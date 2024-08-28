Le Conseil d’administration de la BEI approuve 10,8 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de l’énergie, des entreprises, de la santé, du logement et de l’éducation

5 milliards d’euros pour l’énergie propre, l’eau et la foresterie

2,6 milliards d’euros pour l’innovation et le financement des entreprises

3,1 milliards d’euros pour la santé, le logement et l’éducation

137 millions d’euros pour les transports durables et l’amélioration des communications

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements pour un total de 10,8 milliards d’euros. Ces fonds serviront à soutenir les énergies renouvelables, à restaurer des forêts dégradées, à construire des logements abordables, de nouveaux hôpitaux et de meilleures écoles, à moderniser des réseaux d’eau, de transport et de communication, et enfin à aider des entreprises à innover et à créer des emplois.

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « Aujourd’hui, le Conseil d’administration a fortement mis l’accent sur le renforcement de l’efficacité et de la sécurité énergétiques ainsi que de l’autonomie stratégique de l’Europe. Nous avons approuvé de nouveaux financements à l’appui de projets liés à la production d’énergie – solaire et éolienne –, mais aussi à son stockage, et pour la construction d’une île pionnière en matière d’énergies propres au large de la Belgique. À l’extérieur de l’Europe, nous allons aider des pays, notamment de petits États insulaires, à mieux protéger leur environnement et leur population. »

Soutenir l’énergie propre et améliorer la résilience

Lors de sa réunion du mois d’août, le Conseil d’administration a porté une attention toute particulière aux projets ayant trait à la transition écologique, à l’autonomie stratégique, ainsi qu’à l’efficacité et à la sécurité énergétiques. Tous les projets situés dans l’UE qui ont été examinés aujourd’hui sont financés au titre de RepowerEU, un programme qui soutient la transition énergétique dans l’UE.

Le Conseil d’administration a donné son aval à de nouveaux financements dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et de la foresterie à hauteur de 5 milliards d’euros.

La construction d’une île pionnière à 45 kilomètres au large des côtes belges, qui acheminera de l’énergie propre de la mer du Nord vers le continent, en reliant plusieurs pays d’Europe, compte parmi les projets qui en bénéficieront.

Seront en outre soutenus de nouvelles installations de production d’énergie solaire en Espagne, en Italie, en Pologne et en Roumanie, des investissements aux fins de l’action en faveur du climat mis en œuvre en France, la modernisation de réseaux de chauffage urbain en Lituanie, des projets éoliens terrestres et en mer aux Pays-Bas ou encore une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le réseau de distribution d’électricité en Espagne et en Pologne.

Le Conseil d’administration a également approuvé un important projet visant à soutenir la foresterie durable en Moldavie.

Permettre aux entreprises de créer des emplois et d’innover

Le Conseil d’administration a en outre donné son approbation pour l’octroi d’un montant total de 2,6 milliards d’euros pour aider les petites entreprises à se développer et pour stimuler la recherche-développement des grandes entreprises.

Ces ressources iront notamment à des projets d’innovation en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Roumanie et en Suède, à des programmes de transformation numérique en Italie, à des entreprises du secteur de la santé en France dans le cadre d’opérations de financement ciblées, ou encore à des entreprises qui investissent dans des activités relevant du développement durable en Allemagne et en Belgique.

Le Conseil d’administration a aussi rendu un avis favorable pour deux participations en fonds propres dans des fonds d’investissement ayant vocation à soutenir le secteur privé au Viêt Nam et le microfinancement en Inde.

Construire des logements, des hôpitaux et des écoles

Le Conseil d’administration a validé la mise à disposition de 3,1 milliards d’euros pour la construction de logements abordables, d’hôpitaux et d’établissements de soins de santé ainsi que pour la modernisation d’écoles.

Divers projets en bénéficieront, dont la construction de milliers de logements économes en énergie en Allemagne, en Autriche, en Espagne et en Italie, des investissements dans la recherche médicale en Espagne, de nouvelles installations médicales en Finlande et une nouvelle école secondaire en Allemagne.

L’appui à une nouvelle initiative visant à accroître la fabrication de médicaments et de vaccins et à améliorer les services de diagnostic médical en Afrique a également été validé.

Améliorer les transports et les communications

Une nouvelle enveloppe de 137 millions d’euros a en outre été débloquée lors de la réunion du Conseil d’administration, pour financer la mise à niveau de matériel roulant ferroviaire en France et de connexions Internet sous-marines vers l’Afrique de l’Ouest.

Lancement de l’initiative en faveur de l’éolien et soutien aux petits États insulaires pour les aider à faire face à la crise climatique

La réunion du Conseil d’administration de ce jour s’inscrit dans le contexte d’une forte activité pour la Banque lors des semaines qui l’ont précédée.

La première opération de garanties croisées dans le cadre de l’initiative en faveur de l’éolien a été lancée en Allemagne. Deux projets phares ont en outre été approuvés à l’appui des petits États insulaires qui sont en première ligne face aux changements climatiques : le programme de conversion de dette en investissements en faveur du climat pour la Barbade et le projet d’assistance technique pour l’évaluation de la faisabilité d’un port à Kiribati, dans les îles Christmas. Cette infrastructure permettra d’offrir un refuge aux personnes vivant sur des îles amenées à disparaître en raison de l’élévation du niveau de la mer.

Ces dernières semaines, des contributions financières ont par ailleurs été validées pour une technologie de chirurgie cardiaque de pointe, des prêts étudiants, l’extraction du lithium en Finlande, la modernisation du réseau ferroviaire en Pologne et la première usine de pneumatiques à émission nulle au monde en Roumanie.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.