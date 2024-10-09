L’Équipe Europe ouvre une nouvelle ligne de financement pour soutenir la croissance économique des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

Le Fonds fiduciaire ACP a reçu des engagements pour plus de 74 millions d’euros de la part de sept États membres de l’UE.

L’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suède sont les premiers contributeurs et viennent étoffer la dotation apportée par l’UE en février 2023.

Conformément à la stratégie « Global Gateway » de l’UE, le soutien sera principalement axé sur l’octroi de subventions et d’une assistance technique à l’appui de projets promouvant une croissance durable dans les pays ACP.

La Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de BEI Monde, sa branche dédiée aux opérations à l’extérieur de l’Union européenne (UE), a signé des accords avec sept États membres de l’UE qui s’engagent à consacrer un peu plus de 74 millions d’euros à une nouvelle enveloppe du Fonds fiduciaire ACP. Ces fonds favoriseront une croissance économique inclusive et durable ainsi que le développement humain, en particulier dans les pays les moins avancés et les États fragiles d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. La ligne de financement du Fonds fiduciaire ACP ainsi étoffée par les États membres de l’UE ciblera des projets relevant de la stratégie « Global Gateway » de l’UE dans les pays ACP et soutiendra le Programme 2030 des Nations unies ainsi que leurs objectifs de développement durable (ODD).

« C’est un excellent exemple de collaboration entre les partenaires de l’Équipe Europe. Je me réjouis à la perspective d’accueillir les futurs donateurs du fonds, afin que nous puissions investir ensemble dans l’énergie, la santé, l’action pour le climat, la sécurité alimentaire et des solutions numériques qui permettront une croissance verte et inclusive et, à terme, stimuleront la prospérité en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI.

L’Allemagne s’est engagée à verser quelque 30,6 millions d’euros, le Danemark 9,9 millions d’euros, l’Espagne 9 millions d’euros, la Finlande 4,3 millions d’euros, le Luxembourg 5,4 millions d’euros, le Portugal 2,8 millions d’euros et la Suède 12,25 millions d’euros.

Allemagne : « La promotion du développement humain et social, la lutte contre les changements climatiques et la mobilisation d’investissements en faveur d’une croissance durable et inclusive sont au cœur du partenariat UE-ACP. Le Fonds fiduciaire ACP de la BEI peut contribuer à accroître l’impact sur le développement des projets de la Banque dans les pays ACP partenaires, notamment s’agissant de la mise en œuvre des projets relevant de la stratégie « Global Gateway ». Par conséquent, nous le soutenons dans l’esprit de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres partenaires de l’UE », a affirmé Dirk Meyer, directeur général au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement.

Danemark : « Le Danemark s’est engagé à soutenir une croissance verte inclusive à l’échelle mondiale, notamment dans les pays les moins avancés et les États fragiles. Notre ambition est de promouvoir l’Union européenne en tant que cheffe de file performante et efficace à l’échelle mondiale ; c’est la raison pour laquelle nous soutenons la nouvelle ligne de financement du Fonds fiduciaire ACP de la BEI. Par l’intermédiaire du fonds fiduciaire, nous sommes heureux de contribuer à un développement inclusif et durable, en particulier en Afrique, ce qui répond parfaitement à la nouvelle stratégie du Danemark axée sur un dialogue renforcé avec les pays africains. Le fonds fiduciaire est financé dans l’esprit d’une véritable Équipe Europe et j’encourage vivement d’autres partenaires européens à y adhérer », a insisté Lars Løkke Rasmussen, ministre danois des affaires étrangères.

Espagne : « La contribution de l’Espagne de 9 millions d’euros permettra à BEI Monde d’aider davantage les pays ACP au moyen d’instruments adaptés, tels que de l’assistance technique pour soutenir le renforcement des capacités. Nous devons débloquer des financements durables pour les pays qui en ont le plus besoin, car ils se heurtent souvent à des conditions de financement défavorables qui entravent le développement durable. Cette contribution étaye notre soutien aux pays ACP et est cohérente avec notre engagement en faveur de la mise en œuvre des ODD et du renforcement du financement du programme de développement, comme en témoigne la décision de l’Espagne d’accueillir la quatrième conférence internationale sur le financement du développement à Séville en 2025 », a précisé José Manuel Albares, ministre espagnol des affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération.

Finlande : « La Finlande considère le Fonds fiduciaire ACP comme un instrument important pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie “Global Gateway” dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Nous espérons que notre participation contribuera, par exemple, à améliorer la connectivité numérique et à la rendre plus sûre dans nos pays partenaires et offrira davantage de possibilités aux entreprises européennes d’investir et de mettre en œuvre des projets dans les pays ACP », a indiqué Juha Savolainen, directeur général (département de la politique de développement) au ministère finlandais des affaires étrangères.

Luxembourg : « Le Luxembourg est fier de contribuer à hauteur de 5,4 millions d’euros au Fonds fiduciaire ACP, cet apport reflétant notre engagement en faveur d’une croissance durable et inclusive dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce financement, provenant des remboursements au titre de l’ancienne Facilité d’investissement ACP, vise à donner des moyens d’action aux collectivités locales, à promouvoir la durabilité environnementale et à renforcer la résilience. Nous nous réjouissons à la perspective d’une collaboration continue avec la BEI, la Commission européenne et les États membres de l’UE afin d’obtenir des résultats concrets en matière de développement », a déclaré Gilles Roth, ministre luxembourgeois des finances.

Portugal : « La contribution du Portugal au Fonds fiduciaire ACP traduit notre engagement constant en faveur du développement économique, social et environnemental durable dans ces régions du monde. En nous associant à l’Union européenne et à d’autres États membres, nous pouvons mieux mobiliser des ressources et fournir collectivement une assistance financière et technique afin de cibler des défis mondiaux et d’avoir un impact dans des domaines tels que l’action pour le climat, la connectivité et la création d’emplois », a affirmé Joaquim Miranda Sarmento, ministre d’État portugais chargé des finances.

Suède : « La Suède est heureuse de contribuer au Fonds fiduciaire ACP dans le contexte du renouvellement du partenariat historique entre l’UE et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le fonds fiduciaire jouera un rôle important dans la réalisation des objectifs généraux de la stratégie « Global Gateway », en établissant des liens entre le commerce, l’activité des entreprises et la coopération au développement dans l’ensemble des pays ACP. Nous nous réjouissons à la perspective de faire partie d’un vaste réseau de collaboration englobant quatre continents, 79 pays et 1,5 milliard de personnes, et de travailler ensemble sur les questions de la transition écologique, de l’entrepreneuriat et de la transformation numérique », a fait savoir Benjamin Dousa, ministre suédois de la coopération en matière de développement international et du commerce extérieur.

Commission européenne : « Donner au secteur privé des moyens d’agir est essentiel au développement durable. Je me félicite de la contribution des États membres au Fonds fiduciaire ACP. Parallèlement à notre puissant instrument de partage des risques, le FEDD+, ces ressources sous-tendent la mise en œuvre de la stratégie d’investissement “Global Gateway” », a déclaré Jutta Urpilainen, commissaire chargée des partenariats internationaux.

En 2023, la Commission européenne et BEI Monde ont signé un accord pour un montant de 500 millions d’euros et ont lancé la première des deux enveloppes du Fonds fiduciaire ACP afin de permettre la concrétisation de projets à fort impact dans le secteur privé qui, sans cette intervention, ne pourraient pas être menés à bien.

Le Fonds fiduciaire ACP relève de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde. Grâce à ce dispositif, la Commission européenne soutient des interventions d’assistance technique et des instruments financiers permettant notamment des opérations d’apport de fonds propres, de quasi-fonds propres, de dette subordonnée et de partage des risques. À titre d’exemple, l’année dernière, le Fonds fiduciaire ACP a soutenu la mécanisation de petites exploitations agricoles et la construction d’une installation de réfrigération pour les pêcheurs à Madagascar. Par ailleurs, il a contribué à l’installation de plus de 500 antennes de télécommunications pour élargir la connectivité en Ouganda.

L’enveloppe du Fonds fiduciaire ACP alimentée par les États membres complète efficacement celle financée par la Commission européenne et sert à accorder de l’assistance technique, des subventions à l’investissement et des bonifications d’intérêts dans les secteurs public et privé. L’assistance technique devrait contribuer à relever les normes et à garantir le respect des exigences environnementales et sociales pendant les phases de préparation et de mise en œuvre de chaque projet. Les subventions à l’investissement et les bonifications d’intérêts servent à réduire les besoins de financement globaux, surtout lorsque le promoteur du projet est confronté à des problèmes de soutenabilité de la dette.

Informations générales

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie « Global Gateway ». Elle vise à soutenir 100 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Avec l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats forts et ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Stratégie « Global Gateway »

La stratégie « Global Gateway » est l’offre que l’Union européenne fait aux pays partenaires à l’appui de leur résilience et de leur développement durable. Elle vise à réduire le déficit d’investissement mondial grâce à des investissements axés sur la valeur provenant des secteurs public et privé, à soutenir la reprise économique mondiale et à appuyer la double transition écologique et numérique en dehors de l’Union européenne. À l’échelle mondiale, « Global Gateway » a pour objectif de mobiliser 300 milliards d’euros à des fins d’investissement sur la période 2021-2027, en combinant des aides non remboursables, des prêts concessionnels et des garanties pour réduire les risques associés aux investissements du secteur privé.