matière de soins de santé. Le nouveau financement accordé à LUMICKS en est la preuve. Avec le soutien d’InvestEU, la BEI peut fournir à LUMICKS un financement stable à long terme adapté à son profil hautement innovant et à ses besoins actuels de sorte à accompagner sa croissance continue, l’expansion du marché et le développement de ses technologies. »

Hugo de Wit, PDG de LUMICKS : « Cet investissement de la BEI nous permet d’accélérer notre programme de recherche-développement, tout en continuant à innover pour produire un impact durable dans le domaine de l’immunothérapie. En fournissant des informations approfondies sur les interactions cellulaires, nos instruments permettent aux chercheurs de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, dans le but d’améliorer les taux de réussite des essais cliniques et d’accélérer le développement de thérapies efficaces. »

LUMICKS, fondée en 2014, emploie 170 personnes dans le monde et possède un savoir-faire avéré dans la mise au point et la commercialisation d’instruments de pointe dans les sciences de la vie. Les technologies de LUMICKS sont adoptées à grande échelle par des universités et instituts de recherche de premier rang dans le monde et mentionnées dans de nombreuses publications de grandes revues relevant de domaines tels que l’oncologie et l’immunothérapie.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Au cours des dix dernières années, la BEI a mis à disposition plus de 27 milliards d’euros pour financer des projets aux Pays-Bas dans divers secteurs, dont la recherche-développement, les transports, l’eau potable, la santé et les PME.

La BEI, qui est la banque de l’Union européenne, est la seule banque ayant pour actionnaires les États membres de l’Union européenne, dont elle représente les intérêts. Les Pays-Bas détiennent 5,2 % de son capital. La Banque travaille en étroite collaboration avec les autres institutions européennes pour mettre en œuvre la politique de l’UE et elle est la plus grande emprunteuse et bailleuse de fonds multilatérale au monde. Elle apporte ses financements et son savoir-faire à l’appui de projets d’investissement durables qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI concentre plus de 90 % de son activité en Europe.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investiront dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

LUMICKS est une société pionnière spécialisée dans les instruments des sciences de la vie qui a pour ambition d’accélérer la découverte de traitements médicamenteux contre le cancer et de mieux cerner les mécanismes biologiques fondamentaux aux niveaux moléculaire et cellulaire. Ses technologies innovantes apportent aux chercheuses et aux chercheurs des informations cruciales sur la complexité biologique de la santé et des maladies, ce qui stimule le développement de thérapies de nouvelle génération et accélère les percées en immunothérapie.

Mission : elle dote les milieux universitaire et pharmaceutique de technologies de pointe pour comprendre en profondeur les mécanismes de la vie et de la maladie, avec à la clé la découverte et la mise au point de thérapies vitales.

Vision : d’ici à 2027, plus de 250 chercheurs et chercheuses de renommée mondiale s’appuieront sur la mesure de l’avidité cellulaire et des données monomoléculaires pour appréhender des mécanismes biologiques et mettre au point des traitements qui auront un impact sur la vie de plus d’un million de personnes.