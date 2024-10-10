InvestEU : la BEI et Intesa Sanpaolo annoncent un accord visant à mobiliser jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements dans le secteur éolien

©maxpro/ Shutterstock

L’opération prévoit une contre-garantie de la BEI de 500 millions d’euros permettant à Intesa Sanpaolo de constituer un portefeuille de garanties bancaires d’un montant maximal de 1 milliard d’euros, ce qui devrait favoriser la mobilisation de 8 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle.

Cet accord fait partie du train de mesures de la BEI sur l’énergie éolienne, doté d’une enveloppe de 5 milliards d’euros et qui a pour but d’accélérer la transition vers l’énergie verte en Europe.

L’opération bénéficie d’un soutien au titre d’InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne dont l’objectif est de mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements d’ici à 2027.

Sur les cinq dernières années, la BEI a signé avec Intesa Sanpaolo des accords pour un montant total de près de 5 milliards d’euros.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Intesa Sanpaolo (division IMI CIB) ont annoncé une nouvelle initiative qui contribuera à canaliser jusqu’à 8 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’industrie éolienne européenne. Il s’agit de la première opération appuyée par InvestEU – et, de manière générale, de la deuxième – dans le cadre du train de mesures de la BEI sur l’énergie éolienne, assorti d’une enveloppe de 5 milliards d’euros, le plan d’investissement annoncé lors de la COP 28 à Dubaï. Ce programme vise à favoriser la mise en place de 32 des 117 gigawatts de capacité éolienne nécessaires pour permettre à l’Union européenne d’atteindre son objectif de produire au moins 45 % de son énergie à partir de sources renouvelables à l’horizon 2030.

La BEI fournira une contre-garantie de 500 millions d’euros à Intesa Sanpaolo, grâce à laquelle la banque italienne pourra constituer un portefeuille de garanties bancaires pouvant atteindre 1 milliard d’euros et qui servira à soutenir la chaîne d’approvisionnement et l’interconnexion aux réseaux électriques dans le cadre de nouveaux investissements portant sur des parcs éoliens au sein de l’Union européenne. La contre-garantie de la BEI, par son important effet de levier, contribuera à la mobilisation de ressources financières supplémentaires pour appuyer l’augmentation de la production et accélérer le développement de l’énergie éolienne ; on estime que l’opération aura pour effet d’aider à débloquer un total de 8 milliards d’euros d’investissements au profit de l’économie réelle.

La division IMI Corporate & Investment Banking d’Intesa Sanpaolo utilisera le soutien de la BEI pour fournir des garanties bancaires sur les avances reçues et les performances des installations aux producteurs d’énergie éolienne.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’énergie éolienne est essentielle à l’indépendance énergétique de l’Europe. Les producteurs sont confrontés à des problématiques telles que le niveau élevé des coûts, l’incertitude liée à la demande, la lenteur des procédures d’autorisation, les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et la forte concurrence internationale. Cet accord montre comment les instruments de partage des risques de la BEI aident à surmonter ces difficultés et à financer des projets clés pour la transition écologique et la décarbonation de l’économie européenne. »

Mauro Micillo, chef de la division IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo : « La transition énergétique nécessite des investissements considérables et une collaboration vertueuse entre les secteurs public et privé. Dans ce contexte, le développement des énergies renouvelables est l’un des objectifs clés des stratégies nationales et européennes. Grâce aux nombreuses années de partenariat avec la BEI, la division IMI CIB a mis au point un outil innovant visant à soutenir les grands groupes internationaux actifs dans les infrastructures d’interconnexion avec les réseaux électriques. Cela a permis le lancement de travaux stratégiques au niveau européen. Les opérations conclues récemment confirment notre engagement en faveur de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’éolien et de la réalisation des objectifs ESG, en collaboration avec nos clients et les institutions européennes. Le groupe Intesa Sanpaolo assied ainsi son double rôle de moteur de l’innovation et de soutien au tissu productif et entrepreneurial pour un développement économique durable. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Cet accord marque une nouvelle étape importante dans les efforts déployés par l’Europe pour soutenir le secteur manufacturier éolien. Dans un contexte mondial marqué par l’incertitude, le programme InvestEU mobilise des investissements cruciaux là où ils sont les plus attendus. Avec 8 milliards d’euros d’investissements dans l’économie réelle, nous renforçons notre engagement en faveur de la neutralité climatique et de l’indépendance énergétique, tout en contribuant à la croissance économique et à la création d’emplois. »

Kadri Simson, commissaire européenne à l’énergie : « Il est essentiel de veiller à ce que le secteur manufacturier européen de l’éolien reste un acteur de premier plan si nous voulons atteindre nos objectifs en matière d’énergie propre et de climat et maintenir la compétitivité de notre industrie. Je salue cette nouvelle initiative de la BEI déployée avec Intesa Sanpaolo. Elle concourra à la mise en œuvre de notre train de mesures européen sur l’énergie éolienne en débloquant des investissements dans ce secteur crucial pour la transition écologique. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2023, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 58 milliards d’euros.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. La totalité de la garantie budgétaire servira à soutenir les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentant leur capacité de prise de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Intesa Sanpaolo, qui affichait plus de 422 milliards d’euros de prêts et 1 350 milliards d’euros d’actifs financiers clients à la fin de juin 2024, est le plus grand groupe bancaire d’Italie ; il est également très bien implanté à l’international. Chef de file européen de la gestion de patrimoine, il est également très orienté vers le numérique et les technologies financières. Dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance (ESG), le groupe prévoit d’octroyer, d’ici à 2025, 115 milliards d’euros pour la réalisation d’investissements d’impact en faveur des communautés et de la transition écologique. Son programme d’aide aux populations défavorisées est doté d’une enveloppe de 1,5 milliard d’euros (période 2023-2027). Intesa Sanpaolo possède son propre réseau de musées, baptisé « Gallerie d’Italia », qui lui permet d’exposer son patrimoine artistique et d’accueillir de prestigieux projets culturels dont la valeur est reconnue.