La BEI et la Lettonie collaborent dans le domaine du logement locatif abordable

Les services de conseil de la BEI contribueront à la mise en œuvre de politiques visant à alléger la pression sur le logement en Lettonie.

La première phase du projet vise à construire jusqu’à 2 260 appartements locatifs abordables à travers le pays.

La Banque européenne d’investissement (BEI), le ministère letton des finances et la société immobilière publique lettonne unissent leurs forces en vue de développer le logement abordable en Lettonie. Les services de conseil de la BEI aideront l’État letton à mettre au point un schéma directeur pour le secteur, notamment en ce qui concerne le financement, la passation de marchés et l’élaboration de projets pilotes susceptibles de recevoir l’appui financier de la BEI. Cette initiative est financée par la plateforme de conseil InvestEU.

La Lettonie est confrontée à une grave pénurie de logements abordables et durables. Le parc de logements sociaux letton est l’un des plus restreints parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Il représente moins de 2 % du parc immobilier total contre 7 % dans les autres pays de l’OCDE. Selon une étude réalisée cette année dans des municipalités lettonnes, la politique de logement du pays doit tenir compte d’une série de problématiques : piètre qualité, surpeuplement, marché immobilier atone et accès limité au crédit immobilier pour certains habitants.

« Nous sommes heureux de nouer ce partenariat avec la Lettonie afin de mettre en pratique une nouvelle approche visant à accélérer et à accroître la mise en place de logements abordables », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. « Nous constatons le manque criant d’investissements dans le logement abordable et social à travers l’Europe, qui s’accompagne d’un besoin énorme de rénovation du parc de logements existant. La BEI est déterminée à apporter des réponses à ce déficit d’investissement. Il s’agit de l’une de ses huit priorités stratégiques. »

Dans le cadre d’une démarche parallèle ce jour à Riga, de nombreuses municipalités du pays ont signé avec la société immobilière de l’État letton des accords de collaboration portant sur la mise à disposition de logements abordables et économes en énergie à l’intention des jeunes travailleurs et de leurs familles dans des secteurs essentiels pour le pays et les collectivités locales. Sont notamment concernés les enseignants, le personnel médical, les pompiers, les policiers, les militaires ainsi que les fonctionnaires et les employés municipaux. La première phase du projet – qui bénéficiera du soutien des services de conseil de la BEI – vise à construire jusqu’à 2 260 appartements, en ayant un millier d’appartements comme objectif minimum, dans des localités comme Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Kuldīga, Ķekava, Olaine, Alūksne, Cēsis, Sigulda et Riga d’ici 2030.

« La mise en œuvre de projets de partenariats public-privé constitue l’une des principales priorités pour la croissance du portefeuille d’investissements de la Lettonie », a déclaré Arvils Ašeradens, ministre des finances de la Lettonie. « Le Groupe BEI, en sa qualité de partenaire stratégique, joue un rôle crucial aussi bien dans le cadre des investissements publics que privés en Lettonie. C’est la première fois qu’un accord de conseil d’une telle ampleur est signé entre la Lettonie et la Banque européenne d’investissement, ce qui garantit également aux investisseurs institutionnels internationaux de pouvoir financer la construction de logements locatifs abordables. »

Le ministre Arvils Ašeradens a ajouté : « J’apprécie énormément l’intérêt que la BEI porte au développement du programme ainsi que sa contribution à celui-ci. Je suis convaincu que la collaboration avec les experts hautement qualifiés et expérimentés de la Banque dotera notre secteur public de nouvelles compétences qui lui permettront de réussir la mise en œuvre de projets similaires à l’avenir. Je me réjouis à la perspective de poursuivre la coopération étroite à l’appui à la fois des municipalités et de l’État dans le cadre du processus décisionnel de l’été prochain, afin que nous puissions aller de l’avant dans le choix du partenaire privé. »

Le logement social et abordable constitue l’une des priorités de la BEI. La Banque a mis en place un groupe de travail sur le logement afin de relever les défis en la matière dans toute l’Europe, de l’élaboration des politiques à la mise en œuvre, en faisant appel à un large éventail de parties prenantes. En outre, la BEI collabore avec la Commission européenne à la mise en place d’une nouvelle plateforme d’investissement pour le logement qui intégrera le conseil en amont et le financement en aval, formant ainsi un « guichet unique » pour le logement abordable. Au cours des cinq dernières années, la BEI a prêté environ 9,4 milliards d’euros en faveur du logement social et abordable, soit en moyenne plus de 1,3 milliard d’euros par an.

Informations générales

À propos de la BEI et de ses services de conseil

La Banque européenne d’investissement est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

La BEI offre un large éventail de services de conseil couvrant toutes les étapes du cycle des projets, en vue de faciliter la mise en œuvre de projets d’investissement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Les activités de conseil constituent le troisième pilier de la stratégie du Groupe BEI fondée sur l’octroi de prêts, le panachage de ressources et la prestation de conseils. Dans le cadre de sa fonction de conseil, le Groupe BEI soutient la Commission européenne, les pays de l’UE ainsi que les pouvoirs publics, les entreprises privées et les partenaires financiers dans la poursuite des grands objectifs de l’UE – accélérer la transition écologique et numérique et lutter contre les inégalités sociales et économiques sur le continent.

Les services de conseil de la BEI peuvent se prévaloir de solides antécédents en Lettonie. Ils y ont soutenu le partenariat public-privé « Kekava Bypass », financé ensuite avec succès par la BEI. Ce projet emblématique a non seulement profité à la Lettonie, mais il a également servi de modèle de mise en œuvre à l’ensemble de la région balte.

À propos d’InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail.

La plateforme de conseil InvestEU, grâce à la fourniture de services de conseil aux promoteurs de projets, améliore la qualité des projets d’investissement et leur alignement sur les grands objectifs à long terme de l’UE.