Cabo Verde : Global Gateway - l’Équipe Europe renforce son soutien au secteur numérique, aux infrastructures portuaires et aux énergies renouvelables

EIB

Ce 4 septembre 2024, le gouvernement de la République de Cabo Verde, l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement ont annoncé la signature de nouveaux financements d’un montant global de 300 millions d’euros pour soutenir les secteurs stratégiques du numérique, des ports et des énergies renouvelables à Cabo Verde. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Global Gateway » de l’Union européenne à Cabo Verde.

1) Soutien au secteur de l’énergie de Cabo Verde, avec un financement de l’Équipe Europe de 159 millions d’euros, apporté par la Banque européenne d’investissement, l’Union européenne et le Luxembourg. Il s’agit de concevoir et construire un ensemble de production, de réseau et de stockage d’électricité pour une période allant jusqu’en 2029. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du Plan directeur national de l’électricité de Cabo Verde (2018-2040). Ce projet permettra de réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles coûteux et polluants d’ici à 2040. Il garantira également une nouvelle capacité de stockage d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

2) Renforcement des connexions numériques, avec 37 millions d’euros pour aider le secteur privé et ainsi Cabo Verde à devenir un pôle numérique pour la région de l’Afrique de l’Ouest.

L’Union européenne facilite cette opération de la Banque européenne d’investissement avec la mise à disposition d’une garantie financière. Il s’agit d’investir dans un nouveau système de câbles sous-marins de dernière génération reliant l’Europe et la côte ouest de l’Afrique. Ce financement permettra également le remplacement du câble sous-marin à fibre optique interconnectant les îles du pays parallèlement à sa modernisation pour en améliorer la fonctionnalité et l’efficacité.

En conséquence, le projet devrait générer des avantages socio-économiques importants pour Cabo Verde et l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest, notamment en matière de disponibilité et de qualité de la connectivité numérique pour le secteur privé local, y compris les petites et moyennes entreprises.

Cette initiative permettra ainsi de stimuler l’innovation et de soutenir la création d’emplois hautement qualifiés à Cabo Verde, afin que le pays devienne un point de convergence numérique entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud.

3) Développement des infrastructures portuaires, avec un soutien conjoint de la BEI et de l’UE de 105 millions d’euros pour l’expansion et la modernisation des ports stratégiques de Cabo Verde.

L’Union européenne, en collaboration avec la Banque européenne d’investissement, va mettre à disposition de l’État caboverdien un financement de 105 millions d’euros pour l’expansion et la modernisation de plusieurs ports stratégiques à Cabo Verde, notamment le grand port (ou « Porto Grande ») de Mindelo sur l’île de São Vicente, le port de Porto Novo sur l’île de Santo Antão et le port de Palmeira sur l’île de Sal. En plus de l’extension des brise-lames et des quais d’amarrage, des infrastructures de base seront également installées pour faciliter les investissements du secteur privé dans le secteur de l’économie nautique en pleine expansion dans l’archipel de Cabo Verde.

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux Partenariats internationaux : « La coopération entre Cabo Verde, l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement témoigne de notre engagement commun en faveur d’un avenir durable, inclusif et connecté dans le cadre de la stratégie "Global Gateway". Cet investissement permettra non seulement de moderniser d’importantes infrastructures, mais aussi de positionner Cabo Verde comme un chef de file régional en matière d’énergie renouvelable et d’innovation numérique. Ensemble, nous ouvrons ainsi la voie à un avenir plus durable et prospère pour les habitants de Cabo Verde et l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Je me réjouis que la Banque européenne d’investissement finance des projets aussi importants pour le développement durable et l’innovation à Cabo Verde. La Banque européenne d’investissement démontre sa volonté de répondre aux priorités du pays pour développer des infrastructures plus modernes et performantes ayant un réel impact sur la vie économique et le quotidien des habitants. En tant que partenaire clef de l’initiative "Global Gateway" de l’Union européenne, notre action en Afrique se traduit par nos financements et notre expertise sur des secteurs essentiels tels que l’innovation, l’économie numérique, les énergies renouvelables, l’eau, l’agriculture ou encore les transports. Avec BEI Monde, notre branche dédiée au développement, nous renforçons nos partenariats à un niveau international, national et local. En agissant ainsi au plus près des besoins des territoires et de ses habitants, nous préparons un avenir plus durable pour tous et toutes. »

Olavo Correia, vice-Premier ministre, ministre des finances et du développement des entreprises et ministre de l’économie numérique : « C’est avec un grand enthousiasme que nous accueillons ces investissements stratégiques, qui représentent une étape significative dans notre parcours vers le développement durable et l’innovation technologique. Ces projets modernisent non seulement notre infrastructure numérique et énergétique, mais renforcent également notre engagement en faveur de la création d’un avenir prospère pour tous les Caboverdiens et toutes les Caboverdiennes. Ces investissements témoignent de notre effort continu pour positionner Cabo Verde en tant que chef de file régional dans la technologie et l’énergie renouvelable. Ils illustrent également notre capacité à attirer des partenariats internationaux de haut niveau, reflétant la confiance mondiale dans notre vision et nos politiques. Nous remercions profondément l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement pour leur soutien et leur confiance dans notre capacité à transformer ces projets en réalité. Ensemble, nous construisons un avenir plus lumineux et durable pour Cabo Verde. »

Informations générales

Les soutiens de l’UE et de la BEI sont pleinement alignés sur le programme pluriannuel régional de l’Union européenne pour l’Afrique subsaharienne (2021-2027) afin de promouvoir des liens durables, notamment énergétiques, dans le monde entier.

Global Gateway :

Lancée en 2021, la stratégie « Global Gateway » est une initiative de la Commission européenne destinée à mobiliser de nouveaux investissements afin de mieux contribuer au développement durable des pays partenaires émergents dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, ainsi que le renforcement des systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier.

Avec le nouvel instrument financier de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, l’Union européenne, ses États membres – y compris leurs agences de mise en œuvre et leurs banques publiques de développement – ainsi que la Banque européenne d’investissement (BEI), réunis au sein de l’Équipe Europe, s’appuient sur la mobilisation du secteur privé pour favoriser l’apport de valeur ajoutée à l’échelle locale, la croissance durable et la création d’emplois.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’UE, est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

La BEI est un partenaire solide des pays africains depuis 60 ans. Par l’intermédiaire de BEI Monde, la Banque renforce sa présence en Afrique. En effet, sur les cinq dernières années, les investissements de la BEI en Afrique ont représenté plus de 12 milliards d’euros, dont 25 % en Afrique de l’Ouest, dans l’objectif de financer des projets dans des domaines clefs pour les pays, tels que l’énergie propre, l’eau et l’assainissement, les transports durables, le logement abordable, la santé et le soutien au secteur privé et aux porteurs de projet.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.