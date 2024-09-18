InvestEU : la BEI signe un prêt vert de 166 millions d’euros avec BNZ en faveur d’installations d’énergie renouvelable en Espagne, en Italie et au Portugal

EIB

Ce prêt consolide la position de la BEI en tant que banque du climat en soutenant le déploiement de 17 nouvelles centrales photovoltaïques d’une puissance installée supérieure à 700 MW.

Les nouvelles installations produiront de l’énergie verte équivalant à la consommation annuelle moyenne de plus de 390 000 ménages.

Le prêt de la BEI appuiera la réalisation du plan REPowerEU destiné à renforcer la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance de l’UE à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Cette opération bénéficie du soutien du programme InvestEU de l’Union européenne, qui vise à mobiliser des fonds publics et privés à l’appui des objectifs stratégiques de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et BNZ ont signé un prêt de 166 millions d’euros pour soutenir le déploiement de 17 centrales solaires photovoltaïques en Espagne, en Italie et au Portugal. Il s’agit de la première tranche d’un prêt de 500 millions d’euros approuvé par la BEI pour appuyer le déploiement par BNZ de 1,7 GW d’énergie solaire photovoltaïque dans le sud de l’Europe d’ici la fin de 2026. Détenu par Nuveen Infrastructure, BNZ est un producteur d’électricité indépendant qui conçoit, construit et exploite des parcs solaires photovoltaïques.

Les 17 centrales photovoltaïques assureront une production d’énergie verte équivalente à la consommation annuelle moyenne de plus de 390 000 ménages. Elles seront situées principalement dans des régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, ce qui souligne l’engagement de la BEI en faveur de la croissance économique et de la convergence entre les régions.

L’opération de financement contribuera à la réalisation des objectifs de la BEI en matière d’action pour le climat et renforcera sa position en tant que banque du climat, une priorité absolue du Groupe BEI telle qu’elle figure dans sa Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027.

Alessandro Izzo, directeur du département Fonds propres, capital de croissance et financements sur projet de la BEI : « Ce nouvel investissement est un bel exemple de la manière dont la BEI favorise la transition énergétique, contribue à un modèle énergétique plus durable et tire parti de l’énorme potentiel des pays du sud de l’Europe en matière d’énergie renouvelable. Ce projet renforcera la sécurité de l’approvisionnement énergétique et contribuera à l’autonomie stratégique de l’Europe en réduisant la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles. »

Le projet appuie la réalisation des objectifs de décarbonation du pacte vert pour l’Europe et fait également partie du plan d’action de la BEI visant à soutenir REPowerEU, le plan de l’UE destiné à mettre fin à la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles, en augmentant l’efficacité énergétique et en accroissant la production à partir des énergies renouvelables.

L’opération bénéficie de l’appui d’InvestEU, le programme phare de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires provenant des secteurs public et privé pour soutenir la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027.

Luis Selva, directeur général de BNZ : « La nouvelle phase marquée par la signature de notre financement démontre la solidité de notre activité et le caractère ambitieux de nos projets et nous ouvre de nouvelles perspectives pour explorer la diversité technologique et géographique. Nous serons ainsi en mesure de croître, sur le plan du volume et des effectifs, pour devenir l’un des plus grands producteurs d’énergie indépendants du marché. Nous voulons continuer à construire un avenir plus propre et plus durable, et le soutien d’institutions financières aussi importantes que la BEI témoigne d’une vision commune à long terme pour parvenir à un monde meilleur. »

Francesco Cacciabue, responsable mondial des investissements dans les énergies propres chez Nuveen Infrastructure : « Cet investissement important marque une étape cruciale vers la mise en place d’infrastructures énergétiques durables dans le sud de l’Europe. Cette initiative apporte une contribution notable aux objectifs de l’Espagne, de l’Italie et du Portugal en matière d’énergies renouvelables ainsi qu’aux objectifs climatiques plus larges de l’Union européenne. »

La BEI et la sécurité énergétique

En 2023, le Groupe BEI a consacré plus de 21 milliards d’euros à la sécurité énergétique en Europe, en finançant des projets dans des domaines tels que les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les réseaux électriques et les systèmes de stockage. Ces investissements aident l’Europe à accélérer sa transition vers les énergies durables et à réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a porté à 45 milliards d’euros le montant alloué aux projets relevant du plan REPowerEU. REPowerEU est le plan conçu pour mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Afin de stimuler le financement de l’industrie manufacturière de l’UE, la BEI élargira aussi l’éventail des secteurs admissibles aux technologies stratégiques de pointe neutres en carbone, ainsi qu’à l’extraction, à la transformation et au recyclage des matières premières critiques. Le financement supplémentaire sera décaissé d’ici à 2027. Au total, il devrait mobiliser plus de 150 milliards d’euros d’investissements dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état de la signature de financements en Espagne pour un montant total de 11,4 milliards d’euros en 2023, dont environ 6,8 milliards d’euros consacrés à l’action pour le climat et la durabilité environnementale. À l’échelle mondiale, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmente leur capacité de prise de risques et est en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

BNZ

BNZ est un producteur indépendant qui conçoit, construit et exploite des parcs solaires photovoltaïques avec un objectif clair : produire 100 % d’énergie renouvelable pour aider notre économie à façonner un avenir plus vert. Les centrales solaires européennes qu’il conçoit, construit ou exploite actuellement en Italie, au Portugal et en Espagne représentent plus de 1,7 GW. Chef de file de la transition énergétique, BNZ s’engage en faveur du progrès environnemental et social des populations locales dans les régions où l’entreprise implante ses centrales. Chacun de ces sites sera scrupuleusement conçu de manière à dépasser les attentes en matière de politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et à soutenir la biodiversité, tout en respectant les principes d’éthique dans tous les aspects des activités de BNZ.

BNZ est une entreprise axée sur la durabilité et l’efficacité, avec une petite équipe extrêmement motivée. En gérant directement l’ensemble de la chaîne de production, l’entreprise peut obtenir des rendements stables et prévisibles pour ses investisseurs. Au fur et à mesure de son développement, BNZ prévoit d’employer directement une équipe diversifiée et multiculturelle, complétée par une équipe de direction hors pair. Les professionnels de BNZ possèdent des dizaines d’années d’expérience dans le secteur des énergies renouvelables et une connaissance approfondie des lieux où l’entreprise exerce ses activités. En outre, ils coopèrent étroitement avec des partenaires locaux qui peuvent respecter cet engagement à chaque endroit et partager les valeurs de l’entreprise.