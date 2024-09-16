Espagne : la BEI et Stark Future signent un accord de prêt de 40 millions d’euros pour investir dans l’innovation et de nouvelles solutions pour le secteur de la moto électrique

EIB

Le prêt financera les activités de recherche-développement et innovation de Stark et le renforcement de ses capacités de production.

Les investissements permettront d’accroître la production de motos de route et de motocross, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la BEI en matière d’innovation technologique et d’action en faveur du climat.

Cette opération bénéficie du soutien du programme InvestEU de l’Union européenne qui vise à mobiliser des fonds publics et privés à l’appui des objectifs stratégiques de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Stark Future S.L. ont signé un accord portant sur une ligne de crédit de 40 millions d’euros qui servira à financer les activités de recherche-développement et innovation de l’entreprise dans le secteur de la moto électrique. Stark Future, dont le siège se trouve à Sant Boi de Llobregat, en Espagne, fait figure de pionnière dans le secteur des motos électriques haut de gamme. Le financement permettra également d’augmenter la capacité de production de Stark Future, ce qui contribuera à la croissance de l’entreprise et lui ouvrira davantage de possibilités de pénétration du marché et d’expansion.

Grâce à l’investissement de la BEI, Stark Future sera en mesure de concevoir et déployer des technologies de pointe pour la production de nouveaux modèles de motos électriques, tant de route que tout-terrain, ce qui permettra à l’entreprise d’élargir son offre commerciale actuelle tout en participant à la mise en place d’un modèle de mobilité plus durable. Les investissements sous-jacents appuieront également l’installation de lignes d’assemblage modernes et le déploiement de technologies avancées pour augmenter la capacité de production.

L’opération s’inscrit dans le droit fil des priorités stratégiques de la BEI en matière d’action pour le climat et d’innovation technologique. Elle souligne le rôle de la BEI dans le soutien aux développements technologiques de pointe qui accélèrent la transition écologique dans les secteurs de la mobilité et des transports, tout en renforçant la résilience de la chaîne d’approvisionnement européenne pour les technologies durables.

Yu Zhang, chef de la division Fonds propres et capital de croissance – Industrie 4.0 et sciences de la vie de la BEI : « Ce nouvel investissement dans des solutions avancées de mobilité électrique illustre parfaitement la manière dont la BEI conduit la transition vers un modèle de transport plus durable tout en appuyant l’innovation et la compétitivité dans l’Union européenne. Soutenir les innovateurs européens engagés en faveur du développement durable, tels que Stark Future, est l’un des axes de la feuille de route de la Banque qui vise à accélérer la transition écologique et à garantir aux populations l’accès aux moyens de transport les plus avancés. »

L’investissement de la BEI dans Stark Future bénéficie de l’appui d’InvestEU, le programme phare de l’UE visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires provenant des secteurs public et privé pour promouvoir la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027.

Anton Wass, PDG et fondateur de Stark Future : « Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec la Banque européenne d’investissement pour accélérer la réalisation de notre mission, qui consiste à transformer l’industrie de la moto grâce à des technologies innovantes et durables. Cet investissement représente non seulement un témoignage clair de reconnaissance pour notre vision, mais nous permet également de renforcer nos capacités en matière de R‑D et de créer des produits encore plus révolutionnaires pour le marché mondial. Avec la BEI et le soutien de l’Union européenne, nous sommes déterminés à établir de nouvelles normes en matière de performance, de durabilité et de conception dans le secteur de la moto. »

Le concours de la BEI devrait avoir des incidences positives notables sur l’économie locale en Espagne, en particulier dans la région de Sant Boi de Llobregat, où Stark Future a son siège. L’augmentation de la capacité de production devrait se traduire par la création d’emplois qualifiés, contribuant ainsi au développement économique régional.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état de la signature de financements en Espagne pour un montant total de 11,4 milliards d’euros en 2023, dont environ 6,8 milliards d’euros consacrés à l’action pour le climat et la durabilité environnementale. À l’échelle mondiale, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investiront dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Stark Future

Stark Future S.L. est un innovateur de premier plan dans le secteur des motos électriques, qui se consacre au développement de modèles durables et hautement performants. L’entreprise, dont le siège est situé à Sant Boi de Llobregat, près de Barcelone, est à l’avant-garde de la transition vers une mobilité durable, combinant une technologie de pointe avec un engagement envers la responsabilité environnementale.